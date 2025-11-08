Volkswagen се отказва от идеята за хибриден пикап

Volkswagen спира плановете си за пускане на електрифициран Amarok на световния пазар, като решава да запази настоящото поколение с утвърдените дизелови и бензинови двигатели. Въпреки че има ясен и достъпен път към технологията за plug-in хибриди чрез споразумението за споделяне на платформа с Ford Ranger, ръководството на германския автомобилен производител окончателно е отложило концепцията засега.

Бранд директорът на Volkswagen Commercial Vehicles, Натан Джонсън, потвърди, че главният изпълнителен директор Стефан Меча е взел окончателното решение, като е обявил, че „глобалното решение“ е, че опциите за PHEV и изцяло електрически Amarok „вече не се обсъждат в този момент, в това поколение“. Тази стъпка идва въпреки наличната plug-in хибридна конфигурация на Ranger –система, комбинираща 2,3-литров бензинов двигател с турбокомпресор и електрически мотор за комбинирана мощност от 277 конски сили и 40 километра пробег само на електричество от 11,8 kWh батерията.

Докато настоящият Amarok, базиран на Ford, ще се придържа към традицията до следващото си поколение, което вероятно ще се появи в края на десетилетието, стратегията на Volkswagen в Южна Америка се променя драстично. Първото поколение Amarok, разработено от VW, не само продължава да се произвежда, но вече е планирано да бъде заменено от хибриден модел през 2027 година.

Този нов пикап, предназначен изключително за Южна Америка, ще се произвежда в Аржентина и ще се движи на шаси с рама, доставено от китайския автомобилен гигант SAIC – платформа, която се използва и за модели като Maxus Interstellar X и LDV Terron 9. Инвестицията от 580 милиона долара е насочена специално към създаването на регионален автомобил, адаптиран към местните нужди, като се гарантира, че този електрифициран пикап от ново поколение няма да се припокрива с глобалната версия, която се продава в момента.