Новата кола на Симеон Сакскобургготски

Новата кола на Симеон Сакскобургготски

30 Ноември, 2025 12:16, обновена 30 Ноември, 2025 13:47

  • симеон сакскобургготски-
  • ssang yong-
  • rexton-
  • kgm-
  • g5

Топ версията на KGM Rexton G5 е с цена от над 120 000 лева

Новата кола на Симеон Сакскобургготски - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В свят, където лоялността към марката често се променя с всеки нов модел, Негово Величество Цар Симеон II демонстрира забележителна последователност и доверие. На 88-годишна вързраст, осем години след като заложи на SsangYong Rexton G4, бившият монарх и министър-председател отново направи своя царски избор, като замени верния си спътник с най-новото поколение на модела – KGM Rexton G5. Ключовете на новия, индивидуално конфигуриран Rexton бяха връчени на Симеон II от президента на Ратола – официален вносител на KGM (преди SsangYong) за България.

Новата кола на Симеон Сакскобургготски

Интересното е, че регистрационният номер е специален. В него са кодирани рождената дата и рождената година на царя. Иначе новият KGM Rexton G5 е повече от просто фейслифт; това е пълноценна еволюция, която съчетава класическата рамна конструкция, гарантираща здравина и проходимост, с модернизиран дизайн и технологичен интериор.

Автомобилът е задвижван от усъвършенстван 2.2-литров турбодизелов двигател, който осигурява мощност от 202 конски сили и въртящ момент от 441 Нм. Този агрегат е съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия, известна с плавното си и бързо превключване. Rexton G5 остава верен на корените си с надеждна система 4x4 със заден централен диференциал, предлагаща режими за движение на две или четири колела, както и бавни предавки – незаменима комбинация за нашите разнообразни пътища и извънградски приключения.

Новата кола на Симеон Сакскобургготски

Интериорът е претърпял най-значителна трансформация, като вече е достоен конкурент на много по-скъпи SUV модели. Обновеният кокпит включва голям 12.3-инчов дигитален приборен панел и централен тъчскрийн със същия размер, поддържайки пълна свързаност. Използването на висококачествени материали – мека кожа, елегантни декоративни елементи и безупречна сглобка – подчертава луксозния характер на автомобила, който Негово Величество прие с явно удовлетворение.

Изборът на Цар Симеон II - въпросният KGM Rexton се позиционира като атрактивно предложение в сегмента на големите SUV-та с реални офроуд възможности и луксозен завършек. Цените на KGM Rexton G5 на българския пазар варират в зависимост от нивото на оборудване, но като отправна точка, версията с най-високо ниво на лукс и пълния пакет асистенти и комфортни екстри, като тази, избрана от Н.В. Симеон II, е с цена от над 120 000 лв. с ДДС.

Новата кола на Симеон Сакскобургготски


Оценка 2.3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 18 Отговор
    Пуснат ли китайските коли, никога няма да си купя западна трошка. Ще си карам ел. за 10 000 евро и те така.

    Коментиран от #3, #7

    12:26 30.11.2025

  • 2 окраде ни за 800 дни

    79 19 Отговор
    Ама този никога не е бил цар на България ,а обикновен мадридски крадец !!

    12:26 30.11.2025

  • 3 Троши

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Колко си наивен!

    12:32 30.11.2025

  • 4 Ари

    9 23 Отговор
    Царствен автомобил, отива му.

    12:35 30.11.2025

  • 5 Хохо Бохо

    50 7 Отговор
    Банкянското му протеже съсипа България. За 20 години ЕС сме по-зле и от комунизма. Тоя алкохолик е преко виновен

    12:37 30.11.2025

  • 6 На първата снимка вляво

    32 4 Отговор
    виждам един балкански самодоволен тъмен субект.
    Тюмбел.

    12:37 30.11.2025

  • 7 хе хе

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А аз изобщо не се интересувам от пазара на коли. Чакам скоро "летящите коли" да влязат в употреба. Преди повече от 20 години видях бъдещето на сън.😎

    12:39 30.11.2025

  • 8 0х най-после

    23 2 Отговор
    Е обяснете на по - простите хора , какъв е този луномобил , къде се произвежда , къде се продава , кой може да си го поръча , или купи ? То че е рекламна статия , разбрахме , но поне направете рекламата както трябва !

