Продават едни от най-известните автомобили от киното

Bonhams Cars ще предложи на търг невероятна колекция от автомобили от прочутия Movie Cars Central Museum. Онлайн търгът ще се проведе от 21 до 28 ноември 2025 година.

Тази колекция, събирана от френския ентусиаст Франк Галиег, включва около 50 оригинални автомобила от филми и телевизионни сериали, както и 19 сувенира от филми, с което се слага край на неговия страстен проект. Галиег предава щафетата на нови колекционери и почитатели на културата от цял свят, както отбелязва специалистът от Bonhams Лоик Маски, който представя лотовете като автентични съвременни свидетели на историята на киното и автомобилната индустрия.

Безспорно най-голямата атракция на търга е част от съвременната история на тунинг културата: Mitsubishi Lancer Evo VII от 2001 година, управляван от покойния Пол Уокър във филма „2 Fast 2 Furious“, който носи най-високата оценка от зашеметяващите 250 000–500 000 евро. Друга забележителна кола от поредицата „Бързи и яростни“ е здравият Dodge Charger „Off-Road“ от 1970 година от филма „Бързи и яростни 7“, чиято оценка варира между 150 000 и 250 000 евро.

Френското кино също е добре представено с оригиналния Peugeot 406 V6 от 1999 година от филма „Такси 2“, широко считан за икона на френското кино. Този автомобил, който ще бъде изложен в Salon Époqu'Auto в Лион от 7 до 9 ноември, се оценява на 70 000–120 000 евро в една секция от списъка на търга, въпреки че в разбивката на френските серийни автомобили същият модел е оценен на 60 000–80 000 евро. Продажбата включва и реплика на Peugeot 407 V6 от 2006 година от „Такси 5“ (16 000–36 000 евро).

Други акценти за взискателните колекционери включват: Dodge Charger „General Lee“ от 1968 г. от филма „A Duke rarely comes alone“ (2005 година), оценен на 120 000–160 000 евро. Елегантният Ford Mustang Mach 1 от 1969 година, който Киану Рийвс кара в „Джон Уик“, с оценка 85 000–140 000 евро. Футуристичният полицейски автомобил Gene Winfield от „Завръщане в бъдещето II“ (70 000–100 000 евро). Мотоциклет Cagiva 600 Canyon от „Джурасик парк: Изгубеният свят“ (17 000–20 000 евро). Ръбатият Ford LTD Crown Victoria от 1987 година, който участва в „Мъже в черно“ (17 000–34 000 евро).

За тези, които търсят по-достъпни любими на феновете модели, на търга се предлагат подробни реплики като GMC Vandura от „А-Team“, Herbie the Volkswagen Beetle и няколко BMW с тематика Бонд, като Z3 и 750i. Освен автомобилите, лотовете с сувенири предлагат предмети като T-Rex в естествена големина от „Джурасик парк“ (35 000–60 000 евро) и емблематичната реплика на ховърборда „Pitbull“ от „Завръщане в бъдещето II“ (1500–2200 евро).

Цялата колекция от музея, намиращ се близо до Париж, ще може да бъде разгледана по предварителна уговорка преди приключването на онлайн търга.