Новата Mazda2 се изправя директно срещу Mini

Концепцията Vision X-Compact, която предизвика истински фурор на тазгодишното Изложение за мобилност в Япония, може да се окаже много повече от просто футуристична дизайнерска студия. Въпреки че привлича погледа с яркия си силует и акцента върху изкуствения интелект, тя е силен намек за близък предшественик на следващото поколение Mazda2 – модел, който е призван да върне японската марка в челните редици на класа на малките градски автомобили.

Докато по-големият Vision X-Coupe събра погледите с ротационната си хибридна система, компактният му събрат Vision X-Compact се оказа по-убедителен и земен. Неговите пропорции, силно напомнящи на Mini, почти „приятелският“ му характер и изключително реалистичните му размери, сякаш ни шепнат за предстоящ сериен модел. Много от детайлите по концепта не изглеждат като плод на фантазия, а по-скоро като предварителен, готов за производство макет на истински автомобил от B-класа.

Дизайнерите от Carscoops са категорични: ако Mazda наистина трансформира Vision X-Compact в следващата Mazda2, по-голямата част от отличителните черти на концепцията ще бъдат запазени, макар и в една по-умерена и сдържана форма. Предницата най-вероятно ще наследи вертикалните LED „зъбци“ на дневните светлини и елегантно вдлъбнатите основни фарове. Традиционните вентилационни отвори ще бъдат заменени от гладка решетка в цвета на купето, като единствено долната част на бронята ще приютява необходимите въздухозаборници.

Страничният профил ще бъде подчертан от къси надвеси и почти вертикална С-колона, докато задната част ще запази емблематичните светлини с формата на подкова и по-широк заден капак в сравнение с настоящата Mazda2. Въпреки че Mazda позиционира Vision X-Compact като автомобил, способен на „емпатичен изкуствен интелект“ и взаимодействие с естествен език, дори и без този футуризъм, интериорът на следващата Mazda2 е гарантирано значително по-модерен:

Очаква се изцяло цифрово арматурно табло с три основни скали.

Инфоразвлекателна система, базирана на Google, с отделен сензорен дисплей.

Запазване на физическите бутони за контрол на силата на звука и климатика.

Ярки панели на вратите и меки, висококачествени материали, които често липсват при конкурентите в сегмента.

Mazda има дълга и успешна история в създаването на интериори, които доставят удоволствие, и този модел има потенциала да изведе марката на върха в своя клас. Компанията активно инвестира в хибридизация, което прави най-вероятния кандидат за задвижване нов 1,5-литров бензинов двигател, комбиниран със серийно-паралелна хибридна система. Мощността ще се предава към предните колела посредством 8-степенна автоматична скоростна кутия.

Макар че напълно електрическа версия е теоретично възможна, тя е малко вероятна към момента, предвид високата цена в този чувствителен ценови сегмент. За да се конкурира успешно с модели като Renault R5, такава версия би трябвало да предлага автономен пробег от 350-400 км. Ако Mazda наистина работи върху нова Mazda2, премиерата ѝ не се очаква по-рано от 2027 г.

Моделът ще трябва да се пребори за своето място на пазара, където го очаква ожесточена конкуренция от страна на утвърдени имена като Toyota Yaris, Honda Fit/Jazz, Suzuki Swift, KIA Picanto, Renault Clio и електрическия R5, Volkswagen Polo, Mini Cooper и Fiat 500. Vision X-Compact обаче ясно показа, че Mazda няма никакво намерение да отстъпва позиции. Ако тази концепция наистина е прозорец към следващата Mazda2, на хоризонта се задава един от най-стилните и технологично напредничави компактни автомобили на десетилетието.