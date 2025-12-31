Новини
Времето днес, прогноза за сряда, 31 декември: Слънчев, студен и ветровит финал на годината

31 Декември, 2025

Максималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София – около 0°

Времето днес, прогноза за сряда, 31 декември: Слънчев, студен и ветровит финал на годината - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В последния ден на годината ще е по-студено от вчера, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат от минус 10° до минус 3°, в София - около минус 7°, на морския бряг - от минус 4° до 0°, а максималните - между минус 1° и 4°, в София – около 0°, в комбинация с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове.

И по Черноморието ще е слънчево, но също много ветровито, с максимални температури между 2° и 4°.

В планините ще продължи да духа силен и бурен северозападен вятър. Ще бъде слънчево, но много студено, с максимални температури в курортите от минус 15° до минус 8°.

В новогодишната нощ ще бъде по-малко ветровито. Не са изключени изолирани и слаби превалявания от сняг, главно в планинските и източните райони.

Към полунощ температурите в страната ще са от минус 11° в Югозападна до минус 3° в Източна България. През първите дни от новата година предстои бързо и съществено затопляне.

Ще преобладава слънчево време, но не са изключени и слаби превалявания, с по-голяма вероятност в петък.


България


  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Най-хубавото време в годината и най-приказните дни са дните около Новата година, когато се събираме с любимите си хора. Нова година е символ на новото начало, времето в което хората си правят равносметка за отминалите дни и си поставят цели и мечти за идващата година. В новогодишната нощ близки и приятели се събират около софрата, заредени с много настроение и нови надежди. В навечерието на празничната нощ, не забравяйте да си сложите монетки в джобовете, за да сте здрави през новата година. Бъдете живи и здрави, щастливи и добротворни. Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и носят удовлетворение и радост.Независимо дали празнувате в шумна компания или в уютна домашна обстановка ви пожелава една блестяща година! Нека тя бъде по-щастлива от изминалата, нека донесе мир в целия свят, мир в душите ни, любов в сърцата ни и много поводи за усмивки.

    03:07 31.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    03:33 31.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да виCEPъЕДНО МАЗНО фоСтитеПРОСТИ

    0 0 Отговор
    Честито българино смазаха ти ските докато гледаше в облаците.Не са перачи тия а бачкали като идиоти и кътали всяка стотинка,
    за да не плащат банковите такси и пари за черни дни ама те били станали малко повечко и системата казва "НЕ".
    Някои са кътали цял живот мизерствали и сега трябвало да доказват,че не са бандити докато истинските бандити вече си изпраха краденото
    обърнаха го в евро и щракат с пръсти.От крадено загуба няма

    03:34 31.12.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Тук е НЯКВО сборище на социопати и психопати . Този сайт трябва да се забрани, а Вена, Мара и отбора от мастурбатори да ходят на нивата да копат с мотика.

    03:36 31.12.2025

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    страшно много хора очакват с НЕТЪРПЕНИЕ моите коментари и ги четат а и не пиша простотии а дълбоко проникновени ФИЛОСОФСКИ размисли

    03:38 31.12.2025

Новини по градове:
