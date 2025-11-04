Toyota загатна за появата на новия Hilux (ВИДЕО)

Toyota се готви да пусне на пазара следващото поколение Hilux, което е важен ход, за да запази конкурентоспособността на своя легендарен работен кон срещу конкуренти като Ford Ranger и Volkswagen Amarok.

Последните тийзър изображения от тайландския клон на марката разкриват напълно обновен външен дизайн. Предната част е с по-смел и модерен вид, подчертан от по-тънки LED фарове, забележимо изпъкнал капак и завръщането на изписаното лого „Toyota” върху решетката – поклон към класическото офроуд наследство. В задната част двойната кабина е с нови, по-тънки LED задни светлини и спортни черни алуминиеви джанти, което подсказва за по-ориентирана към лайфстайла версия, допълнена с практична защитна решетка над товарното пространство.

Макар че интериорът все още е в тайна, очакванията за значителна технологична промяна са високи. Очаква се Hilux да разполага с модерна конфигурация с два екрана на таблото, вероятно включваща 12,3-инчов сензорен екран за инфоразвлекателната система. От решаващо значение е, че фокусът върху истинската използваемост за работен автомобил означава, че интериорът все още се очаква да запази голям брой физически бутони за често използвани команди, отразявайки практичния подход на Land Cruiser.

От механична гледна точка, новият пикап ще запази доказаната си основа с рама, макар и значително обновена. Очаква се гамата от двигатели да бъде рационализирана, като фокусът ще бъде върху усъвършенствания 2,8-литров турбо дизелов двигател с мека хибридна система, който понастоящем развива 201 к.с. и 500 Nm въртящ момент. Неелектрифицираният 2,7-литров бензинов двигател, предлаган досега на някои пазари, вероятно ще бъде премахнат, тъй като Toyota се концентрира върху основните си дизелови и хибридни модели от ново поколение.