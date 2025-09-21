Залезът на една звезда: Renault Arkana се оттегля от сцената

В съвременния автомобилен свят съдбата на един модел може да се промени бързо, дори и когато е на върха на успеха. Точно такава е историята на Renault Arkana – кросоувър купето, което за кратко време успя да се превърне в един от най-успешните модели на френския производител в последните години. Въпреки триумфа си, изглежда, че неговото време изтича. Renault постепенно спира производството му, подготвяйки се да го свали от поточната линия без много шум и фанфари.

Arkana, който първоначално беше замислен за развиващи се пазари, неочаквано постигна огромен успех в Западна Европа. Той се превърна в "златното пиле", което носеше стабилни печалби за компанията. Сега обаче моделът постепенно изчезва от европейските конфигуратори, а причините за това са няколко.

Макар от Renault да не са направили официално изявление, действията им говорят сами за себе си. В Нидерландия например, производството на модела вече е спряно. Местните представители на компанията обясниха, че това е необходимо за поддържането на последователност в моделната гама след пускането на пазара на новият Symbioz. Истината е, че Arkana и Symbioz са твърде близки по отношение на характеристики и цена, което създава излишна конкуренция между двата модела на една и съща марка.

Въпреки това, феновете на модела в някои европейски държави, включително България, имат още малко време. Arkana ще се предлага на пазара поне до 2026 година, като продажбите ще продължат, докато количествата наличност не бъдат напълно изчерпани. У нас цената на Arkana стартира от 57 790 лв с ДДС.

Една от основните причини за края на Arkana е фактът, че той не получи новия дизайнерски език на Renault. Новите модели като Captur, Scenic и Symbioz вече следват обновената визия на марката, и Arkana остана единственият, който не се вписа в нея. Ето защо, прекратяването на производството му изглежда като логична стъпка в рамките на стратегията за обновяване на имиджа на Renault. Symbioz, който е близък по размери и цена, на практика заема неговата ниша и е предназначен да задържи клиентите, които ценят съчетанието на практичност и стил.

Въпреки оттеглянето на Arkana от пазара, историята на достъпните кросоувър купета не приключва дотук. Френската идея ще намери своето продължение, но под знака на румънската марка Dacia. Подразделението на Renault вече работи по нов модел, който ще бъде базиран на концептуалния Bigster. Бъдещият автомобил ще получи собствено име и ще се позиционира като флагман на Dacia, а производството му ще се осъществява в Миовени.

Появата на Arkana предизвика доста противоречия в моделната гама на Renault. Някои го определяха като просто „удължен Captur“. Въпреки това, той успя да създаде свой собствен характер и да докаже, че кросоувър купетата имат значително търсене в масовия сегмент. Доскоро този формат се смяташе за привилегия на премиум марките.

С оттеглянето на Arkana, Renault затваря една успешна глава, но отваря нова – както за себе си, така и за своята дъщерна марка Dacia, която ще продължи да развива идеята за стилни и достъпни автомобили.