Първи поглед към новия Smart ForTwo

След като прекара години в разширяване на гамата си с колекция от изненадващо големи кросоувъри с висока проходимост и наскоро показаният седан, Smart най-накрая се връща към бизнеса, който го е направил известен. Марката току-що пусна първите тийзър изображения на #2, духовния и буквалния наследник на емблематичния градски автомобил ForTwo, който в момента преминава строги тестове на писта в Китай преди дългоочакваното си пускане на пазара в края на 2026 година.

Този двуместен електрически хечбек бележи пълна промяна за марката, връщайки я в сегмент А, територията на градската джунгла, в която тя беше пионер преди десетилетия. Докато настоящата гама на Smart е 50:50 съвместно разработена между Mercedes-Benz и китайския гигант Geely, #2 ще се опира директно на оригиналното ДНК на марката. Потвърдено е, че ще бъде малък, двуврат двуместен автомобил с характерната за марката позиция на колелата в ъглите за максимална маневреност и вътрешно пространство.

Дизайнът, естествено, е дело на опитни дизайнери от Mercedes-Benz, но автомобилът ще бъде построен върху изцяло нова, специално разработена Electric Compact Architecture (ECA) архитектура, проектирана специално за ултракомпактни електрически автомобили. Първите загадъчни тийзъри подсказват за форма, която запазва незбравимият, ексцентричен силует на ForTwo, но заостря ръбовете, заменяйки по-заоблените, по-игриви повърхности на предшественика с модерно, ръбато излъчване. Важно е, че за разлика от някои от по-тежките си събратя, #2 ще бъде чисто електрически автомобил, обещаващ значителен скок в пробега, далеч над скромните 150 километра на предишния електрически ForTwo.

Завръщането в сегмента на ултракомпактните автомобили е освежаваща аномалия в индустрия, обхваната от автомобилна инфлация. Докато гиганти като Volkswagen изоставиха сегмента А, като изтеглиха e-up! от пазара, те планират завръщане с по-големия ID.1. Въпреки това, истинската конкуренция за #2 ще дойде от друга страна. Renault е готова да възроди Twingo като малък електромобил през 2026 година, като се стреми към силно конкурентна цена под 20 000 евро.

Ако харизматичният Smart #2 се позиционира значително над очакваните си конкуренти, само неговият чар и стилът, създаден от Mercedes, може да не са достатъчни, за да откъснат купувачите от по-конвенционалните петврати електрически хечбеци, които в момента заливат ниския ценови сегмент на пазара. Малкият електромобил е планиран за продажба в Китай, Европа и избрани световни пазари.