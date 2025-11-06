Това обикновено на пръв поглед TT крие голяма изненада под капака

Разкриха един от най-интригуващите инженерни експерименти от ерата на Фердинанд Пиех във Volkswagen Group, който позволява създаването на уникалния прототип „TT Coupe RS4“. Този уникален автомобил е проектиран чрез съчетаването на каросерията на Audi TT от първо поколение (8N) с впечатляващата механика на Audi RS4 Avant от поколение B5.

Под капака се намира 2.7-литров V6 двигател с две турбини от RS4, осигуряващ мощност от 375 конски сили и въртящ момент от 440 Нм. Тази спецификация отличава прототипа като единствения модел TT, който някога е използвал истински V6 двигател, тъй като серийните TT модели използваха VR6 конфигурация.

Мощността се предава към всичките четири колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия. Важно е, че двигателят е монтиран надлъжно – за разлика от напречното разположение на TT – и еоборудван с диференциала Torsen на RS4 с превес към задната част, вместо със стандартната система Haldex на TT.

За да интегрират платформата на RS4 в компактния корпус на TT, инженерите е трябвало да скъсят шасито с точно 170 милиметра, за да съответства на междуосието на TT. Въпреки теглото от 1550 кг, съотношението мощност/тегло осигурява невероятна скорост. Автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 4,9 секунди и да достигне максимална скорост от 280 км/ч. Бившият продуктов шеф на quattro GmbH Стефан Райл тества границите на прототипа, който енатрупал близо 20 000 километра при тежки тестове, като заяви, че е „невероятно забавен за шофиране” и способен да „превъзхожда 911 по това време”. В крайна сметка техническата сложност и високата цена на надлъжния двигател и съкратеното шаси от RS4 са попречили на този мощен вариант на TT да влезе в серийно производство.