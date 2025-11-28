Новини
Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец

Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец

28 Ноември, 2025 09:37

Става дума за Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster

Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В САЩ ФБР конфискува един от най-редките суперколи на планетата, принадлежащ на бивш канадски олимпиец. Това е Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster от 2002 г. — един от само шестте кабриолета, произвеждани някога.

Според разследването, след края на кариерата си бившият спортист се е оказал в центъра на мащабно дело за създаването на транснационален наркокартел с оборот над милиард долара годишно.

Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец

Бившият канадски олимпиец, чийто Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster е конфискуван от ФБР, е Райън Уединг ­- сноубордист за Канада на Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити през 2002 г. в дисциплината гигантски слалом.

Самият той в момента е издирван, а за информация, която ще помогне за задържането му, е обявена награда от 15 милиона долара. Именно по време на това разследване агенти на ФБР се натъкват на колекция от луксозни автомобили, включително уникален CLK-GTR.

Колата се оценява на приблизително 13 милиона долара. Това не е просто рядък суперавтомобил, а всъщност пътна версия на състезателния прототип GT1, създадена само за хомологация.

Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец

Под капака се намира 6,9-литров V12 с мощност над 600 к.с., секвенциална скоростна кутия и ускорение до сто за по-малко от четири секунди. За много колекционери това е едно от най-ценните творения на немската автомобилна индустрия, което запазва култовия си статус от години.

Според американски медии, конфискуваният суперавтомобил най-вероятно ще бъде пуснат на търг. И ако това се случи, този екземпляр може да постави нов ценови рекорд: търсенето на CLK-GTR е постоянно високо, а роудстърът е практически единствен екземпляр в света.

Много рядък суперкар за 13 милиона долара, бе конфискуван от бивш олимпиец


  • 1 един БЪЛГАРИН

    8 0 Отговор
    Българският съд пусна:
    прокурорския син от Перник срещу 3000 лв. Васил Божков (ощетил бюджета с над половин милион) - срещу 150 к лв.
    Екстрадирания Паскал, участвал в контрабанда за милиони укрито ДДС на месец - срещу 50 000 лв.
    Благомир Коцев заради Пламенка - 200 000 лева!

    Коментиран от #2

    09:43 28.11.2025

  • 2 и какво излиза

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    престъпленията са за богатите … нямаш пари седиш зад решетките имаш пари излизаш и пак правиш престъпления

    09:48 28.11.2025

  • 3 авто производители не само

    0 0 Отговор
    не ограничават скоростта на 50 км в града и 140 на магистрала а и трупат милиони долари от картелите за коли , чхти , басеини , диаманти , биткойни и какво ли не .

    09:52 28.11.2025

  • 4 Писачите,

    2 0 Отговор
    И рода ли зачеркнахте от българския, а?

    10:00 28.11.2025

  • 5 Дръжте си го

    1 0 Отговор
    С тва немое да идем за риба...най-малкото, че нема къде да турим рибата! Значи не стаа!

    10:13 28.11.2025

  • 6 радко писара: рядък суперкар

    0 0 Отговор
    рядко като рядко щастие

    10:24 28.11.2025