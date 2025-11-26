Новини
Отново съдят Tesla за смъртен случай след проблем с дръжките на вратите

26 Ноември, 2025 17:59 931 11

Инцидентът е от 2023-та

Отново съдят Tesla за смъртен случай след проблем с дръжките на вратите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla е обект на ново и интензивно правно разследване относно дизайна на своите електрически задвижвани дръжки на вратите, след трагична катастрофа през 2023 година и последващ пожар в Такома, Вашингтон, който доведе до смъртен случай. В иска за неправомерна смърт, подаден в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон, се твърди, че вратите на Model 3 от 2018 година не са се отворили след удара поради загуба на електроенергия, което е затворило пътниците в горящото превозно средство.

В жалбата се описва ужасяващата поредица от събития, след като на 7 януари 2023 година Джефри Денис и съпругата му Уенди Денис се блъскат в електрически стълб. Малко след удара електромобилът се е възпламенил. Свидетели, които се опитали да спасят двойката, не успели да отворят вратите, защото електрическите дръжки не функционирали без ток, а дори и опитите да разбият подсилените прозорци с бейзболна бухалка били неуспешни. Въпреки че спасителите в крайна сметка извадили двойката, Уенди Денис трагично починала от раните си на мястото на инцидента. Джефри Денис получил тежки изгаряния.

Ищците твърдят, че Model 3 има „уникален и дефектен дизайн на дръжките на вратите“, който е попречил на спасителите да достигнат до заклещените пътници. Въпреки че автомобилите Tesla са оборудвани с ръчни вътрешни аварийни отключващи механизми (малка механична ключалка до прозоречните превключватели на предните врати на Model 3), тези механизми често са скрити или неизвестни на пътниците и не съществуват отвън за спасителите.

Обвиненията срещу автомобилния производител се простират отвъд спорния механизъм на вратите. В съдебния иск се твърди, че системата за автоматично аварийно спиране (AEB) на Tesla не се е активирала, когато Model 3 е ускорил към електрическия стълб. Tesla е обвинена и в използването на „силно експлозивен химичен състав на батерията“, въпреки наличието на по-безопасни и по-евтини алтернативи, което е допринесло за интензивността на пожара.

Джефри Денис търси финансово обезщетение за неправомерната смърт на съпругата си, дългосрочни наранявания, както и компенсаторни и наказателни щети. Този случай подчертава сериозен и продължаващ проблем за Tesla по отношение на достъпността на автомобилите ѝ в ситуации след катастрофа, при липса на електроенергия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 баща без вежди

    9 1 Отговор
    важното е че е спасил планетата като е купил теслА
    или поне тъй е мислил като са горяла той и колата му и опушили квартала

    18:03 26.11.2025

  • 2 БайБоцимир

    14 1 Отговор
    Електрическите дръжки са най-голямата недомислица създавана от инженер! Даже се чудя как това е минало одобрение за производство и пускане в експлоатация.

    18:14 26.11.2025

  • 3 Тесльо=идиот

    2 12 Отговор
    Тесла са в пъти по безопасни от бензиновите автомобили.Статистически е доказано.

    Коментиран от #9

    18:27 26.11.2025

  • 4 Шмид

    1 3 Отговор
    Чупиш прозореца и отваряш от вътре... колко да е сложно... Друг е въпроса ако си дебил и не знаеш за аварийния механизъм...

    Коментиран от #7

    19:21 26.11.2025

  • 5 сладкопоен чучулиг

    4 1 Отговор
    Що да е просто, като може да е сложно.
    Лукови глави.

    19:28 26.11.2025

  • 6 Де Билност

    5 0 Отговор
    Елементарен механичен механизъм да бъде заменен от сложен електрически такъв говори за дебилност на високо ниво. Също като заместването на страничните огледала със камери и монитори.

    19:38 26.11.2025

  • 7 Чети бе, шмайзер

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шмид":

    Със бейзболна бухалка не са успели отвън, ти отвътре ще разбиеш? Тц тц тц тц матряла е много зле, мнооого….

    19:42 26.11.2025

  • 8 Реално погледнато

    3 1 Отговор
    Въобще цялата концепция за създаването на Тесла е скъпа новаторска измишльотина която притежателя трябва да плати. За съжаление мнозина платиха със живота си за да се докаже, че опита на Мъск беше неуспешен. Катастрофа дори бих казал.

    19:48 26.11.2025

  • 9 Ирония или?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тесльо=идиот":

    Ако е ирония ще приема опита за успешен. Ако ли не, няма нито едно доказателство че това е вярно.

    Коментиран от #11

    19:50 26.11.2025

  • 10 Теслар

    2 1 Отговор
    Купих си “свръх”технологичен автомобил за да се изфукам пред комшиите. Голяма греда. Не мога да го ремонтирам, не мога да го продам и като гледам като нищо мога да се гътна в него заради “ модерните технологии”. Яко се прецаках ама здраве да е. Мъжко д един път се е…

    19:55 26.11.2025

  • 11 име

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ирония или?":

    Едтествено че е ирония, виж какъв ник си е избрал. Колкото до чупенето на прозореца, трябва нещо остро. Ако сте забелязали, в автобусите и влаковете има едни чукчета с остър връх, те служат за разбиване на стъклата при авария. Иначе е беспорно че тези дръжки са най-малоумното нещо, в авиоиндустрията всичко минава щателна проверка преди да бъде одобрено, явно и при автомобилите така трябва, щото производителите напоследък мислят само как да са оригинални или как да спестят.

    20:01 26.11.2025