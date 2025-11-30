Новата кола на Симеон Сакскобургготски

В свят, където лоялността към марката често се променя с всеки нов модел, Негово Величество Цар Симеон II демонстрира забележителна последователност и доверие. На 88-годишна вързраст, осем години след като заложи на SsangYong Rexton G4, бившият монарх и министър-председател отново направи своя царски избор, като замени верния си спътник с най-новото поколение на модела – KGM Rexton G5. Ключовете на новия, индивидуално конфигуриран Rexton бяха връчени на Симеон II от президента на Ратола – официален вносител на KGM (преди SsangYong) за България.

Интересното е, че регистрационният номер е специален. В него са кодирани рождената дата и рождената година на царя. Иначе новият KGM Rexton G5 е повече от просто фейслифт; това е пълноценна еволюция, която съчетава класическата рамна конструкция, гарантираща здравина и проходимост, с модернизиран дизайн и технологичен интериор.

Автомобилът е задвижван от усъвършенстван 2.2-литров турбодизелов двигател, който осигурява мощност от 202 конски сили и въртящ момент от 441 Нм. Този агрегат е съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия, известна с плавното си и бързо превключване. Rexton G5 остава верен на корените си с надеждна система 4x4 със заден централен диференциал, предлагаща режими за движение на две или четири колела, както и бавни предавки – незаменима комбинация за нашите разнообразни пътища и извънградски приключения.

Интериорът е претърпял най-значителна трансформация, като вече е достоен конкурент на много по-скъпи SUV модели. Обновеният кокпит включва голям 12.3-инчов дигитален приборен панел и централен тъчскрийн със същия размер, поддържайки пълна свързаност. Използването на висококачествени материали – мека кожа, елегантни декоративни елементи и безупречна сглобка – подчертава луксозния характер на автомобила, който Негово Величество прие с явно удовлетворение.

Изборът на Цар Симеон II - въпросният KGM Rexton се позиционира като атрактивно предложение в сегмента на големите SUV-та с реални офроуд възможности и луксозен завършек. Цените на KGM Rexton G5 на българския пазар варират в зависимост от нивото на оборудване, но като отправна точка, версията с най-високо ниво на лукс и пълния пакет асистенти и комфортни екстри, като тази, избрана от Н.В. Симеон II, е с цена от над 120 000 лв. с ДДС.