Човекът, управляващ най-бързата Dacia, дойде в България

София посрещна една от най-големите световни знаменитости в моторните спортове – петкратният победител в рали „Дакар“, неукротимият Насер Ал-Атия. За нашия екип бе привилегия да присъстваме на срещата с този титан на пустинните надпревари, който не само радва феновете у нас с присъствието си, но и повдигна завесата за своя нов професионален път и екипа, с който ще преследва поредната си титла. Излъчването му е на победител, а ентусиазмът – заразителен.

Пилотът

Навигаторът Фабиан Люркен и Насер Ал-Атия

Катарецът, който е известен с невероятния си талант да покорява най-трудните трасета, разкри в детайли предизвикателствата пред Dacia Sandriders – новият му автомобил, сформиран около амбициозния проект на румънската марка. Той говори със страст за новата си машина, чудовището Sandrider, с която ще атакува легендарното Рали Дакар и Световния рали-рейд шампионат. Още с първите си думи Ал-Атия даде да се разбере, че очакванията са огромни, а целта е само една – победа.

В очите му се четеше непоколебима решимост, докато описваше как екипът работи неуморно за постигане на максимална ефективност. По думите му, преминаването към Dacia е естествена стъпка в кариерата му, отразяваща стремежа към нови хоризонти и състезателен глад. Новата машина, изградена с подкрепата на инженерите от Prodrive, е истински шедьовър на офроуд технологията, създаден да преодолява безмилостните пясъчни дюни и каменисти терени. Прототип на Sandrider е изложен в столичния The Mall, където всеки любител на моторните спортове може да го види в следващите няколко дни.

Автомобилът

Този автомобил, представляващ на практика най-бързата Dacia, окончателно преобръща представите за румънската марка и още от пръв поглед вдъхва огромен респект. Sandrider е разработен конкретно за най-високия клас в рали-рейда, FIA Ultimate T1+, и е резултат от безкомпромисно инженерство. Шасито е тръбна конструкция, осигуряваща изключителна здравина и структурна цялост, докато каросерията е изработена от леки и устойчиви карбонови влакна, което допринася за намаляване на общото тегло.

Сърцето на тази пустинна ракета е 3.0-литров V6 двигател от Nissan, снабден с двоен турбокомпресор и система за директно впръскване на горивото. Този агрегат генерира максимална мощност от 265 kW (360 конски сили) при 5 000 оборота в минута, а внушителният максимален въртящ момент достига 539 Нм при 4 250 об./мин. За да бъде екологично отговорна, машината се задвижва със специално синтетично гориво, произведено от Aramco.

Двигателят е позициониран надлъжно в предната част, което е оптимално за баланса и разпределението на тежестта. Мощността се предава към четирите колела посредством 6-степенна секвенциална скоростна кутия, доказала своята надеждност в най-тежките състезателни условия., а системата за задвижване 4х4 гарантира максимално сцепление върху всякакви настилки.

Навигаторът Фабиан Люркен и Насер Ал-Атия

Окачването е критичен елемент при рали-рейда и Sandrider не прави компромис тук. И отпред, и отзад са използвани двойни носачи, което позволява изключителен ход на окачването от 350 мм. Тази конструкция е ключова за абсорбиране на тежките удари и неравности по трасето. Колата стъпва на 17-цолови алуминиеви джанти, обути с огромните 37-цолови гуми BF Goodrich, специално разработени за екстремни офроуд предизвикателства.

Насер Ал-Атия и Dacia Sandrider

Размерите на Dacia Sandrider не са толкова внушителни, но колата определено респектира. Габаритите отговарят на изискванията на клас T1+: дължината е 4 140 мм, широчината достига 2 290 мм, а височината е 1 810 мм. Междуосието е прецизно изчислено на 3 000 мм за постигане на стабилност при висока скорост и маневреност в тесни и неравни участъци. Всички тези характеристики са подчинени на една цел – да се създаде най-бързата и издръжлива Dacia, способна да надделее над всякакви природни стихии.

Насер Ал-Атия пред Dacia Sandrider в снимка за спомен с нашия екип

Срещата с Насер Ал-Атия в България несъмнено бе едно от най-вълнуващите събития за местната автомобилна общност. Представянето на Dacia Sandrider с техническите му характеристики доказва, че марката влиза в елита на моторните спортове с пълна сила и амбиция. Очакваме с нетърпение да видим как този "пясъчен ездач" ще се представи под майсторското управление на петкратния шампион в следващото издание на Рали Дакар.