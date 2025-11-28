Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец

В САЩ ФБР конфискува един от най-редките суперколи на планетата, принадлежащ на бивш канадски олимпиец. Това е Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster от 2002 г. — един от само шестте кабриолета, произвеждани някога.

Според разследването, след края на кариерата си бившият спортист се е оказал в центъра на мащабно дело за създаването на транснационален наркокартел с оборот над милиард долара годишно.

Бившият канадски олимпиец, чийто Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster е конфискуван от ФБР, е Райън Уединг ­- сноубордист за Канада на Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити през 2002 г. в дисциплината гигантски слалом.

Самият той в момента е издирван, а за информация, която ще помогне за задържането му, е обявена награда от 15 милиона долара. Именно по време на това разследване агенти на ФБР се натъкват на колекция от луксозни автомобили, включително уникален CLK-GTR.

Колата се оценява на приблизително 13 милиона долара. Това не е просто рядък суперавтомобил, а всъщност пътна версия на състезателния прототип GT1, създадена само за хомологация.

Под капака се намира 6,9-литров V12 с мощност над 600 к.с., секвенциална скоростна кутия и ускорение до сто за по-малко от четири секунди. За много колекционери това е едно от най-ценните творения на немската автомобилна индустрия, което запазва култовия си статус от години.

Според американски медии, конфискуваният суперавтомобил най-вероятно ще бъде пуснат на търг. И ако това се случи, този екземпляр може да постави нов ценови рекорд: търсенето на CLK-GTR е постоянно високо, а роудстърът е практически единствен екземпляр в света.