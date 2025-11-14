Новини
Авто »
Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България

14 Ноември, 2025 12:25

Насер Ал-Атия разказа и за "чудовището" Dacia Sandrider

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България - 1
Насер Ал-Атия и Dacia Sandrider
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

София посрещна една от най-големите световни знаменитости в моторните спортове – петкратният победител в рали „Дакар“, неукротимият Насер Ал-Атия. За нашия екип бе привилегия да присъстваме на срещата с този титан на пустинните надпревари, който не само радва феновете у нас с присъствието си, но и повдигна завесата за своя нов професионален път и екипа, с който ще преследва поредната си титла. Излъчването му е на победител, а ентусиазмът – заразителен.

Пилотът

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Навигаторът Фабиан Люркен и Насер Ал-Атия

Катарецът, който е известен с невероятния си талант да покорява най-трудните трасета, разкри в детайли предизвикателствата пред Dacia Sandriders – новият му автомобил, сформиран около амбициозния проект на румънската марка. Той говори със страст за новата си машина, чудовището Sandrider, с която ще атакува легендарното Рали Дакар и Световния рали-рейд шампионат. Още с първите си думи Ал-Атия даде да се разбере, че очакванията са огромни, а целта е само една – победа.

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Навигаторът Фабиан Люркен и Насер Ал-Атия

В очите му се четеше непоколебима решимост, докато описваше как екипът работи неуморно за постигане на максимална ефективност. По думите му, преминаването към Dacia е естествена стъпка в кариерата му, отразяваща стремежа към нови хоризонти и състезателен глад. Новата машина, изградена с подкрепата на инженерите от Prodrive, е истински шедьовър на офроуд технологията, създаден да преодолява безмилостните пясъчни дюни и каменисти терени. Прототип на Sandrider е изложен в столичния The Mall, където всеки любител на моторните спортове може да го види в следващите няколко дни.

Автомобилът

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Dacia Sandrider

Този автомобил, представляващ на практика най-бързата Dacia, окончателно преобръща представите за румънската марка и още от пръв поглед вдъхва огромен респект. Sandrider е разработен конкретно за най-високия клас в рали-рейда, FIA Ultimate T1+, и е резултат от безкомпромисно инженерство. Шасито е тръбна конструкция, осигуряваща изключителна здравина и структурна цялост, докато каросерията е изработена от леки и устойчиви карбонови влакна, което допринася за намаляване на общото тегло.

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Dacia Sandrider

Сърцето на тази пустинна ракета е 3.0-литров V6 двигател от Nissan, снабден с двоен турбокомпресор и система за директно впръскване на горивото. Този агрегат генерира максимална мощност от 265 kW (360 конски сили) при 5 000 оборота в минута, а внушителният максимален въртящ момент достига 539 Нм при 4 250 об./мин. За да бъде екологично отговорна, машината се задвижва със специално синтетично гориво, произведено от Aramco.

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Dacia Sandrider

Двигателят е позициониран надлъжно в предната част, което е оптимално за баланса и разпределението на тежестта. Мощността се предава към четирите колела посредством 6-степенна секвенциална скоростна кутия, доказала своята надеждност в най-тежките състезателни условия., а системата за задвижване 4х4 гарантира максимално сцепление върху всякакви настилки.

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Навигаторът Фабиан Люркен и Насер Ал-Атия

Окачването е критичен елемент при рали-рейда и Sandrider не прави компромис тук. И отпред, и отзад са използвани двойни носачи, което позволява изключителен ход на окачването от 350 мм. Тази конструкция е ключова за абсорбиране на тежките удари и неравности по трасето. Колата стъпва на 17-цолови алуминиеви джанти, обути с огромните 37-цолови гуми BF Goodrich, специално разработени за екстремни офроуд предизвикателства.

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Насер Ал-Атия и Dacia Sandrider

Размерите на Dacia Sandrider не са толкова внушителни, но колата определено респектира. Габаритите отговарят на изискванията на клас T1+: дължината е 4 140 мм, широчината достига 2 290 мм, а височината е 1 810 мм. Междуосието е прецизно изчислено на 3 000 мм за постигане на стабилност при висока скорост и маневреност в тесни и неравни участъци. Всички тези характеристики са подчинени на една цел – да се създаде най-бързата и издръжлива Dacia, способна да надделее над всякакви природни стихии.

Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България
Насер Ал-Атия пред Dacia Sandrider в снимка за спомен с нашия екип

Срещата с Насер Ал-Атия в България несъмнено бе едно от най-вълнуващите събития за местната автомобилна общност. Представянето на Dacia Sandrider с техническите му характеристики доказва, че марката влиза в елита на моторните спортове с пълна сила и амбиция. Очакваме с нетърпение да видим как този "пясъчен ездач" ще се представи под майсторското управление на петкратния шампион в следващото издание на Рали Дакар.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    1 5 Отговор
    Този е истинска легенда, а колата изглежда супер. Задължително ще отида до мола на цалиградско да я видя на живо

    Коментиран от #11

    12:30 14.11.2025

  • 2 ои8уйхътгрф

    5 4 Отговор
    Жалка картинка, не очаквах да го е закъсал толкова човека та да се унижава и да кара неудачия

    12:31 14.11.2025

  • 3 Селянин

    6 2 Отговор
    Този е ГОЛЯМ в пустинята. Обаче тази Дачия не е Дачия.
    Реално Дачия дават парите на Продрайв, за да си сложат логото на машината. Нищо от реална Дачия няма в тази машина.

    Коментиран от #7

    12:36 14.11.2025

  • 4 зевзек

    4 0 Отговор
    скоро ще чуем, че румънците произвеждат ракетите на Елон Мъск, нация техническа, а къде сме ние сега, и къде бяхме ние, и къде бяха те, в 1989 година

    12:38 14.11.2025

  • 5 сектант

    4 3 Отговор
    щото не е заставал срещу мен за това е най-бързия

    Коментиран от #6

    12:40 14.11.2025

  • 6 Шишо Бакшишо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "сектант":

    Той за това е в БГ. Да се срещне с теб.

    12:45 14.11.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    Реално си прав, но излагацията и ОГРОМНОТО УНИЖЕНИЕ да си такъв шампион и да трябва да караш неудачия е налице...
    Да напомня- неудачията е собственост на Рено и навсякъде извън ивропътъ тези коли се продават с името и емблемата на "Рено"... Не че логото на Рено е 300 пъти по-престижно ама поне имат някаква не съвсем лоша история в авто спорта...

    Коментиран от #12

    12:56 14.11.2025

  • 8 Паисий е жив

    0 2 Отговор
    Да турят дъстъра на шаси и да му мушнат 3 литров двигател, не е нужно да е битурбо, отивам и си я купувам утре! Нека ми се смеят, че карам Дачия.

    Коментиран от #9

    13:00 14.11.2025

  • 10 Опааа

    1 0 Отговор
    Ужас! Dacia,а двигател Nissan.😆🤦‍♂️

    13:09 14.11.2025

  • 11 Опааа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    😆 Я па тоя!

    13:09 14.11.2025

  • 12 Марто

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    Не се излагайте, човекът е легенда и въобще не се унижава а приема нови предизвикателства, малко след нова година като спечели Дакар с Дачия ще ви видя какво ще говорите. Колата е унакална, а Дачия не случайно са номер едно по продажби и у нас, и в Европа.

    Коментиран от #13, #15

    13:14 14.11.2025

  • 14 Един

    0 1 Отговор
    Благородно завиждам на мобиле/факти за срещата с такава легенда на моторните спортове. Този и чичо Карлос са номер едно. Колата също е брутална.

    13:28 14.11.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Марто":

    Недуклатенов, не се обаждай... Това НЯМА НИЩО ОБЩО с гнуснътъ неудачия освен емблемата отпред и общата стилистика на пластмасите дето мязат на неудачия... Мамалигите, тоест французите просто дават едни пари за рекламата щото тоя като нищо пак шъ спичели Дакар...

    Повтарям- да си ТОЛКОВА ГОЛЯМ ШАМПИОН и да си принуден да рекламираш неудачия Е ОГРОМНО УНИЖЕНИЕ... Но явно парите са добри...

    13:34 14.11.2025