Maserati и Alfa Romeo обединяват сили, за да направят нещо специално за феновете

Емблематичните италиански марки Alfa Romeo и Maserati сключват стратегически съюз, давайки начало на новото си съвместно начинание Bottegafuoriserie – динамичен център, позициониран като върховното изражение на италианското автомобилно съвършенство.

Това съвместно начинание е предназначено да надхвърли рамките на едно място, обединявайки творческите и инженерни умения на двете марки, собственост на Stellantis, в разширената Motor Valley в Италия, обхващаща историческите региони Пиемонт, Ломбардия и Емилия-Романя. Изпълнителният директор на Alfa Romeo и оперативният директор на Maserati, обявявиха този старт за „символ на нова ера“, подчертавайки непоколебимата вяра в италианската креативност, инженерство и майсторство от световна класа. Инициативата Bottegafuoriserie е структурирана около четири различни стълба, всеки от които е свидетелство за ексклузивност и наследство:

Първият е Bottega, работилницата за изработка по поръчка, посветена на производството на строго ограничени серии от „малко на брой“ модели за Alfa Romeo и Maserati. Тези високоемоционални автомобили, които ще следват изтънчения път на Alfa Romeo 33 Stradale и Maserati MCXtrema, предназначен само за писта, ще бъдат проектирани, разработени и ръчно изработени в Италия, разширявайки границите на инженерството и дизайна.

Вторият фокус е Fuoriserie, услуга за персонализация на високо ниво, която надхвърля стандартните опции. Тя се управлява от специален дизайнерски екип, натоварен със създаването на стилни, уникални персонализации, които остават верни на естетическото наследство на всяка марка. Тази услуга обещава да превърне масово произвежданите автомобили в истински изработени по поръчка автомобили, с опции, достъпни за клиентите във всеки дилърски център по света.

Третият стълб е посветен на La Storia (История) и има за цел да съхрани богатото наследство на двете марки. Това включва специализирани услуги за реставрация и сертифициране на класически автомобили, които гарантират, че тяхната история ще продължи да живее. В тази инициатива ще се включат и музеят на Alfa Romeo и колекцията Umberto Panini Maserati, като целта е да се заличи границата между миналото и настоящето чрез възстановяване на емблематични модели с съвременни интерпретации и устойчиви технологии.

Накрая, компонентът Corse използва ДНК-то на Maserati Corse в моторните спортове, за да създаде канал за директен трансфер на знания, насочвайки подобренията в представянето и ноу-хау в състезанията директно към разработването на високопроизводителни пътни и супер спортни автомобили.