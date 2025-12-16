Новини
Ясно е какво ще се случи с новите коли след десет години

16 Декември, 2025 19:02

Европейската комисия се пречупи

Ясно е какво ще се случи с новите коли след десет години - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В дългоочаквана и определяща за индустрията стъпка Европейската комисия потвърди, че ще смекчи забраната си за продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 година. Това решение е пряк отговор на интензивното лобиране от страна на европейската автомобилна индустрия и политически лидери от ключови държави членки, включително германският канцлер Фридрих Мерц и италианският министър-председател Джорджия Мелони.

Промяната, която критици като Зелената партия в Европейския парламент вече осъдиха като „изкормване“ на знаковото законодателство за климата, отменя абсолютната изискване за 100% беземисионни превозни средства до 2035 година.

Промяната въвежда мярка за гъвкавост, която позволява на производителите да продължат да произвеждат превозни средства с двигатели с вътрешно горене след първоначалния краен срок.

Изискването за намаляване на емисиите на CO₂ за новите леки автомобили до 2035 година се намалява от 100% на 90%. Това разрешение позволява продължаване на производството и продажбата на част от превозните средства, които не са напълно неутрални по отношение на въглеродните емисии, включително - Plug-in хибриди (PHEV), Range Extenders, меки хибриди и конвенционални автомобили с двигатели с вътрешно горене (когато са съчетани с компенсационни мерки).

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, докато защитаваше предложенията като поддържащи „водещата роля на Европа в глобалния преход към чиста енергия“, призна, че те са били оформени от „интензивни диалози с автомобилния сектор“.

За да се запази екологичната цялост, останалите 10 % от производството с не нулеви емисии подлежат на строг компенсационен механизъм. Производителите трябва да компенсират превозните средства, които не са въглеродно неутрални, чрез зелени мерки в производствените си цехове. Това включва използването на „зелена“ стомана, произведена в Европа, или използването на биогорива/е-горива при производството или експлоатацията на неелектрически превозни средства.

Освен това Комисията облекчи целите за търговските превозни средства, като намали изискването за намаляване на емисиите до 2030 година за електрическите лекотоварни от 50 % на 40 %.

В опит да стимулира както предлагането, така и търсенето на по-достъпни електрически варианти и да противодейства на възхода на китайските конкуренти в сектора на електромобилите, Комисията въведе нови стимули:

На производителите ще бъдат предложени „супер кредити“ за производството на малки, достъпни електромобили до 2035 година. Всяко от тези превозни средства ще се брои за 1,3 автомобила при изчисляването на квотите на ЕС, което ще помогне на автомобилните производители да постигнат по-лесно целта си за 90% намаление на емисиите.

Посочени са и мерки за стимулиране на търсенето на електромобили от големи корпоративни купувачи. Тези търговски автопаркове се считат за жизненоважен компонент за ускоряване на приемането на електромобилите, тъй като са основните доставчици на пазара на употребявани автомобили.

Този пакет от мерки, който се счита за спасително въже за европейската автомобилна индустрия, която се бори с темпото на прехода към електромобилите, все още трябва да получи окончателно одобрение от Европейския парламент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкциите работят

    6 0 Отговор
    Айде корупцията Тесла утече.

    Коментиран от #3

    19:13 16.12.2025

  • 2 Георги

    6 0 Отговор
    "... ще се брои за 1,3 автомобила... " когато си измислил някаква утопична простотия, ама не ти стиска да си признаеш и започваш да играеш със статистиката.

    19:15 16.12.2025

  • 3 те затова акциите и с двугодишен връх

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Санкциите работят":

    а илончо прехвърли $600,000,000,000! Щото тесла утече.

    19:17 16.12.2025

  • 4 Хохо Бохо

    3 15 Отговор
    Бъдещето е на електричките. По мощни, по-надеждни и по-лесни за поддръжка. Няма масла, филтри.....новите батерии карат по милион и половина км, нещо непостижимо за съвременен ДВГ,

    Коментиран от #9

    19:18 16.12.2025

  • 5 Невероятно, но факт!

    4 0 Отговор
    Вече ще са 10 годишни🤣🤣🤣

    19:19 16.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Истината е, че тия простотии трябва да отпаднат на 100%, не просто да се смекчават и отлагат!

    Всъщност животновъдството в европа има много по-високи емисии от транспорта, убиването на което и от двете обаче е убиване и на Европа

    19:20 16.12.2025

  • 7 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Едва ли ще има Европейски съюз след 2035 в този му вид .

    19:21 16.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    "ЛЕКИТЕ" коли вече гонят 2 тона, че и повече, без хората и багажа🤔❗ С пет човека и три куфара са си по З тона 🤔

    19:23 16.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Те електричките са се появили преди тези с ДВГ.🚗
    Даже електроскутерите са създадени и използвани преди СТО ГОДИНИ❗

    19:27 16.12.2025

  • 10 1488

    2 1 Отговор
    а вие знаете ли какво ще се случи с еСС на 1ви януари

    19:36 16.12.2025

  • 11 Заден ход

    2 0 Отговор
    Светна им лампичката, след затваряне завода на Volkswagen в Дрезден.

    19:48 16.12.2025

  • 12 Факт

    1 1 Отговор
    Това смекчаване няма да бъде достатъчно. Изсмукано от пръстите! Малкият бизнес масово ползва дизели. Електрички и хибриди не са ефективни при дълъг пробег. 30/30/30 би било по-разумно.

    Коментиран от #13

    19:50 16.12.2025

  • 13 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Товарния влак спира на Централна гара от там с електрически камиони и усове с пробег 200-400км се разнася из града.
    Не виждам Нилакъв смисъл да се карат дизелови бусове.

    20:05 16.12.2025

  • 14 Асен

    1 0 Отговор
    Колкото и да квичат в Европа електрическите коли ще сменят ДВГ-то прогреса не можеш да го спреш.

    20:14 16.12.2025