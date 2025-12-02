Lexus пуска луксозен суперкар с V8

Toyota направи важно съобщение за представянето на не едно, а три високопроизводителни купета, всички свързани с новата мощна задвижваща система. Официалното представяне е насрочено за петък сутринта, 5 декември, в Япония, където ще бъде показана окончателната версия на GR GT за пътно движение, заедно с отличителния му събрат с емблемата на Lexus и специален състезателен автомобил GT3.

В сърцето на тази тройка е дългоочакваният нов 4,0-литров V8 двигател с двойно турбо. Разработен от Toyota Powertrain Company, този V8 – първият им изцяло нов 8-цилиндров турбо двигател от две десетилетия насам – ще бъде съчетан със самозареждаща се хибридна система за електрическо подпомагане, като се дава приоритет на моменталния въртящ момент и реакция, а не на пробега на електричество. Докато старшият инженер по задвижващи системи на Toyota, Такаши Уехара, намекна, че V8 ще се предлага в различни версии – „по-мускулеста“ версия за GR и „по-нежна“ версия за Lexus – широко се говори, че комбинираната мощност ще надхвърли 800 конски сили (600 kW).

И трите модела споделят ключови елементи като вертикални въздухозаборници в калниците и изтънчени врати без дръжки при пътните автомобили. Новите модели ще затвърдят още повече йерархията на марката, като GR вече действа като самостоятелна марка на Toyota за високи постижения, допълвайки фокуса на Lexus върху лукса и ултралуксозните автомобили на Century. Очаква се GR GT да се появи в дилърските центрове през 2026 година.