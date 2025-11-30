Новата кола на Симеон Сакскобургготски

В свят, където лоялността към марката често се променя с всеки нов модел, Негово Величество Цар Симеон II демонстрира забележителна последователност и доверие. На 88-годишна вързраст, осем години след като заложи на SsangYong Rexton G4, бившият монарх и министър-председател отново направи своя царски избор, като замени верния си спътник с най-новото поколение на модела – KGM Rexton G5. Ключовете на новия, индивидуално конфигуриран Rexton бяха връчени на Симеон II от президента на Ратола – официален вносител на KGM (преди SsangYong) за България.
Интересното е, че регистрационният номер е специален. В него са кодирани рождената дата и рождената година на царя. Иначе новият KGM Rexton G5 е повече от просто фейслифт; това е пълноценна еволюция, която съчетава класическата рамна конструкция, гарантираща здравина и проходимост, с модернизиран дизайн и технологичен интериор.
Автомобилът е задвижван от усъвършенстван 2.2-литров турбодизелов двигател, който осигурява мощност от 202 конски сили и въртящ момент от 441 Нм. Този агрегат е съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия, известна с плавното си и бързо превключване. Rexton G5 остава верен на корените си с надеждна система 4x4 със заден централен диференциал, предлагаща режими за движение на две или четири колела, както и бавни предавки – незаменима комбинация за нашите разнообразни пътища и извънградски приключения.
Интериорът е претърпял най-значителна трансформация, като вече е достоен конкурент на много по-скъпи SUV модели. Обновеният кокпит включва голям 12.3-инчов дигитален приборен панел и централен тъчскрийн със същия размер, поддържайки пълна свързаност. Използването на висококачествени материали – мека кожа, елегантни декоративни елементи и безупречна сглобка – подчертава луксозния характер на автомобила, който Негово Величество прие с явно удовлетворение.
Изборът на Цар Симеон II - въпросният KGM Rexton се позиционира като атрактивно предложение в сегмента на големите SUV-та с реални офроуд възможности и луксозен завършек. Цените на KGM Rexton G5 на българския пазар варират в зависимост от нивото на оборудване, но като отправна точка, версията с най-високо ниво на лукс и пълния пакет асистенти и комфортни екстри, като тази, избрана от Н.В. Симеон II, е с цена от над 120 000 лв. с ДДС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #7
12:26 30.11.2025
2 окраде ни за 800 дни
12:26 30.11.2025
3 Троши
До коментар #1 от "Гост":Колко си наивен!
12:32 30.11.2025
4 Ари
12:35 30.11.2025
5 Хохо Бохо
12:37 30.11.2025
6 На първата снимка вляво
Тюмбел.
12:37 30.11.2025
7 хе хе
До коментар #1 от "Гост":А аз изобщо не се интересувам от пазара на коли. Чакам скоро "летящите коли" да влязат в употреба. Преди повече от 20 години видях бъдещето на сън.😎
12:39 30.11.2025
8 0х най-после
Коментиран от #23
12:39 30.11.2025
9 Не му се отвори парашута
Цар без царство цял живот.
12:39 30.11.2025
10 !!!?
12:41 30.11.2025
11 Гаража му е
Коментиран от #13
12:44 30.11.2025
12 Миньоро
12:50 30.11.2025
13 може
До коментар #11 от "Гаража му е":Там е истината , макар че вярваме на лъжата !
12:54 30.11.2025
14 царя на комара
12:57 30.11.2025
15 Павел пенев
в приказка. Колко нагли са монархо фашистите- също като демократите.
Коментиран от #27
13:15 30.11.2025
16 Любопитен
Коментиран от #26
13:20 30.11.2025
17 Промяна
13:21 30.11.2025
18 Прилича на Катафалка с
13:25 30.11.2025
19 Дано да се нацепи
13:26 30.11.2025
20 На крадливото старче
13:27 30.11.2025
21 Величко
13:31 30.11.2025
22 Със
Коментиран от #25
13:33 30.11.2025
23 деди..
До коментар #8 от "0х най-после":Моделът е на южнокорейската фирма санг йонг,слагат им двг и автомати от бенц,по късно почват сами да си ги деят в заводо им в пионгтек,но основата им си остава немски
13:37 30.11.2025
24 Смарт акочистачка
13:39 30.11.2025
25 Кукууу
До коментар #22 от "Със":Какви дърветат те гонят? Това да не е от мукава като трабантите едно време?!
13:47 30.11.2025
26 Брокерче
До коментар #16 от "Любопитен":Скоро едно дворче продаде, не го мисли!
13:49 30.11.2025
27 Павелчо а как
До коментар #15 от "Павел пенев":Живееха комундрелите властимащи още от началото след 9 септември иззеха имотите от богатите и се надтаниха не гра мотните цървуланковци и после партията даваше на по своите.....
13:49 30.11.2025
28 факуса
14:01 30.11.2025
29 Истина
14:05 30.11.2025
30 Присмехулник
14:05 30.11.2025
31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:07 30.11.2025