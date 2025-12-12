Новини
Европа се огъна: ДВГ остава поне до 2040-та

12 Декември, 2025 11:14 956 15

  • двг-
  • двигатели-
  • европа-
  • вътрешно горене

Очаква се официалното съобщение да бъде представено през следващата седмица

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В една монументална промяна, която разтърсва индустрията, Европейският съюз е напът да отмени забраната за продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035-та, което ще окаже дълбоко влияние върху стратегиите на автомобилните производители в световен мащаб. Промяната, която според информациите произтича от споразумение между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и лидера на групата на ЕНП Манфред Вебер, ще запази технологията на вътрешното горене на пазара за неопределено време, вероятно до 2040 година.

Де факто забраната се заменя с по-гъвкава цел за емисиите на целия автомобилен парк. Както цитира германският вестник Bild, Вебер потвърди следните нови мандати:

Цел за 2035 година: Задължително ще бъде намаляване с 90% на емисиите на CO2 за целите на автомобилните производители за новите регистрации на автомобилния парк, което е по-малко от първоначалното намаление с 100%..

Това премахва технологичната забрана за двигателите с вътрешно горене, осигурява бъдещето на производството на двигатели и запазва стотици хиляди работни места в промишлеността на целия континент.

Останалите 10 % разлика в емисиите през 2035 година ще предоставят на автомобилните производители значителна гъвкавост. Тази свобода ще им позволи да продължат да продават модели, които използват ДВГ или удължител на пробега, най-вече plug-in хибридни автомобили (PHEV). Като позволява PHEV и EV с удължен пробег да съществуват и след 2035 година, ЕС отговаря на интензивното лобиране от страна на автомобилните производители, които посочват ниската рентабилност на чисто електрическите автомобили и предизвикателствата при осигуряването на потребителско доверие в изцяло електрическата мобилност. Официалното съобщение от Европейската комисия се очаква да бъде направено още в сряда, 16 декември.


  • 1 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Напротив - Европа не се "огъна"! НАЙ-НАКРАЯ ПРОЯВИ КАПКА ЗДРАВ РАЗУМ!!!
    Ама е дамо капка в море ог глупост и политическа простотия!

    11:18 12.12.2025

  • 2 Хипотетично

    15 0 Отговор
    Лъч на здрав разум проби през позеленелите облаци над Европа.

    11:21 12.12.2025

  • 3 Батата

    9 0 Отговор
    ко стана с батериите ве?

    11:23 12.12.2025

  • 4 Петро

    9 2 Отговор
    Късно. Китай вече доминира и при ДВГ-тата.

    Коментиран от #7

    11:26 12.12.2025

  • 5 Оня с рикията

    6 0 Отговор
    Тамън да изцедим ресурса на Голфчето двойка дет го имам... тамън ще стане на 55 години дотогава...

    11:26 12.12.2025

  • 6 Тесльо=идиот

    0 14 Отговор
    ДВГ е изостанала технология, бъдещето е на електромобилите.Статистически е доказано.

    11:30 12.12.2025

  • 7 Глюпости ,

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Петро":

    Един китайски производител твърди , че ръждивите точки по задният капак , са от камъчета ... 🤭😁

    11:30 12.12.2025

  • 8 Гледам

    0 9 Отговор
    До пет години изчезва вътрешно горене.Измикярите само ще си карат пушилките.

    Коментиран от #10, #11

    11:32 12.12.2025

  • 9 механик

    5 2 Отговор
    Ако се спрат ДВГ , на мода ще дойдат талиггите с коне и магарета, и света ще св върне в 19 век.

    11:39 12.12.2025

  • 10 Гледаш , ама

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гледам":

    През очите на дядо Йоцо ... 🤭😁

    11:45 12.12.2025

  • 11 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гледам":

    ИзмИкярите ли ве , Беронов ?

    11:47 12.12.2025

  • 12 писарю

    5 0 Отговор
    не Европа се огъна
    а
    ес бръмбарите и калинките клекнаха

    11:53 12.12.2025

  • 13 то си беше ясно това

    2 0 Отговор
    и 2040-та ще обявят че остава за още 20 години и така …

    11:58 12.12.2025

  • 14 Водач на каруца

    0 0 Отговор
    Не и в центъра на София обаче.

    12:33 12.12.2025

  • 15 ?????

    1 0 Отговор
    Дотогава я камилата, я камиларя.

    12:39 12.12.2025