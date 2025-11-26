Отново съдят Tesla за смъртен случай след проблем с дръжките на вратите

Tesla е обект на ново и интензивно правно разследване относно дизайна на своите електрически задвижвани дръжки на вратите, след трагична катастрофа през 2023 година и последващ пожар в Такома, Вашингтон, който доведе до смъртен случай. В иска за неправомерна смърт, подаден в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон, се твърди, че вратите на Model 3 от 2018 година не са се отворили след удара поради загуба на електроенергия, което е затворило пътниците в горящото превозно средство.

В жалбата се описва ужасяващата поредица от събития, след като на 7 януари 2023 година Джефри Денис и съпругата му Уенди Денис се блъскат в електрически стълб. Малко след удара електромобилът се е възпламенил. Свидетели, които се опитали да спасят двойката, не успели да отворят вратите, защото електрическите дръжки не функционирали без ток, а дори и опитите да разбият подсилените прозорци с бейзболна бухалка били неуспешни. Въпреки че спасителите в крайна сметка извадили двойката, Уенди Денис трагично починала от раните си на мястото на инцидента. Джефри Денис получил тежки изгаряния.

Ищците твърдят, че Model 3 има „уникален и дефектен дизайн на дръжките на вратите“, който е попречил на спасителите да достигнат до заклещените пътници. Въпреки че автомобилите Tesla са оборудвани с ръчни вътрешни аварийни отключващи механизми (малка механична ключалка до прозоречните превключватели на предните врати на Model 3), тези механизми често са скрити или неизвестни на пътниците и не съществуват отвън за спасителите.

Обвиненията срещу автомобилния производител се простират отвъд спорния механизъм на вратите. В съдебния иск се твърди, че системата за автоматично аварийно спиране (AEB) на Tesla не се е активирала, когато Model 3 е ускорил към електрическия стълб. Tesla е обвинена и в използването на „силно експлозивен химичен състав на батерията“, въпреки наличието на по-безопасни и по-евтини алтернативи, което е допринесло за интензивността на пожара.

Джефри Денис търси финансово обезщетение за неправомерната смърт на съпругата си, дългосрочни наранявания, както и компенсаторни и наказателни щети. Този случай подчертава сериозен и продължаващ проблем за Tesla по отношение на достъпността на автомобилите ѝ в ситуации след катастрофа, при липса на електроенергия.