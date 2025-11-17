Последният Ford Focus слезе от поточната линия

Една ера, продължила 27 години, приключи миналата петък, когато Ford сглоби последния Focus в завода си в Саарлуис, Германия, потвърждавайки неизбежния край на един от най-разпознаваемите и важни глобални модели на бранда. Последният автомобил, бял петвратен хечбек, последва последния Focus ST, излязъл от производствената линия няколко месеца по-рано, бележейки последната жертва в бързата и противоречива чистка на Ford в традиционния сегмент на леките автомобили.

Изчезването на Focus следва скорошното преустановяване на производството на обичания Fiesta през 2023 година, Mondeo през 2022 година и миниатюрния Ka през 2020 година. Това оставя европейското портфолио на Ford съставено почти изцяло от SUV, кросоувъри и търговски превозни средства, като нишовият Mustang е единственият останал лек автомобил, който не е за търговски цели. Радикалната промяна е изцяло продиктувана от печалбата, стратегия, потвърдена от главния изпълнителен директор Джим Фарли, който заяви, че компанията „излиза от бизнеса със скучни автомобили и навлиза в бизнеса с емблематични автомобили“, като аргументира, че модели като Focus и Fiesta, макар и популярни, „никога не биха могли да оправдаят по-голямо разпределение на капитал“ поради изключително ниските си печалби в сравнение с търговските превозни средства и моделите с висока печалба.

Решението е нанесло сериозна вреда на пазарното присъствие на марката: пазарният дял на Ford в Европа е спаднал от 7,2% през 2015 година до едва 3,3% през септември 2025 година, като се очаква този спад да се ускори още повече, тъй като 2026 година ще бъде първата година без истински лек автомобил Ford за масовия пазар. Докато конкуренти като Volkswagen и Stellantis продължават да постигат успех с продажбата на традиционни автомобили, Ford залага на икони с висока печалба, въпреки че според доклади Ford of Europe може да планира завръщане с въвеждането на кросоувър с размери на Focus, за да запълни празнината, което потвърждава факта, че конвенционалният хечбек е окончателно изключен от плановете.