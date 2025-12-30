Новини
България »
НАП: При 10% от проверките установихме необосновано покачване на цените

30 Декември, 2025 18:30 706 24

Мария Атанасова

Близо 700 проверки са направени за необосновано покачване на цените, при 10 на сто има установени нарушения, каза в Благоевград изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков.

Проверките са по чл. 15, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Издадени са 69 наказателни постановления, събират се документи по още 300 проверки, каза Марков.

Пред журналисти Марков посочи, че установените към момента нарушения са 10 на сто от общия брой проверки, което, по думите му, означава, че търговците спазват нормативните актове.


България
  • 1 честен ционист

    21 28 Отговор
    Ганчо тъкмо ще въведе Еврото и цените пак ще идат с по 3 нули отзаде.

    Коментиран от #4

    18:33 30.12.2025

  • 2 Пич

    21 0 Отговор
    Гле гле гле..... Ц ц ц ц...... И тези били видяли !!! Къде е онзи галфон , Наблюдаващия , който взема десетки хиляди лева заплата на месец , за да ни каже , че е видял покачване на цените ?! Като че ли вие сте кьорави , и не пазарувате , та Тоя требе да ви информира !?

    18:34 30.12.2025

  • 3 Бендида

    27 0 Отговор
    Да бе, да. Другите 90 на сто ,,почерпиха " ли ви?

    18:34 30.12.2025

  • 4 оня с питон.я

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    римейк на 90-те години. с любов от бойко и киро.

    Коментиран от #7

    18:37 30.12.2025

  • 5 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор
    След малко повече от 24ч. започва грабежът, в мащаб какъвто досега не сме виждали!

    18:37 30.12.2025

  • 6 ужасия

    10 1 Отговор
    Наблюдавайте няколко големи онлайн магазина особенно един румънски, каква лудница става с цените от няколко дена? Ще има много неприятно изненадани след нова година? Странно само, как ще оправдаят увеличенията при една сверка на един и същ продукт продаващ се из Европа. Ако купувате техника от онлайн магазин и не откривате почти никъде съвпадение в Европа по марка, модел (продуктов номер) хубаво си помислете дали да го купувате!

    Коментиран от #9

    18:39 30.12.2025

  • 7 честен ционист

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Е трябва да ви сгрява душицата, че тоя път ще сте в казана заедно с янките и със западняците. Всички ще сте фалшиви милионери.

    Коментиран от #10

    18:40 30.12.2025

  • 8 При 10% от проверките установихме

    9 0 Отговор
    установявайте си
    затва ви плащат кат заптиетата да документирате за статистики
    уж правим нещо

    псето си лае живота си върви

    18:40 30.12.2025

  • 9 честен ционист

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "ужасия":

    Кой ти е виновен, че си се наканил да си купуваш компютърни чаркове чак сега, когато РАМ изгърмя с 500% нагоре? Думах ви преди 3 месеца - обръщайте всичко в РАМ, както и февруари ви думах - обръщайте всичко в рубли. Сега ви казвам, стискайте левчетата.

    Коментиран от #12

    18:42 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това не е от €€!

    9 0 Отговор
    В момента имам гости и ходиха със съпругата ми до фантастико......Ужасиха се от цените тук и ги снимаха и пратиха на сватята от Германия....Тя възкликна ..........оооо,бедните хора как ги дерат........маслото в германия супер немско краве масло 250гр струва 1,23 € , а тук гони 8-9-10лв...В промоция 4лв ,но няма нищо общо с немското освен името!За шоколад също ......Ако парите в бг бяха повече разбирам ,но при тази бедност да дереш като костури хората........Спокойно мога да изкупувам маслото от Гастрономите в Германия и да регулирам бг...пазара дето се наблюдава от не знам колко държавно платени клати...п..овци!

    Коментиран от #18, #21

    18:49 30.12.2025

  • 12 ужасия

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Аматьор, на мен РАМ ми не трябва😉 Виж суровините за "рам" са друга "бира" 😉 Уж еврейче ционистче се бараш, ама явно само си им фен, защото ако беше нямаше да пишеш, като аматьорче😅

    18:49 30.12.2025

  • 13 ВИНИСИУУС

    5 0 Отговор
    АМА ТАКА СИ Е ...СПЕКУЛАНТИ
    КРИВА КРАСТАВИЦА ...ПЕТ ЛЕВА КИЛОТО
    ИЗКУСТВЕН СНЯГ НА „СКИ КУРОРТ” ПЕДЕСЕТ ЛЕВА БИЛЕТАпфуТОВА СА ДЕСЕТ КИЛА КРАСТ.

    18:52 30.12.2025

  • 14 нап

    2 0 Отговор
    е ОПГ!!!

    18:53 30.12.2025

  • 15 Вени

    5 0 Отговор
    Моляяя, цените всеки ден са различни, ей така без причина, на който както му скимне. Всеки магазин с различни цени. Не е ясно след 1 ви януари кой как ще се събуди и да реши още по две да увеличи всичко. С кои заплати и пенсии, какво евро бе, проклет да е всеки който докара българите до това положение. Продадоха България, ресурсите и и всичко.

    Коментиран от #19

    18:54 30.12.2025

  • 16 теслата с цените ще стане

    7 1 Отговор
    когато мине януари с двойните цени
    щото хората помнят бг цените и се ориентират
    но когато останат само в евро
    трябва да си припомнят как беше по старому
    а и доста ще си мислят че цените ок мислейки си че все още вземат старата двойна заплатка или пенцийка

    ще се нагледаме на неволи и оплаквани скоро
    когато започне цирковото шоу

    19:01 30.12.2025

  • 17 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    И що па да е необосновано? Я гле баце къв е обоснован!

    19:03 30.12.2025

  • 18 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това не е от €€!":

    Е, то кой ти яде масло и шоколад🤣 А и още повече на такива цени...😎

    19:06 30.12.2025

  • 19 Дупничанин

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вени":

    Бацко е еврогейзерът...така, де, евро "героят".

    19:08 30.12.2025

  • 20 Проценти

    1 0 Отговор
    едно към гьотере .

    19:14 30.12.2025

  • 21 оня с питон.я

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Това не е от €€!":

    Огромните цени ще лъснат със страшна сила след въвеждането на еврото. Чужденците ще заобикалят България отдалече.

    19:19 30.12.2025

  • 22 пак този

    1 0 Отговор
    Първо трябва да започнат проверки в общините и държавните службички, че там спекулата е най-разпространена. Повечето закръглят нагоре, а има и такива с 1лв.= 1уро.

    19:23 30.12.2025

  • 23 НАП е бухалката на мафията

    1 0 Отговор
    НАП пак лъже

    19:28 30.12.2025

  • 24 ЦИРК

    0 0 Отговор
    То покачването на цените още не е дошло, тези какво точно са проверявали ?

    Цените ще се покачат заради еврото след Март, когато всичко започне да се закръглява на .99 или .00 цената, и когато всички с услугите започнат да слагат левовите цени с евро.

    Ако някой все още си мисли че цените ще останат каквито са сега значи е глупак. Чакат ни минимум 30% инфлация за 2026, но не забравяйте на кого да благодарите за това - всички партии дето се биха гордо в гърдите как напълно са ни интегрирали в ЕС !

    19:33 30.12.2025

