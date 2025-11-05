Honda отхвърли варианта за механична трансмисия на новия Prelude

Дългоочакваното завръщане на Honda Prelude в Европа пристига с една не толкова добра новина за феновете. Купето няма да се предлага с механична скоростна кутия, факт, който вече е потвърден от висш служител на компанията на изложението Japan Mobility Show 2025.

Според Хорита Хидетомо, ръководител на отдела за продукти в Honda, техническите сложности при интегрирането на трети педал в силно електрифицираната хибридна задвижваща система на Prelude се оказват непреодолими. Докато по-старите хибриди като CR-Z и Insight можеха да се оборудват с ръчна скоростна кутия благодарение на по-слабото хибридно подпомагане, системата на Prelude е почти равномерно разпределена между електрическа и бензинова мощност, което прави конвенционалната ръчна скоростна кутия несъвместима.

Осъзнавайки потенциалната загуба на удоволствие за водача от модел само с автоматична скоростна кутия, Honda разработи новия режим на шофиране S+ Shift. Тази система използва алуминиеви лопатки за превключване, за да симулира усещането от превключване на традиционна осемстепенна скоростна кутия, допълнено с виртуално превключване на по-ниска предавка при същото число обороти и усилван, изкуствен звук на двигателя, излъчван през високоговорителите. Тази функционалност на лостовете за превключване не е ексклузивна за Prelude и се планира да бъде внедрена в цялата бъдеща хибридна гама на Honda. Когато симулираните превключвания на предавките са деактивирани, лостчетата се връщат към контролиране на нивата на регенеративно спиране.

Хидетомо също така обоснова решението си с пазарните реалности, като заяви, че автоматичната скоростна кутия задоволява нуждите на повечето съвременни шофьори. Макар това да е вярно, тази стъпка остава горчиво-сладък компромис за ентусиастите, които вярват, че спортният чар на Prelude заслужава педал за съединител, въпреки че реалният процент на продажби на версията с ръчна скоростна кутия остава неизвестна променлива.