У нас се продава уникална Brabus S-класа (ВИДЕО)

30 Ноември, 2025 12:20

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Гост

    12 1 Отговор
    Изглежда редена от скрап ... Всичко тука е внос отнякъде, където преди това е била помляна и са я продали на наще за скрап.

    12:23 30.11.2025

  • 3 Сатана Z

    8 0 Отговор
    В мобиле пускат само фалшиви обяви

    12:30 30.11.2025

  • 4 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Собственика лилав ли е?

    12:40 30.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    5 6 Отговор
    Съдраните руски галоши да не завиждат! Карайте си масквичите!

    12:54 30.11.2025

  • 6 Бай Ахмед със златен зъб

    3 1 Отговор
    Ако беше талкова хубава и уникална нямаше да е продават.Колко ли струва? Не ми се влиза да гледам.

    13:19 30.11.2025

  • 7 Не е вярно

    5 0 Отговор
    Значи доколкото видях в обявата не е истински Brabus а само Brabus пакет

    13:28 30.11.2025

  • 8 Колата е супер внос е от Индия

    3 0 Отговор
    и е карана от индийската баба богаташка.
    На малко километри, ходела е само до Лидъл и Кауфланд.

    13:30 30.11.2025