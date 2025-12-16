Ясно е какво ще се случи с новите коли след десет години

В дългоочаквана и определяща за индустрията стъпка Европейската комисия потвърди, че ще смекчи забраната си за продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 година. Това решение е пряк отговор на интензивното лобиране от страна на европейската автомобилна индустрия и политически лидери от ключови държави членки, включително германският канцлер Фридрих Мерц и италианският министър-председател Джорджия Мелони.

Промяната, която критици като Зелената партия в Европейския парламент вече осъдиха като „изкормване“ на знаковото законодателство за климата, отменя абсолютната изискване за 100% беземисионни превозни средства до 2035 година.

Промяната въвежда мярка за гъвкавост, която позволява на производителите да продължат да произвеждат превозни средства с двигатели с вътрешно горене след първоначалния краен срок.

Изискването за намаляване на емисиите на CO₂ за новите леки автомобили до 2035 година се намалява от 100% на 90%. Това разрешение позволява продължаване на производството и продажбата на част от превозните средства, които не са напълно неутрални по отношение на въглеродните емисии, включително - Plug-in хибриди (PHEV), Range Extenders, меки хибриди и конвенционални автомобили с двигатели с вътрешно горене (когато са съчетани с компенсационни мерки).

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, докато защитаваше предложенията като поддържащи „водещата роля на Европа в глобалния преход към чиста енергия“, призна, че те са били оформени от „интензивни диалози с автомобилния сектор“.

За да се запази екологичната цялост, останалите 10 % от производството с не нулеви емисии подлежат на строг компенсационен механизъм. Производителите трябва да компенсират превозните средства, които не са въглеродно неутрални, чрез зелени мерки в производствените си цехове. Това включва използването на „зелена“ стомана, произведена в Европа, или използването на биогорива/е-горива при производството или експлоатацията на неелектрически превозни средства.

Освен това Комисията облекчи целите за търговските превозни средства, като намали изискването за намаляване на емисиите до 2030 година за електрическите лекотоварни от 50 % на 40 %.

В опит да стимулира както предлагането, така и търсенето на по-достъпни електрически варианти и да противодейства на възхода на китайските конкуренти в сектора на електромобилите, Комисията въведе нови стимули:

На производителите ще бъдат предложени „супер кредити“ за производството на малки, достъпни електромобили до 2035 година. Всяко от тези превозни средства ще се брои за 1,3 автомобила при изчисляването на квотите на ЕС, което ще помогне на автомобилните производители да постигнат по-лесно целта си за 90% намаление на емисиите.

Посочени са и мерки за стимулиране на търсенето на електромобили от големи корпоративни купувачи. Тези търговски автопаркове се считат за жизненоважен компонент за ускоряване на приемането на електромобилите, тъй като са основните доставчици на пазара на употребявани автомобили.

Този пакет от мерки, който се счита за спасително въже за европейската автомобилна индустрия, която се бори с темпото на прехода към електромобилите, все още трябва да получи окончателно одобрение от Европейския парламент.