Времето днес, прогноза за сряда, 31 декември: Слънчев, студен и ветровит финал на годината

В последния ден на годината ще е по-студено от вчера, предаде БНТ.
Минималните температури ще бъдат от минус 10° до минус 3°, в София - около минус 7°, на морския бряг - от минус 4° до 0°, а максималните - между минус 1° и 4°, в София – около 0°, в комбинация с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.
Ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове.
И по Черноморието ще е слънчево, но също много ветровито, с максимални температури между 2° и 4°.
В планините ще продължи да духа силен и бурен северозападен вятър. Ще бъде слънчево, но много студено, с максимални температури в курортите от минус 15° до минус 8°.
В новогодишната нощ ще бъде по-малко ветровито. Не са изключени изолирани и слаби превалявания от сняг, главно в планинските и източните райони.
Към полунощ температурите в страната ще са от минус 11° в Югозападна до минус 3° в Източна България. През първите дни от новата година предстои бързо и съществено затопляне.
Ще преобладава слънчево време, но не са изключени и слаби превалявания, с по-голяма вероятност в петък.
