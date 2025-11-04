Лъч надежда за всички, които вярват, че шофьорската емоция не трябва да бъде жертвана в името на електромобилите

Японският автомобилен свят отново успя да изненада и зарадва феновете на компактните спортни коли. На Автомобилното изложение в Токио, Daihatsu – дъщерното дружество на Toyota, фокусирано върху миниатюрните модели – представи концепцията K-Open. Този кокетен роудстър, дълъг едва 3.4 метра, не просто хвърля ръкавицата, но и категорично отхвърля доминацията на електрическото задвижване в сегмента.

Стилът на K-Open е очевиден поклон пред емблематичния роудстър Copen от първо поколение, отдалечавайки се от доста противоречивия дизайн на неговия наследник. Тази концепция пристига точно навреме, тъй като производството на настоящия Copen предстои да бъде спряно през 2026 година. Всичко сочи, че K-Open ще даде началото на следващото, дългоочаквано поколение.

Тук обаче идва и най-голямата изненада за пуристите – K-Open е известен със своето задвижване на задните колела! Това е радикална промяна, тъй като всички серийни модели Copen досега бяха с предно задвижване. За ентусиастите това е прекрасна новина, обещаваща по-игриво и ангажиращо пътно поведение.

Въпреки модерната си визия, Daihatsu категорично отхвърлят идеята да превърнат този малък автомобил с извити очи в електрическа машина. Под капака най-вероятно ще работи двигател с вътрешно горене, макар че все още не е ясно дали ще бъде чист или в комбинация с електрически мотор. Едно е сигурно: обемът му няма да надхвърли 660 кубически сантиметра.

Причината за това строго ограничение е, че K-Open (или бъдещият Copen) попада в японската категория kei car. Нейните размери са железни: 3395 мм дължина, 1475 мм широчина и 1230 мм височина. Трудно е да си представим кабриолет, който е малък като играчка, но в Япония, където пространството е лукс, тези пъргави джобни ракети са истински хит.

В крайна сметка, K-Open е лъч надежда за всички, които вярват, че шофьорската емоция не трябва да бъде жертвана в името на гигантизма и напълно автономното и електрическо бъдеще. Задно задвижване и двигател с вътрешно горене – ех, че готино!