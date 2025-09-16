Новини
Renault планира радикално обновление на Megane

16 Септември, 2025

По-голяма батерия и по-голям пробег

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Продажбите на електрическия Renault Megane e-tech отбелязват спад, докато по-малките ретро модели Renault 5 e-tech и renault 4 e-tech се радват на огромен успех. За да се справи с това предизвикателство, главният изпълнителен директор на Renault, Фабрис Камболив, потвърди, че моделът ще получи сериозни подобрения.

Според изявленията на Камболив по време на автомобилното изложение в Мюнхен, компанията се стреми да направи Megane e-tech по-привлекателен, като добави по-голяма батерия и по-атрактивен дизайн.

Renault възнамерява да увеличи пробега на Megane e-tech с нова, по-голяма батерия. Най-вероятната опция е батерията от модела Scenic с капацитет от 84 kwh, която осигурява пробег до 615 километра. Това е значително увеличение спрямо сегашната батерия от 60 kwh, която предлага до 459 км.

Ръководителите на компанията обмислят и използването на батерия от Nissan Leaf с капацитет 75 kwh, която би осигурила пробег от 488 км. И трите модела използват един и същ електродвигател на предния мост с мощност 218 конски сили.


Главният дизайнер на Renault, Лорънс ван ден Акер, подчертава, че смяната само на батерията не е достатъчна. За да оправдае по-високата цена на обновения модел, е необходимо да има и радикална промяна в дизайна.

Освен това, Renault планира да позиционира новия Megane e-tech като спортен хечбек. Не е изключено и използването на по-мощен двигател, за да се постигне този ефект. Камболив намекна, че Renault обмисля възраждането на емблемата Renaultsport, която е била използвана за известни спортни модели преди повече от 20 години. Все още не е ясно дали този ход е пряко свързан с плановете за новия Megane, но той със сигурност ще допринесе за спортната му насоченост.


  • 1 Тошо

    Вместо по голяма батери да бяха сложили по голям двг-1.8, 2.0 куб.

    13:18 16.09.2025