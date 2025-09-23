Тествахме хибрида на новата, стара марка у нас. Вижте и БГ цената му

Франкфурт, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Корейските автомобилни производители отдавна се утвърдиха на световния пазар, но появата на KGM (доскоро SsangYong) Torres Hybrid все още предизвиква любопитство. В един сегмент, доминиран от утвърдени играчи като Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage, Torres е нов, непознат, но и смел претендент. През 2022 година видяхме първите му изображения, а през пролетта на 2023 година марката смени името си на KG Mobility.

Сега, след вариантът с ДВГ и изцяло електрическата версия, на пазара навлиза и хибридният модел, който се оказва ключов за европейския пазар, най-вече заради наличието на ДВГ и ниските емисии на CO2. Въпреки че електрическата версия не се позва с голям интерес, KGM има амбициозни планове да разшири моделната си гама и да представи седем нови модела до 2030 година. Но да се върнем към KGM Torres Hybrid.

След като направихме обстойни тестове на модела въ германския град Франкфурт и околностите му, може спокойно да заявим, че този кросоувър, който на практика е едно „голямо неизнестно“, предлага много за своята цена и има потенциала да отхапе парче от препълнения в този сегмент пазар. Ето и впечатленията ни.

Екстериор

Визуално, Torres Hybrid е истински всъдеход. Неговият дизайн е здрав, с подчертана офроуд естетика, която напомня едновременно на Jeep в предната част и на Range Rover в задната. С дължина от 4.7 метра, той се отличава с широка, черна C-колона и релефен елемент на задната врата, който наподобява капак на резервна гума.

Въпреки че дръжката е разположена отдясно, задната врата всъщност се отваря нагоре, а не настрани, което е интересен дизайнерски трик. За европейския пазар се предлагат шест цвята, като опцията за контрастен черен покрив добавя още повече стил. Като цяло, външният вид на Torres е солиден и впечатляващ, отличавайки го от по-обичайните предложения в сегмента.

Интериор

Вътрешността на Torres Hybrid предлага модерен и функционален дизайн. Централно място заемат два 12.3-инчови дисплея, обединени в едно цяло – за дигиталното табло и за мултимедийната система. Тази конфигурация, заедно с плаващата централна конзола, напомня на интериора на Kia EV6. Новият софтуерен пакет поддържа безжични актуализации и подобрена свързаност, макар че системата за инфотейнмънт понякога отнема повече време, за да се свърже със смартфон, а екраните са бледи на силна силнъчева светлина. Иначе графиката им е страхотна и наподобява тази на новите BMW-та.

Голям минус за нас е липсата на физически бутони. Всички функции се контролират от сензорния екран, което може да бъде разсейващо по време на шофиране. За сметка на това обаче воланът разполага с 12 бутона, което осигурява много възможности за управление на основните функции и донякъде компесира този недостатък, който е присъщ и за много модели на други марки.

Материалите са с добро качество, като тестваният модел бе оборудван с тапицерия от кожа – рядко срещана екстра в този ценови клас. Седалките са удобни и осигуряват висока позиция на седене. Предните са с отопление и охлаждане, а задните външни седалки също имат отопление. В интериора са добавени и вградени щори за задните прозорци, USB-C портове и 15-ватово безжично зарядно за телефон. Налични са три цветови схеми за интериора – черно, сиво или кафяво.

Двигател и ходови характеристики

За задвижването си, KGM Torres Hybrid използва хибридна система, разработена съвместно с китайската компания BYD. Тя се състои от 1.5-литров четирицилиндров турбо бензинов двигател и електрически мотор. Системната мощност е 150 kW (204 к.с.), а системният въртящ момент достига 300 Нм. Този хибриден силов агрегат е с дизайн, подобен на този на Mitsubishi Outlander, и работи без традиционна скоростна кутия, използвайки фиксирана предавка, наречена от KGM e-DHT. Това позволява на автомобила да се движи изцяло на електричество до 100 км/ч.

Основният плюс на този хибриден силов тракт е, че при шофиране в градски условия или с нормално ускорение на магистрала, бензиновият двигател работи почти безшумно, създавайки усещане за управление на изцяло електрически автомобил. Системата има и минуси, естествено, като най-забележим е, че при рязко ускорение, оборотите се повишават значително, което е характерно за хибридните системи, но без динамиката на автомобил със стандартна автоматична трансмисия.

Иначе средният разход на гориво, който показа бордкомпютъра бе 5.7 л/100 км, което е сериозен плюс и значително намаление спрямо бензиновата версия. Ходовата част е настроена да бъде по-твърда, което предотвратява накланянето на високия автомобил в завои, но може да се усети като леко неудобство при по-неравни настилки.

Лостчетата на волана позволяват регулиране на нивото на регенерация на енергия, което е изключително удобна функция, заимствана от електрическите автомобили. Теглещият капацитет от 1300 кг е достатъчен за сравнително голяма каравана, което е още един плюс. За разлика от изцяло бензиновата версия, тази няма 4х4 задвижване и се предлага само с предно.

Заключение и цена

С начална цена под 70 000 лв. с ДДС, KGM Torres Hybrid се позиционира у нас в ожесточен сегмент, където конкуренцията е огромна. Въпреки това, той предлага богато оборудване, модерен дизайн и ефективна хибридна технология, при това на доста атрактивна цена, което го прави едно от добрите предложение на българския пазар за нови автомобили.

Плюсове: Отличителен, здрав външен вид, богато оборудване (кожа, отопляеми и вентилирани седалки), еЕфективна хибридна система, която създава усещане за електрически автомобил, добър теглещ капацитет

Минуси: Все още недотам известен бранд на пазара, неинтуитивно управление на климатика през сензорния екран, малко по-твърдо окачване, блед дисплей при силна слънчева светлина.

Като цяло росоувърът е насочен към купувачи, които търсят максимална стойност за парите си. Въпреки че KGM Torres Hybrid е все още „голямо неизвестно“ на пазара, той е сериозен и конкурентоспособен продукт. Марката има амбицията да се разраства и да предложи още нови модели, а Torres е силна заявка за успеха им.

С него KGM демонстрира, че може да предложи много за цената си и да се изправи срещу вече утвърдени играчи. Дали ще успее да спечели доверието на клиентите, предстои да видим, но определено тази кола заслужава внимание.