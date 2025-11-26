Отново съдят Tesla за смъртен случай след проблем с дръжките на вратите

Tesla е обект на ново и интензивно правно разследване относно дизайна на своите електрически задвижвани дръжки на вратите, след трагична катастрофа през 2023 година и последващ пожар в Такома, Вашингтон, който доведе до смъртен случай. В иска за неправомерна смърт, подаден в Окръжния съд на САЩ за Западния окръг на Вашингтон, се твърди, че вратите на Model 3 от 2018 година не са се отворили след удара поради загуба на електроенергия, което е затворило пътниците в горящото превозно средство.
В жалбата се описва ужасяващата поредица от събития, след като на 7 януари 2023 година Джефри Денис и съпругата му Уенди Денис се блъскат в електрически стълб. Малко след удара електромобилът се е възпламенил. Свидетели, които се опитали да спасят двойката, не успели да отворят вратите, защото електрическите дръжки не функционирали без ток, а дори и опитите да разбият подсилените прозорци с бейзболна бухалка били неуспешни. Въпреки че спасителите в крайна сметка извадили двойката, Уенди Денис трагично починала от раните си на мястото на инцидента. Джефри Денис получил тежки изгаряния.
Ищците твърдят, че Model 3 има „уникален и дефектен дизайн на дръжките на вратите“, който е попречил на спасителите да достигнат до заклещените пътници. Въпреки че автомобилите Tesla са оборудвани с ръчни вътрешни аварийни отключващи механизми (малка механична ключалка до прозоречните превключватели на предните врати на Model 3), тези механизми често са скрити или неизвестни на пътниците и не съществуват отвън за спасителите.
Обвиненията срещу автомобилния производител се простират отвъд спорния механизъм на вратите. В съдебния иск се твърди, че системата за автоматично аварийно спиране (AEB) на Tesla не се е активирала, когато Model 3 е ускорил към електрическия стълб. Tesla е обвинена и в използването на „силно експлозивен химичен състав на батерията“, въпреки наличието на по-безопасни и по-евтини алтернативи, което е допринесло за интензивността на пожара.
Джефри Денис търси финансово обезщетение за неправомерната смърт на съпругата си, дългосрочни наранявания, както и компенсаторни и наказателни щети. Този случай подчертава сериозен и продължаващ проблем за Tesla по отношение на достъпността на автомобилите ѝ в ситуации след катастрофа, при липса на електроенергия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 баща без вежди
или поне тъй е мислил като са горяла той и колата му и опушили квартала
18:03 26.11.2025
2 БайБоцимир
18:14 26.11.2025
3 Тесльо=идиот
Коментиран от #9
18:27 26.11.2025
4 Шмид
Коментиран от #7
19:21 26.11.2025
5 сладкопоен чучулиг
Лукови глави.
19:28 26.11.2025
6 Де Билност
19:38 26.11.2025
7 Чети бе, шмайзер
До коментар #4 от "Шмид":Със бейзболна бухалка не са успели отвън, ти отвътре ще разбиеш? Тц тц тц тц матряла е много зле, мнооого….
19:42 26.11.2025
8 Реално погледнато
19:48 26.11.2025
9 Ирония или?
До коментар #3 от "Тесльо=идиот":Ако е ирония ще приема опита за успешен. Ако ли не, няма нито едно доказателство че това е вярно.
Коментиран от #11
19:50 26.11.2025
10 Теслар
19:55 26.11.2025
11 име
До коментар #9 от "Ирония или?":Едтествено че е ирония, виж какъв ник си е избрал. Колкото до чупенето на прозореца, трябва нещо остро. Ако сте забелязали, в автобусите и влаковете има едни чукчета с остър връх, те служат за разбиване на стъклата при авария. Иначе е беспорно че тези дръжки са най-малоумното нещо, в авиоиндустрията всичко минава щателна проверка преди да бъде одобрено, явно и при автомобилите така трябва, щото производителите напоследък мислят само как да са оригинални или как да спестят.
20:01 26.11.2025