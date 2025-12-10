Новини
Авто »
Продажбите на луксозни седани в Европа се сринаха

Продажбите на луксозни седани в Европа се сринаха

10 Декември, 2025 14:49 830 11

  • седани-
  • европа-
  • продажби

През първите десет месеца на 2025 година целият сегмент на премиум седаните от среден клас се е свил

Продажбите на луксозни седани в Европа се сринаха - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският пазар на премиум седани от среден клас, който десетилетия наред беше непоклатим символ на статус и абсолютен еталон за бизнес класата, преживява рязък и болезнен срив. Картината е ясна: някога задължителните автомобили за мениджъри, корпоративни автопаркове и частни купувачи вече не могат да устоят на всеобщата мания по SUV-овете.

Жесток спад и ясният виновник

Новите данни разкриват драстичен спад, който традиционните немски марки не могат просто да пренебрегнат. През първите десет месеца на 2025 година целият сегмент на премиум седаните от среден клас се е свил с внушителните 19%, достигайки продажби от едва 241 096 бройки, според Carscoops.

Причината е елементарна: съвременният купувач масово преминава към кросоувъри от среден клас. Тези SUV-ове, особено новите plug-in хибриди, предлагат неустоима комбинация от практичност, модерен дизайн, висока позиция на седене и икономичност, с която класическият седан трудно се конкурира.

Лидерите се препъват, единственият лъч светлина

Дори утвърдените лидери не бяха пощадени от този отлив. BMW Серия 3, вечният бестселър и флагман на сегмента, отбеляза спад от цели 23%, реализирайки 60 237 продажби.

Единственото забележително изключение и лъч светлина в тъмнината е новото Audi A5 (което на практика е наследник на A4). То успя да се задържи на второ място с 53 483 продадени бройки, показвайки положителна инерция на фона на всеобщата разруха.

Производителите реагират

Друг проблем, който задълбочава кризата, е частичната липса на актуализации в сегмента на седаните. Докато електрифицираните кросоувъри получават бързи и значителни обновления, традиционните модели изостават.

Въпреки мрачните цифри, производителите запазват предпазлив оптимизъм и вече работят по спасителния план, който включва пълна електрификация и гъвкавост:

BMW вече подготвя ново поколение на Серия 3. То ще се предлага паралелно както с ДВГ, така и в изцяло електрическа версия, наречена i3. Електрическият i3 ще черпи ефективни технологии от най-новия iX3, използвайки платформата Neue Klasse за увеличен пробег.

Mercedes-Benz предприема сходен ход: следващата C-класа ще получи електрически вариант, базиран на същата архитектура като новия GLC. Това потвърждава решителния преход на марките към по-гъвкави, електрически ориентирани платформи.

Промяна на пазарната карта

Географията на продажбите също се променя. Германия остава най-големият пазар за премиум седани, генерирайки 37% от общите продажби. За сметка на това, Великобритания отчете рязък спад от 26%, намалявайки дела си до едва 16%.

Все още е твърде рано да се каже дали традиционният премиум седан ще успее да си върне предишната слава. Но едно е ясно като бял ден: европейските потребители масово гласуват с портфейлите си за кросоувъри – и производителите са принудени да се адаптират към тази нова реалност с безпрецедентна скорост.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо от панелката

    1 0 Отговор
    Пътища дупка до дупка, паркиране на високи бордюри и в калта, непичистени улици през зимата, у нас седанът не е добър избор.

    14:57 10.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Значи

    0 0 Отговор
    тогава ще я караме без седани !

    15:09 10.12.2025

  • 4 123456

    0 2 Отговор
    Само така - нека Германия се срине и бляк менс да я разглобят до основи !

    15:09 10.12.2025

  • 5 Китаеца

    2 1 Отговор
    Санкциите работят...

    15:09 10.12.2025

  • 6 Орел

    1 2 Отговор
    Кога бмв тройка стана премиум среден клас?!

    15:10 10.12.2025

  • 7 смях

    1 1 Отговор
    Всичко опира до цена. Не се продава само нещо което е скъпо.

    15:10 10.12.2025

  • 8 Коко Н

    0 0 Отговор
    Не съм съгласен с някои изводи:-
    Високата позиция се определя не от това на какво ниво са очите,ами от ъгъла на коленете,като в това отношение с предимство са V-новете,и еднообемните автомобили.Има някои седани и с висока позиция,но са само с предно задвижване и не електрически.Моят автомобил е такъв.

    Коментиран от #11

    15:11 10.12.2025

  • 9 Авитохол

    2 0 Отговор
    А5 не е седан, задната врата се отваря изцяло.
    И защо точно популярния според статията А5 изчезна от конфигуратора на АудиБГ?
    Лукови глави....

    15:21 10.12.2025

  • 10 Ввв

    1 0 Отговор
    Само малоумник може да вземе паркетник crossover или SUV,но реално повечето са от първото!!!

    15:25 10.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коко Н":

    Значи тоА в камионо мое да в ниска позиция спрямо тоА в Порше 911🤔❗

    15:28 10.12.2025