НАП: При 10% от проверките установихме необосновано покачване на цените

Близо 700 проверки са направени за необосновано покачване на цените, при 10 на сто има установени нарушения, каза в Благоевград изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Христо Марков.
Проверките са по чл. 15, ал. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Издадени са 69 наказателни постановления, събират се документи по още 300 проверки, каза Марков.
Днес в Благоевград служители на агенцията извършват съвместни проверки с екипи на Комисията за защита на потребителите, като се следи за необосновано покачване на цените и за коректното изписване на цените в лева и евро.
Пред журналисти Марков посочи, че установените към момента нарушения са 10 на сто от общия брой проверки, което, по думите му, означава, че търговците спазват нормативните актове.
1 честен ционист
Коментиран от #4
18:33 30.12.2025
2 Пич
18:34 30.12.2025
3 Бендида
18:34 30.12.2025
4 оня с питон.я
До коментар #1 от "честен ционист":римейк на 90-те години. с любов от бойко и киро.
Коментиран от #7
18:37 30.12.2025
5 az СВО Победа 80
18:37 30.12.2025
6 ужасия
Коментиран от #9
18:39 30.12.2025
7 честен ционист
До коментар #4 от "оня с питон.я":Е трябва да ви сгрява душицата, че тоя път ще сте в казана заедно с янките и със западняците. Всички ще сте фалшиви милионери.
Коментиран от #10
18:40 30.12.2025
8 При 10% от проверките установихме
затва ви плащат кат заптиетата да документирате за статистики
уж правим нещо
псето си лае живота си върви
18:40 30.12.2025
9 честен ционист
До коментар #6 от "ужасия":Кой ти е виновен, че си се наканил да си купуваш компютърни чаркове чак сега, когато РАМ изгърмя с 500% нагоре? Думах ви преди 3 месеца - обръщайте всичко в РАМ, както и февруари ви думах - обръщайте всичко в рубли. Сега ви казвам, стискайте левчетата.
Коментиран от #12
18:42 30.12.2025
11 Това не е от €€!
Коментиран от #18, #21
18:49 30.12.2025
12 ужасия
До коментар #9 от "честен ционист":Аматьор, на мен РАМ ми не трябва😉 Виж суровините за "рам" са друга "бира" 😉 Уж еврейче ционистче се бараш, ама явно само си им фен, защото ако беше нямаше да пишеш, като аматьорче😅
18:49 30.12.2025
13 ВИНИСИУУС
КРИВА КРАСТАВИЦА ...ПЕТ ЛЕВА КИЛОТО
ИЗКУСТВЕН СНЯГ НА „СКИ КУРОРТ” ПЕДЕСЕТ ЛЕВА БИЛЕТАпфуТОВА СА ДЕСЕТ КИЛА КРАСТ.
18:52 30.12.2025
14 нап
18:53 30.12.2025
15 Вени
Коментиран от #19
18:54 30.12.2025
16 теслата с цените ще стане
щото хората помнят бг цените и се ориентират
но когато останат само в евро
трябва да си припомнят как беше по старому
а и доста ще си мислят че цените ок мислейки си че все още вземат старата двойна заплатка или пенцийка
ще се нагледаме на неволи и оплаквани скоро
когато започне цирковото шоу
19:01 30.12.2025
17 Пустиня(к)
19:03 30.12.2025
18 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Това не е от €€!":Е, то кой ти яде масло и шоколад🤣 А и още повече на такива цени...😎
19:06 30.12.2025
19 Дупничанин
До коментар #15 от "Вени":Бацко е еврогейзерът...така, де, евро "героят".
19:08 30.12.2025
20 Проценти
19:14 30.12.2025
21 оня с питон.я
До коментар #11 от "Това не е от €€!":Огромните цени ще лъснат със страшна сила след въвеждането на еврото. Чужденците ще заобикалят България отдалече.
19:19 30.12.2025
22 пак този
19:23 30.12.2025
23 НАП е бухалката на мафията
19:28 30.12.2025
24 ЦИРК
Цените ще се покачат заради еврото след Март, когато всичко започне да се закръглява на .99 или .00 цената, и когато всички с услугите започнат да слагат левовите цени с евро.
Ако някой все още си мисли че цените ще останат каквито са сега значи е глупак. Чакат ни минимум 30% инфлация за 2026, но не забравяйте на кого да благодарите за това - всички партии дето се биха гордо в гърдите как напълно са ни интегрирали в ЕС !
19:33 30.12.2025