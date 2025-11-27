Подробно за новия дизелов двигател на Audi, който може да работи с преработено олио

Въпреки че пазарният дял на дизеловите автомобили в Европа е спаднал до едва 8 процента – което ги поставя за първи път зад хибридите, бензиновите и дори PHEV автомобилите – Audi отказва да остави TDI да изчезне безшумно. Инголщат представи най-новата версия на своя 3,0-литров V6 дизелов двигател с кодово име EA897evo4, който съчетава мека хибридна система с иновативен електрически компресор (EPC), за да осигури незабавна реакция, подобна на тази на електромобила.

Гениалността на тази сложна система се крие в способността ѝ да елиминира напълно турбо лага. Когато водачът натисне педала на газта, преди турбокомпресорът, задвижван от изпускателната система, да е натрупал достатъчно налягане, 48-волтовият електрически компресор, монтиран след турбокомпресора и интеркулера, незабавно нагнетява предварително компресиран въздух в горивните камери. Това води до незабавно достигане на максимален въртящ момент при ниски обороти.

Новият 3,0-литров V6 TDI двигател разполага с 295 к.с. и 580 Nm. Въпреки че Audi все още не е публикувала окончателните данни за разхода на гориво по WLTP за този конкретен вариант на двигателя EA897evo4, добра отправна точка могат да бъдат мощните 3,0 TDI модели на седана A6 от настоящото поколение.

Предишният модел A6 50 TDI quattro, който развиваше 210 kW (286 PS), малко по-малко от 295 к.с. на новия двигател, имаше официална WLTP комбинирана консумация на гориво от приблизително 6,3 до 6,9 литра на 100 км. Предвид подобрената ефективност на новия двигател и усъвършенстванията в системата за мек хибрид, Audi вероятно се стреми да достигне или леко да подобри тази стойност.A6 Sedan достига 100 км/ч за 5,2 секунди.

Audi се гордее, че максималното налягане на турбокомпресора от 3,6 бара се достига с почти цяла секунда по-бързо от преди. Колелото на компресора се върти с 40% по-бързо, достигайки 90 000 об/мин само за 250 милисекунди.

Въпреки сложността на двойната система за зареждане, Audi настоява, че издръжливостта и горивната ефективност са подобрени в сравнение с излизащия от производство модел. Важно е, че най-новият V6 е най-чистият досега модел на Audi и може да работи с хидрообработено растително масло (HVO) – биогориво, което намалява емисиите на CO2 с до 95% в сравнение с конвенционалния дизел – необходима стъпка, за да се запази актуалността на TDI предвид натиска от страна на ЕС.