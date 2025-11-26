Сбогом BMW Z4!

BMW окончателно слага край на производството на настоящото поколение роудстър Z4. Преди този великолепен кабриолет да излезе напълно от производство, марката предлага изключително ексклузивна Final Edition, базирана на Z4 M40i – последното великолепие, което ще бъде произведено в изключително малки количества между февруари и април следващата година.

Това сбогуване е безкомпромисно луксозно и фокусирано върху водача. Под капака се намира познатият, великолепен 3,0-литров TwinPower Turbo редови шестцилиндров двигател, който развива 285 kW (387 к.с.) и 500 Нм въртящ момент.

Истинският екзистенциален избор за взискателния купувач се крие единствено в трансмисията: бързата осемстепенна автоматична Steptronic или шестстепенната ръчна скоростна кутия, любима на ентусиастите. Ръчната опция, наречена Edition Handschalter Package, не е просто смяна на предавките; тя включва специално разработен софтуер за задните амортисьори, кормилното управление, контрола на сцеплението и диференциала M Sport, обещавайки максимално ангажиране на водача. Докато автоматичната Steptronic ускорява M40i от 0 до 100 km/h за невероятните 4,1 секунди, шестстепенната ръчна скоростна кутия не изостава много с 4,4 секунди, като дава приоритет на интуитивното усещане при превключване пред абсолютната скорост.

Всяка една Z4 Final Edition ще бъде облечена в боя BMW Individual Frozen Black, контрастираща с мекия покрив Moonlight Black. Ексклузивната естетика се допълва от стандартния пакет Shadowline – с гланцово черни акценти на ключови елементи като решетката на радиатора и изпускателните тръби – и специално подбрани колела с 19 цола отпред и 20 цола отзад в модел Dual-Spoke Bicolor 800M.

Вътрешността на кабината е облечена в черна кожа Vernasca и Alcantara M Sport седалки, подчертани с червени контрастни шевове по целия кокпит. Уникалните прагове на вратите служат като постоянно напомняне, че шофьорът управлява един от последните от този вид. Оборудван със стандартни луксозни функции като аудио система Harman Kardon и Premium Package, този Z4 наистина си отива с гръм и трясък. След като производството на близнака му, Toyota Supra, също приключва през март следващата година, а BMW не дава никаква информация за наследник, тази Final Edition е безспорно последният шанс да се сдобиете с роудстъра Z4.