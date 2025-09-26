Откриха уникалното Bugatti EB110 на Михаел Шумахер, скрито в Румъния (ВИДЕО)

Един от най-редките и лични суперавтомобили на седемкратния шампион от Формула 1, Михаел Шумахер, беше изваден на светло. Става дума за ексклузивното купе Bugatti EB110 от 1994 година, което от години се съхранява в частна колекция в Румъния.

Яркожълтият суперавтомобил е построен по индивидуална поръчка на самия Шумахер. Дълго време за колата нямаше публична информация, тъй като много рядко се движи по пътищата. Изключение беше направено за известния състезател Бен Колинс, познат като Стиг от Top Gear, който публикува видео ревю на уникалното Bugatti в своя YouTube канал, разкривайки местонахождението му в Румъния.

Защо Шумахер избира Bugatti? През 1994 година, когато Шумахер е в пика на кариерата си, той провежда сравнителен тест на пет от най-желаните суперавтомобили на епохата: Bugatti EB110, Ferrari F40, Jaguar XJ220, Lamborghini Diablo и Porsche 911 Turbo.

Въпреки че колекцията му е доминирана от модели на Ferrari, именно Bugatti EB110 се харесва най-много на германеца. Това не е изненадващо, тъй като за времето си EB110 е изключително напредничев в технологично отношение, автомобил - с карбонова каросерия, задвижване на всички колела и 3.5-литров V12 двигател с четири турбини.

Уникалната версия Super Sport (SS)

Шумахер избира най-мощната версия – Bugatti EB110 Super Sport (SS) купе, което разполага с 610 конски сили. С тези параметри, автомобилът ускорява до 100 км/ч само за 3,2 секунди и достига максимална скорост от 355 км/ч. По това време той е бил най-бързият автомобил в света.

Лимитираната серия EB110 SS (произведени са само 33 броя) по принцип е олекотена, с по-опростен интериор. Жълтата кола на Шумахер обаче е уникална, тъй като е оборудвана с по-удобен кожен салон от по-луксозната версия Bugatti EB110 GT. Няма друг EB110 с тази комбинация от мощността на SS и комфорта на GT.

Михаел Шумахер е притежавал уникалното купе до 2003 година. По време на своето притежание той претърпява инцидент с колата, но тя е успешно реставрирана. На предното ѝ стъкло е запазен автографът на легендарния състезател.

Настоящият собственик купува Bugatti EB110 SS на търг през 2010-а и продължава да се грижи за тази част от автомобилната история.