Новини
Авто »
Fiat преосмисля бъдещето на кемперите с интересно решение

22 Ноември, 2025 11:30 894 2

  • кемпер-
  • fiat-
  • dolce camper

Dolce Camper за момента е само концепт

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Fiat ще отпразнува своята 50-годишнина на бразилския пазар през 2026 година, като използва автомобилното изложение San Paolo 2025 като сцена за представянето на своя нов концептуален автомобил „Dolce Camper“. Този модел, чието име означава „сладък“ на италиански, е впечатляваща комбинация от ван, SUV и офроуд автомобил, проектиран да покаже дизайна на бъдещите модели, специално пригодени за конкурентния южноамерикански пазар.

Dolce Camper възприема здравата, ръбата естетика, въведена от новия Grande Panda, като подчертава ясните, геометрични линии и квадратен силует, за да максимизира вътрешното пространство. Под здравия екстериор концепцията използва „мултиенергийна платформа“ – вероятно архитектурата Stellantis Smart Car, споделена с Grande Panda, Citroen C3 и C3 Aircross – което показва гъвкавостта му да се адаптира към електрически, хибридни или двигатели с вътрешно горене в зависимост от изискванията на местния пазар.

Този концепт се фокусира върху лайфстайла и многофункционалността, като се отличава с висока проходимост, гуми за неравен терен и иновативно решение за надуваема палатка на покрива, предназначена за къмпинг. Интериорът подсилва здравата тема с просто и ефективно използване на пространството, устойчиво подбрани материали и минималистично табло. Уникален стилистичен поклон към наследството на марката е овалният волан, чийто дизайн е почит към историческата писта за тестове на покрива на фабриката Lingotto в Торино. Добавяйки уникален бразилски привкус, цветовете и материалите, използвани в автомобила, са вдъхновени от влажните савани на региона Серрадо, черпейки от палитрата на местни растения като Aroeira и Buriti.

Макар Dolce Camper вероятно да остане чисто концептуален модел, особено по отношение на надуваемата палатка, основният му дизайн не е такъв: очаква се той да послужи като основа за бъдещ компактен SUV в разширяващото се семейство Grande Panda, което също ще включва седемместен SUV (вероятно Giga Panda или Multipla), чието пускане на пазара е планирано за 2026 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фингър

    2 0 Отговор
    Няма ли поне 2-3 телевизора, не ми го хвали!

    11:48 22.11.2025

  • 2 интересно

    2 0 Отговор
    А това чудо в планетата на айуните ли е измислено !!

    11:49 22.11.2025