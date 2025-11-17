Седанът Audi RS6 се завръща

Audi Sport ще възроди високопроизводителния RS 6 седан, вариант, който не се е появявал от 2010 година, когато поколението C6 беше изтеглено от пазара. Планиран за дебют в края на 2026 година или началото на 2027-та, това решение да се предложи втори вариант на каросерията, успоредно с традиционния Avant, е пряк отговор на стратегическа промяна: елегантният четириврати A7 Sportback няма да бъде обновен, което елиминира флагмана RS 7 Sportback. Това оставя празнина на важния световен пазар за големи, високопроизводителни седани, която RS 6 сега е готова да запълни.

Прототипът, забелязан по време на тестове в Алпите, разкрива агресивен силует, с каросерия, значително по-широка от стандартния A6, доминирана от масивни разширени калници, проектирани да поемат по-големи оси и очаквани 22-цолови джанти. Предполага се, че шасито ще използва пълен набор от високотехнологични решения, включително карбон-керамични спирачки, задно завиване, въздушно окачване и ново поколение усъвършенствани хидравлични амортисьори на Audi. Аеродинамичните подобрения включват малък спойлер на капака на багажника и масивен заден дифузьор, ограждащ две огромни, характерни овални изпускателни тръби.

Най-интензивните спекулации са свързани със задвижването на този нов модел plug-in hybrid (PHEV). Докато първоначалните доклади намекваха за по-малка V6 система – ход, очакван за по-малкия RS 5 – най-новите развития сочат, че Audi вероятно ще се придържа към plug-in хибридна версия на своя мощен V8 двигател. Тази промяна в стратегията отразява внимателно наблюдение на конкуренцията: основният конкурент BMW отбелязва изключителни продажби със своя PHEV V8 M5, докато AMG отбелязва бавно приемане на своите по-малки хибридни модели. Освен това, Audi е отложило първоначалните планове за изцяло електрически RS 6 e-tron, утвърждавайки PHEV на базата на V8 като краля на производителността в близко бъдеще и гарантирайки, че завръщащият се RS 6 сеадн, има необходимата мощност, за да се състезава в сегмента.