    Коментиран от #23

    12:39 30.11.2025

  • 9 Не му се отвори парашута

    29 7 Отговор
    на царчето да царува.
    Цар без царство цял живот.

    12:39 30.11.2025

  • 10 !!!?

    9 9 Отговор
    Царят си е Цар, а Кешът си е Пъдар...!!!?

    12:41 30.11.2025

  • 11 Гаража му е

    15 4 Отговор
    в Орландовци

    Коментиран от #13

    12:44 30.11.2025

  • 12 Миньоро

    34 11 Отговор
    На кого е цар този измамник, та го наричате " цар " и " негово височество "? Направо му подарете колата, Симеончо много обича авантата.

    12:50 30.11.2025

  • 13 може

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гаража му е":

    Там е истината , макар че вярваме на лъжата !

    12:54 30.11.2025

  • 14 царя на комара

    19 4 Отговор
    Спечелена на рулетка в Монако.

    12:57 30.11.2025

  • 15 Павел пенев

    27 3 Отговор
    Този крадлив мухльо може да си купи всякаква кола, с алкохоличката Калина заяви, че живее у нас като
    в приказка. Колко нагли са монархо фашистите- също като демократите.

    Коментиран от #27

    13:15 30.11.2025

  • 16 Любопитен

    16 1 Отговор
    Парите на рулетка ли ги е спечелил пияндето?

    Коментиран от #26

    13:20 30.11.2025

  • 17 Промяна

    20 1 Отговор
    И ТОЗИ ИЗЛЪГА ЖЕСТОКО БЪЛГАРИЯ ПРИБРА СИ МИЛИОНИ ИМОТИ А БЪЛГАРИТЕ ВСЕ ТАКА ТЪРСЯТ МЕСИЯТА ПОРЕДЕН НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ ЧЕ НЕ СИ НАУЧИХА УРОЦИТЕ БЪЛГАРИТЕ

    13:21 30.11.2025

  • 18 Прилича на Катафалка с

    5 3 Отговор
    тези дълги прозорци, там на некоя погребална Агенция, Тангра или там неква си?🤔

    13:25 30.11.2025

  • 19 Дано да се нацепи

    7 2 Отговор
    Някъде тоя крадец

    13:26 30.11.2025

  • 20 На крадливото старче

    9 2 Отговор
    Ние сме му я платили реално

    13:27 30.11.2025

  • 21 Величко

    5 1 Отговор
    Оффф ... , не е ли време да повозят стария кукувей еднопосочно ... ? !

    13:31 30.11.2025

  • 22 Със

    16 0 Отговор
    Здраве да си я кара. Колко дърва са изсечени, нема значение! Важното е, че Той се отправи за 800 дни, а нас ни,, оправи,,

    Коментиран от #25

    13:33 30.11.2025

  • 23 деди..

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "0х най-после":

    Моделът е на южнокорейската фирма санг йонг,слагат им двг и автомати от бенц,по късно почват сами да си ги деят в заводо им в пионгтек,но основата им си остава немски

    13:37 30.11.2025

  • 24 Смарт акочистачка

    3 1 Отговор
    130 бона за това.😂

    13:39 30.11.2025

  • 25 Кукууу

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Със":

    Какви дърветат те гонят? Това да не е от мукава като трабантите едно време?!

    13:47 30.11.2025

  • 26 Брокерче

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Скоро едно дворче продаде, не го мисли!

    13:49 30.11.2025

  • 27 Павелчо а как

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Павел пенев":

    Живееха комундрелите властимащи още от началото след 9 септември иззеха имотите от богатите и се надтаниха не гра мотните цървуланковци и после партията даваше на по своите.....

    13:49 30.11.2025

  • 28 факуса

    0 0 Отговор
    а мина ли психо тест вампира,кат е на 88г.или това е за бай хасан и баба пена

    14:01 30.11.2025

  • 29 Истина

    2 0 Отговор
    Сигурно съм му я дали без пари за да прави реклама аз не виждам нормален човек да даде над 120 000 лв за това нещо. Няма ли кой да му подари един Maybach или Rolls-Royce по ще подхожда на един "цар"

    14:05 30.11.2025

  • 30 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Как така дизел? Ами зелената енергия?

    14:05 30.11.2025

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    На този му пожелавам, скоро да го возят на катафалка...

    14:07 30.11.2025