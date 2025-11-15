Най-големите “мазди“ вече работят на биодизел

Mazda леко обновява своите флагмански SUV модели CX-60 и CX-80 за моделната 2026 година, като обновените версии ще пристигнат в дилърските центрове през следващата пролет. Въпреки че естетическите промени са минимални и се фокусират върху подобрения в оборудването, най-значителното обновление е голяма крачка към устойчивостта: дизеловите модели вече са сертифицирани да работят с биодизел HVO 100.

Тази нова съвместимост с хидрообработено растително масло (HVO), биогориво от второ поколение, получено от възобновяеми, нефосилни източници като отпадъчни масла и мазнини, позволява на шофьорите да намалят значително нетните си емисии на CO2, потенциално с до 90 процента – без да се компрометира установената производителност на автомобила или да се налагат модификации на двигателя.

Естетичните промени в CX-60 са незначителни, като решетката е леко преработена, за да изглежда по-вертикална и по-агресивна, а предните и задните светлини са с нов дизайн под формата на буквата „L“. Към деветте налични цвята на каросерията се добавя нов цвят – Polymetal Grey, допълнен от нови 20-цолови алуминиеви джанти.

В интериора луксозното усещане е подсилено от въвеждането на нова тапицерия от кожа Nappa Tan за високите нива на оборудване Homura и Homura Plus. Технологията също е подобрена с интегрирането на Amazon Alexa за естествени гласови команди и разширен набор от функции в приложението MyMazda. Допълнително усъвършенстване е постигнато чрез монтирането на шумоизолиращо стъкло на предните врати.

Основният фокус на обновлението е новата сертификация за гориво за 3.3-литровия 6-цилиндров редови двигател e-Skyactiv D. Този високо оценен дизелов двигател с мека хибридна система, запазващ своята 48V хибридна архитектура, ще продължи да се предлага с мощност 200 к.с. и 254 к.с., като и двата варианта са съчетани с 8-степенна автоматична трансмисия. Сертификацията за HVO 100 дава на шофьорите практична алтернатива на фосилния дизел, като привежда Mazda в съответствие с по-строгите емисионни стандарти Euro6e-bis и дългосрочните ѝ цели за устойчивост. По-големият триредов Mazda CX-80 споделя тази философия, като приема същите незначителни подобрения в екстериора и интериора като CX-60, като следва същата система и при двигателите.