Това обикновено на пръв поглед TT крие голяма изненада под капака

6 Ноември, 2025 16:29 544 0

Двигателят е взет директно от Audi RS4 B5

Разкриха един от най-интригуващите инженерни експерименти от ерата на Фердинанд Пиех във Volkswagen Group, който позволява създаването на уникалния прототип „TT Coupe RS4“. Този уникален автомобил е проектиран чрез съчетаването на каросерията на Audi TT от първо поколение (8N) с впечатляващата механика на Audi RS4 Avant от поколение B5.

Под капака се намира 2.7-литров V6 двигател с две турбини от RS4, осигуряващ мощност от 375 конски сили и въртящ момент от 440 Нм. Тази спецификация отличава прототипа като единствения модел TT, който някога е използвал истински V6 двигател, тъй като серийните TT модели използваха VR6 конфигурация.

Това обикновено на пръв поглед TT крие голяма изненада под капака

Мощността се предава към всичките четири колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия. Важно е, че двигателят е монтиран надлъжно – за разлика от напречното разположение на TT – и еоборудван с диференциала Torsen на RS4 с превес към задната част, вместо със стандартната система Haldex на TT.

За да интегрират платформата на RS4 в компактния корпус на TT, инженерите е трябвало да скъсят шасито с точно 170 милиметра, за да съответства на междуосието на TT. Въпреки теглото от 1550 кг, съотношението мощност/тегло осигурява невероятна скорост. Автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 4,9 секунди и да достигне максимална скорост от 280 км/ч. Бившият продуктов шеф на quattro GmbH Стефан Райл тества границите на прототипа, който енатрупал близо 20 000 километра при тежки тестове, като заяви, че е „невероятно забавен за шофиране” и способен да „превъзхожда 911 по това време”. В крайна сметка техническата сложност и високата цена на надлъжния двигател и съкратеното шаси от RS4 са попречили на този мощен вариант на TT да влезе в серийно производство.


