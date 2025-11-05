Новини
Honda отхвърли варианта за механична трансмисия на новия Prelude

5 Ноември, 2025 11:36 379 0

  • honda-
  • prelude-
  • европа-
  • ръчна кутия

Клиентите ще се задоволят единствено с автоматик

Honda отхвърли варианта за механична трансмисия на новия Prelude - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваното завръщане на Honda Prelude в Европа пристига с една не толкова добра новина за феновете. Купето няма да се предлага с механична скоростна кутия, факт, който вече е потвърден от висш служител на компанията на изложението Japan Mobility Show 2025.

Според Хорита Хидетомо, ръководител на отдела за продукти в Honda, техническите сложности при интегрирането на трети педал в силно електрифицираната хибридна задвижваща система на Prelude се оказват непреодолими. Докато по-старите хибриди като CR-Z и Insight можеха да се оборудват с ръчна скоростна кутия благодарение на по-слабото хибридно подпомагане, системата на Prelude е почти равномерно разпределена между електрическа и бензинова мощност, което прави конвенционалната ръчна скоростна кутия несъвместима.

Honda отхвърли варианта за механична трансмисия на новия Prelude

Осъзнавайки потенциалната загуба на удоволствие за водача от модел само с автоматична скоростна кутия, Honda разработи новия режим на шофиране S+ Shift. Тази система използва алуминиеви лопатки за превключване, за да симулира усещането от превключване на традиционна осемстепенна скоростна кутия, допълнено с виртуално превключване на по-ниска предавка при същото число обороти и усилван, изкуствен звук на двигателя, излъчван през високоговорителите. Тази функционалност на лостовете за превключване не е ексклузивна за Prelude и се планира да бъде внедрена в цялата бъдеща хибридна гама на Honda. Когато симулираните превключвания на предавките са деактивирани, лостчетата се връщат към контролиране на нивата на регенеративно спиране.

Honda отхвърли варианта за механична трансмисия на новия Prelude

Хидетомо също така обоснова решението си с пазарните реалности, като заяви, че автоматичната скоростна кутия задоволява нуждите на повечето съвременни шофьори. Макар това да е вярно, тази стъпка остава горчиво-сладък компромис за ентусиастите, които вярват, че спортният чар на Prelude заслужава педал за съединител, въпреки че реалният процент на продажби на версията с ръчна скоростна кутия остава неизвестна променлива.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
