Историята на една кола, паркирана от години насред езеро (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 12:12 2 252 7

  • volvo-
  • остров-
  • езеро-
  • сервиз

"Остров Volvo" се утвърждава като популярна местна забележителност

Историята на една кола, паркирана от години насред езеро (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев

Понякога най-успешният маркетинг не се нуждае от билбордове или дигитални кампании, а просто от малко абсурдна, но гениална инсталация. Точно такава е историята на един стар шведски седан Volvo, който от повече от 13 години е „паркиран“ насред изкуствено езеро край Отава, Илинойс, САЩ. Неговата странна съдба, разказана от Oddity Central, превръща мястото в местна забележителност, известна като Остров Volvo.

Началото: Маркетинг и криза
В центъра на тази история стои Скот Ман – жител на града и собственик на два местни автосервиза. Преди повече от десетилетие, изправен пред трудности в кариерата си, Ман решава да прибегне до необичаен ход. Той паркира своето старо Volvo на малък остров, вдаден в изкуственото езеро, и обявява публичен конкурс.

Загадката е проста, но интригуваща: публиката трябвало да отговори на въпроса "Как, по дяволите, тази кола се озова насред дълбоко езеро?" Идеята е да се провокира любопитство и, разбира се, да се привлече вниманието към автосервизите му.

От загадка до забележителност
Макар и първоначалният конкурс да е бил вълнуващ, Скот Ман в крайна сметка се отказва от него. Причината е основателна – той се страхувал, че в стремежа си да разрешат мистерията, хората ще започнат да газят във водата и да се излагат на риск, за да достигнат до колата.

Въпреки отменения конкурс, Ман оставя автомобила на мястото му. Без значение колко ефективна е била тази креативна маркетингова идея за бизнеса му, тя постига нещо друго. Вдаденият във водата участък с паркираното Volvo бързо придобива популярност.

Така, превърнало се в забавна туристическа атракция и своеобразен паметник на автомобилния абсурд, "Остров Volvo" се утвърждава като популярна местна забележителност в окръг Отава. Колата, оставена от години под влиянието на атмосферните условия, вече е част от пейзажа, разказвайки тихата, но упорита история на един човек, решил да бъде забелязан по единствения възможен за него начин.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    1 3 Отговор
    Замърсяване на околната среда.

    12:22 21.11.2025

  • 2 Замислен

    12 0 Отговор
    Не знам как е попаднал, обаче ако нашите команчи се завъртят край него, има да се чудят всички, как се е озовал на вторични.

    12:25 21.11.2025

  • 3 Верно ли

    5 1 Отговор
    И аз скоро моята така ще я паркирам! Да ги видя тези от ЦГМ как ще ми лепнат фишчето!

    Коментиран от #5

    12:25 21.11.2025

  • 4 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор
    А тук в България, колко бараки има по улиците, може да се напълнят островите на Швеция, Канада, и цялата Скандинавия

    12:40 21.11.2025

  • 5 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Представи си ги с гумена лодка🤣👍

    12:41 21.11.2025

  • 6 Тореро

    0 0 Отговор
    Абсолютна лъжа!

    13:00 21.11.2025

  • 7 Селянин

    1 0 Отговор
    Ясно е как го е качил. Нормален човек отговаря за половин минута. Качено е като е било замръзнало езерото.
    Това ако е бензиново, му слага акумулатора и ще си запали и ще си го кара.

    14:01 21.11.2025