НАП: При 10% от проверките установихме необосновано покачване на цените

Близо 700 проверки са направени за необосновано покачване на цените, при 10 на сто има установени нарушения, каза в Благоевград изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков.

Проверките са по чл. 15, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Издадени са 69 наказателни постановления, събират се документи по още 300 проверки, каза Марков.

Днес в Благоевград служители на агенцията извършват съвместни проверки с екипи на Комисията за защита на потребителите, като се следи за необосновано покачване на цените и за коректното изписване на цените в лева и евро.

Пред журналисти Марков посочи, че установените към момента нарушения са 10 на сто от общия брой проверки, което, по думите му, означава, че търговците спазват нормативните актове.