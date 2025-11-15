Новини
Авто »
Най-големите “мазди“ вече работят на биодизел

Най-големите “мазди“ вече работят на биодизел

15 Ноември, 2025 10:30 406 0

  • mazda-
  • cx-60-
  • cx-80-
  • дизел

Минимални промени има и в екстериора

Най-големите “мазди“ вече работят на биодизел - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mazda леко обновява своите флагмански SUV модели CX-60 и CX-80 за моделната 2026 година, като обновените версии ще пристигнат в дилърските центрове през следващата пролет. Въпреки че естетическите промени са минимални и се фокусират върху подобрения в оборудването, най-значителното обновление е голяма крачка към устойчивостта: дизеловите модели вече са сертифицирани да работят с биодизел HVO 100.

Тази нова съвместимост с хидрообработено растително масло (HVO), биогориво от второ поколение, получено от възобновяеми, нефосилни източници като отпадъчни масла и мазнини, позволява на шофьорите да намалят значително нетните си емисии на CO2, потенциално с до 90 процента – без да се компрометира установената производителност на автомобила или да се налагат модификации на двигателя.

Най-големите “мазди“ вече работят на биодизел

Естетичните промени в CX-60 са незначителни, като решетката е леко преработена, за да изглежда по-вертикална и по-агресивна, а предните и задните светлини са с нов дизайн под формата на буквата „L“. Към деветте налични цвята на каросерията се добавя нов цвят – Polymetal Grey, допълнен от нови 20-цолови алуминиеви джанти.

Най-големите “мазди“ вече работят на биодизел

В интериора луксозното усещане е подсилено от въвеждането на нова тапицерия от кожа Nappa Tan за високите нива на оборудване Homura и Homura Plus. Технологията също е подобрена с интегрирането на Amazon Alexa за естествени гласови команди и разширен набор от функции в приложението MyMazda. Допълнително усъвършенстване е постигнато чрез монтирането на шумоизолиращо стъкло на предните врати.

Основният фокус на обновлението е новата сертификация за гориво за 3.3-литровия 6-цилиндров редови двигател e-Skyactiv D. Този високо оценен дизелов двигател с мека хибридна система, запазващ своята 48V хибридна архитектура, ще продължи да се предлага с мощност 200 к.с. и 254 к.с., като и двата варианта са съчетани с 8-степенна автоматична трансмисия. Сертификацията за HVO 100 дава на шофьорите практична алтернатива на фосилния дизел, като привежда Mazda в съответствие с по-строгите емисионни стандарти Euro6e-bis и дългосрочните ѝ цели за устойчивост. По-големият триредов Mazda CX-80 споделя тази философия, като приема същите незначителни подобрения в екстериора и интериора като CX-60, като следва същата система и при двигателите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