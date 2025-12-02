Mercedes възражда G-Class Cabriolet, но с една голяма промяна

Повече от десетилетие след преустановяването на производството на стандартния двуврат модел, легендарният Mercedes G-Class отново официално сваля покрива си. Mercedes потвърди дългоочакваното завръщане на G-Class Cabriolet, като показа прототипи, които слагат край на дългогодишния дебат: новият открит Geländewagen ще има четири врати, което е значителна промяна в сравнение с двувратата му предходна версия. Тази стъпка е практична, като се има предвид, че настоящото поколение G-Wagen, пуснато на пазара през 2018 година, се произвежда изключително като четириврат модел.

Новата икона ще се произвежда в Грац, Австрия, в завода Magna Steyr, отговорен за производството на всички модели G-Class от 1979 година насам. Силуетът на тийзъра, с драстично удължени към задната част ръбове на покрива, напомня профила на ултра-ексклузивния Maybach G650 Landaulet от 2017 година, въпреки че този нов модел ще бъде брандиран като обикновен Benz и ще бъде серийно произвеждан автомобил, предлаган на почти всички световни пазари. Важно е да се отбележи, че се очаква новият кабриолет да бъде базиран на модела с вътрешно горене, а не на изцяло електрическия G580 (EQ Technology). Вероятният кандидат за пускане на пазара е G550 (или G500 в Европа), задвижван от настоящия двигател с турбокомпресор и шест цилиндъра в ред. Предвид глобалната му наличност, има и голяма вероятност високоефективният дизелов вариант G450d да се предлага със същия сгъваем платнен покрив.

Това възраждане на кабриолета идва скоро след като Mercedes отпразнува производството на 600 000-ния G-Class – доказателство за трайното търсене на модела в продължение на 46 години. Макар официалната дата на дебюта да остава в тайна, пускането на подробни прототипи силно подсказва, че представянето ще се състои преди края на 2025 година, като G-Class Cabriolet ще бъде пуснат в продажба при дилърите от 2026-та.