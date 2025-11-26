Запознаваме ви с новия Shooting Brake на Mercedes

След като новото поколение на Mercedes-Benz CLA вече предизвика фурор на европейския пазар, впечатлявайки с феноменален пробег, върховен комфорт и изключително интуитивната мултимедийна система MBUX, сега линията посреща своя най-практичен и стилен член: изцяло електрическата версия Shooting Brake. Това е познатият, изваян CLA, но облечен във формат, който предлага много повече пространство и функционалност – идеално решение за семейства, динамични шофьори и всеки, чийто начин на живот изисква щедър багажен обем.

Варианти, цени и пробег

В началния етап на продажбите, на разположение са две електрически конфигурации. Базовият модел, CLA 250+ Shooting Brake, може да се похвали с автономен пробег до 768 км по цикъла WLTP. Това е показател, който звучи повече от убедително, дори и за взискателния премиум сегмент. Стартовата му цена в Германия е фиксирана на 57 000 евро.

За онези, които желаят да извлекат максималното от своя автомобил, Mercedes-Benz предлага и CLA 350 4MATIC. Тази версия разполага с два електрически мотора, гарантиращи задвижване на всички колела и внушителен въртящ момент от почти половин тон. Естествено, цената тук е малко по-висока – малко над 61 000 евро. И двата модела използват идентична 85 кВтч батерия и са изградени на модерната 800-волтова архитектура. Тази технология е истински геймчейнджър, позволявайки „дозареждане“ на батерията с над 300 км пробег само за около десет минути – наистина бързо и изключително удобно за дълги пътувания.

Практичност с почерк Mercedes

Форматът Shooting Brake тук е разгърнат в пълния си блясък. Интериорът предлага гъвкава трансформация, благодарение на делимата в съотношение три части задна седалка. Това осигурява значително увеличаване на обема на багажника, който може да побере всичко необходимо за едно приключение. Освен основния багажник отзад, инженерите са предвидили и компактно отделение под предния капак – идеално за съхранение на зарядни кабели или други дребни предмети. За любителите на активния начин на живот са налични рейки на покрива, а версията с 4MATIC задвижване безпроблемно тегли сериозни ремаркета с тегло до 1.8 тона.

Дизайн и корпоративна идентичност

Новият CLA Shooting Brake излъчва спортен дух, дори когато е в покой. Дългият заден прозорец, издълженият покрив, който плавно преминава в петата врата – всички тези елементи създават незабавно разпознаваем и изключително елегантен силует. Панорамният покрив тук не е просто елемент на лукс, а цялостен дизайнерски акцент, простиращ се почти от предното стъкло до самия багажник. Спойлерът е проектиран така умело, че създава визуална илюзия за продължение на стъклената повърхност чак до задния прозорец – отстрани гледката е наистина впечатляваща.

„Звездно небе“ на тавана

Този елемент заслужава специално споменаване, защото Mercedes-Benz са го превърнали в истинско визуално изживяване. Покривът разполага с няколко специални покрития, които ефективно предпазват от топлина през лятото и съхраняват топлината през зимата. Неговата повърхност може да се трансформира от почти прозрачна до матирана – избор, зависещ изцяло от настроението на водача. Освен това, тя е разделена на няколко зони, които могат да бъдат превключвани индивидуално. Нощното преживяване е още по-вълнуващо, тъй като в стъклената повърхност са вградени повече от сто светещи „звезди“, създаващи автентичен космически ефект в купето.

Възродени удобства

В отговор на обратната връзка от шофьорите, Mercedes-Benz са се вслушали и са върнали на волана някои любими контроли, които на мнозина липсваха. Характерната ролка за регулиране на силата на звука и познатият „рокер“ за системата Distronic са възстановени, което прави управлението на функциите по-интуитивно и осезаемо. Сензорните панели, разбира се, остават, но сега разполагат с ясни тактилни ориентири, което значително улеснява боравенето с тях без необходимост от визуален контакт.

AI Google в основата на интелигентността на MB.OS

Новата електронна платформа MB.OS изстрелва CLA Shooting Brake в ново измерение на интелигентността. Автомобилът е способен да получава актуализации по въздуха (OTA), точно като модерен смартфон. Интерфейсът е изграден върху мощния графичен енджин Unity, гарантирайки ултрамодерни анимации и визуални ефекти.

Гласовият асистент вече работи със съвместна комбинация от технологии на Microsoft и Google, което му позволява да разбира контекста и да поддържа диалог почти като истински събеседник.

Специално внимание заслужава и новата навигационна система. Базирана на Google Maps, тя е специално адаптирана за електрически автомобили. Системата взема предвид множество фактори – температура, терен, трафик, заряд на батерията – и интелигентно планира спиранията за зареждане. Нещо повече, тя дори загрява батерията до оптимална температура преди пристигане на зарядната станция, осигурявайки възможно най-бързото зареждане.

Персонализация

CLA Shooting Brake предлага широк спектър от опции за индивидуализация – от спортните пакети AMG Line и AMG Line Plus до елегантния Night Package и множество индивидуални опции, които могат да бъдат добавени по всяко време. Пътникът на предната седалка може да разполага със собствен екран, а развлекателният пакет позволява гледане на видеоклипове, игра на облачни игри или провеждане на онлайн срещи, превръщайки автомобила в истински мултифункционален хъб.