Audi обнови 5 модела едновременно

Audi обяви една от най-мащабните си актуализации в средата на жизнения цикъл на цели пет ключови модела, демонстрирайки бъдещата жизнеспособност на платформите си – както електрическата PPE, така и конвенционалната PPC. Промените в A5, Q5, A6, A6 e-tron и Q6 e-tron са далеч от козметичния рестайлинг, засягайки дълбоко динамиката, асистиращите системи, мултимедията и дори емоционалното възприятие на автомобила.

Най-впечатляващата новост е въвеждането на режима "dynamic plus" при спортните модели S5 и S6 e-tron. Този режим изостря реакциите на газта и превключва системата за стабилизация в спортен сценарий, позволявайки контролирано и безопасно дрифтиране. При S5 това се постига чрез спортния quattro диференциал, докато при S6 e-tron електрическото quattro почти мигновено векторизира сцеплението между колелата. Освен това, новият асистент за избор на режим автоматично адаптира настройките на автомобила към стила на шофиране и пътните условия.

Електрическите модели, базирани на PPE, получават значително подобрение в управлението на енергията. Вече могат да забавят до пълно спиране само чрез рекуперация, без да активират механичните спирачки. Това прави спирането изключително плавно и значително повишава ефективността, връщайки повече енергия в батерията и намалявайки износването на накладките.

Сериозно обновен е и комплексът от асистенти за водача. Адаптивният круиз контрол вече подпомага инициираната от шофьора смяна на лентата на магистрала само с включване на мигача. В града, усъвършенстваното разпознаване на пътни знаци позволява на автомобила автоматично да регулира скоростта си и да се съобразява със знаци "Стоп" и предупреждения за неравности въз основа на навигационни данни.

Опционалният пакет Park Assist Pro също претърпява еволюция. Функцията за асистент при движение назад може да запаметява последните 50 метра от траекторията, а обученото паркиране позволява запаметяване и автономно изпълнение на до пет сценария за паркиране в частни зони. Добавена е и възможност за влизане в гараж, стартирана изцяло от смартфон.

Audi въвежда ново поколение цифрови матрични фарове за A6, които използват микро-LED технология. Тези светлини вече могат да проектират индикации директно върху пътя, предупреждавайки за хлъзгави настилки (показвайки символ на кубче лед) или подпомагайки водача да остане в центъра на лентата. Фаровете и задните цифрови OLED светлини 2.0 предлагат и атрактивни светлинни шоута и възможност за избор на светлинен подпис.

В интериора, Audi прави крачка назад към интуитивността с нов мултифункционален волан и частично завръщане към физическите бутони, намалявайки броя на сензорните зони. Интеграцията със смартфони е по-дълбока, като съдържанието вече може да се показва и на дисплея на пътника, който работи в режим на самоличност.

Гласовият асистент е разширил възможностите си чрез интеграция с ChatGPT. Системата вече е самообучаваща се, анализира навиците на шофьора и може да отговаря на сложни въпроси, използвайки контекст ("същата пицария на брега"). Асистентът работи и като мобилен офис. Допълнително, в основата на вътрешното огледало е интегрирана 4K видеокамера с HDR и функция "събитие", работеща като пълноценен автомобилен рекордер, съхраняващ информация локално.

За финал, в кабината са добавени специални "атмосфери" (Релаксираща, Активираща), които променят осветлението, масажа и климата, за да създадат желаното настроение. Електромобилите получават и Power Nap режим за кратка дигитална "спа пауза" по време на зареждане.