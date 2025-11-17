Новини
Авто »
Последният Ford Focus слезе от поточната линия

Последният Ford Focus слезе от поточната линия

17 Ноември, 2025 16:31 804 2

  • ford-
  • focus-
  • производство-
  • европа

Хечбекът е произведен на 14 ноември

Последният Ford Focus слезе от поточната линия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Една ера, продължила 27 години, приключи миналата петък, когато Ford сглоби последния Focus в завода си в Саарлуис, Германия, потвърждавайки неизбежния край на един от най-разпознаваемите и важни глобални модели на бранда. Последният автомобил, бял петвратен хечбек, последва последния Focus ST, излязъл от производствената линия няколко месеца по-рано, бележейки последната жертва в бързата и противоречива чистка на Ford в традиционния сегмент на леките автомобили.

Изчезването на Focus следва скорошното преустановяване на производството на обичания Fiesta през 2023 година, Mondeo през 2022 година и миниатюрния Ka през 2020 година. Това оставя европейското портфолио на Ford съставено почти изцяло от SUV, кросоувъри и търговски превозни средства, като нишовият Mustang е единственият останал лек автомобил, който не е за търговски цели. Радикалната промяна е изцяло продиктувана от печалбата, стратегия, потвърдена от главния изпълнителен директор Джим Фарли, който заяви, че компанията „излиза от бизнеса със скучни автомобили и навлиза в бизнеса с емблематични автомобили“, като аргументира, че модели като Focus и Fiesta, макар и популярни, „никога не биха могли да оправдаят по-голямо разпределение на капитал“ поради изключително ниските си печалби в сравнение с търговските превозни средства и моделите с висока печалба.

Решението е нанесло сериозна вреда на пазарното присъствие на марката: пазарният дял на Ford в Европа е спаднал от 7,2% през 2015 година до едва 3,3% през септември 2025 година, като се очаква този спад да се ускори още повече, тъй като 2026 година ще бъде първата година без истински лек автомобил Ford за масовия пазар. Докато конкуренти като Volkswagen и Stellantis продължават да постигат успех с продажбата на традиционни автомобили, Ford залага на икони с висока печалба, въпреки че според доклади Ford of Europe може да планира завръщане с въвеждането на кросоувър с размери на Focus, за да запълни празнината, което потвърждава факта, че конвенционалният хечбек е окончателно изключен от плановете.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 карчи

    7 0 Отговор
    Поредният "умнокрасив" меpиджейн, който прецаква компанията за която работи!

    16:46 17.11.2025