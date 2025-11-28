Bugatti пусна на пазара последната от своите 40 хиперколи Bolide

Легендарната френска марка Bugatti сложи финалната точка в производството на своя екстремен хиперавтомобил – свръхлимитираният Bolide. Само 40 щастливци по света успяха да се доберат до това инженерно чудо, което беше напълно разпродадено много преди дори да видим официално неговата мощ.

Последният сглобен екземпляр от тази хищна машина е истинско произведение на изкуството, което съчетава мрак и светлина. Каросерията му е обляна в елегантна комбинация от наситено черно и дълбоко синьо, която кара формите на Bolide да изпъкват още по-ярко. Интериорът пък е тапициран с висококачествена синя Alcantara, контрастираща със свежи акценти в Sport светлосиньо и традиционните трибагреници на френското знаме, напомняйки за произхода на марката.

Сърцето на Bolide е прословутият 8-литров W16 двигател, който тук е напомпан до главозамайващите 1600 конски сили. Това е чиста, необуздана мощ, която катапултира автомобила от нула до 100 км/ч за шеметните 2,2 секунди – време, което кара дори най-бързите машини да изглеждат статични. Максималната скорост достига 380 км/ч, но истинската магия е в онова, което държи Bolide залепен за асфалта.

Неговата радикална аеродинамика е нещо повече от естетически елемент. Бодикитът е проектиран така, че да генерира притискателна сила, надхвърляща повече от два пъти собственото тегло на автомобила от 1450 килограма. С други думи, при висока скорост Bugatti Bolide би могъл теоретично да се движи по тавана на тунел – това е красноречиво доказателство за чистата, безкомпромисна физика, вложена в създаването му.

Доставките за клиентите започнаха през изминалата година, като първоначалната входна цена за този шедьовър стартираше от внушителните 4 милиона евро. Колкото и да е висока тази сума, тя бледнее пред спекулативната стойност на машината. Доказателство за това е лятото на 2025 година, когато първият произведен Bolide (шаси №001) беше изложен на търг от Gooding Christie's.

Макар и официалната крайна цена да остана строго пазена тайна, експерти от бранша оцениха потенциалната му стойност до 5.2 милиона евро, което само затвърждава легендарния му статут още приживе. С края на производството, Bugatti затваря една изключителна глава в историята на хиперавтомобилите.