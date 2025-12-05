Kia представи футуристичен фастбек, който ще стои в основата на новия Stinger

Kia отбеляза своята 80-годишнина в Kia Vision Square в Йонгин, Южна Корея, като представи концептa Vision Meta Turismo – фастбек, който съчетава динамична естетика с футуристично интериорно преживяване. Създаден, за да отдаде почит на духа на дългите пътувания от 60-те години на миналия век и да въплъти бъдещата визия на компанията, концептът подсказва за потенциален наследник на обичания Stinger.

Външният дизайн е смело изражение на философията на Kia „Opposites United” (Обединени противоположности). Предната част се отличава с изпъкнал нос тип „акула“, контрастиращ с черна предна маска, остри ръбати фарове и елегантни въздухозаборници. Агресивната стойка се подчертава от къс капак, преминаваща в остро наклонено предно стъкло, докато основните светлини се простират назад, за да образуват интегрирани цифрови странични огледала. Профилът показва силно стилизирана каросерия, мускулести задни калници, аеродинамично оптимизирани колела и уникален геометричен стъклен покрив, който се слива с извита нагоре линия. Задната част е сравнително изчистена, определена от задни светлини с форма на бумеранг, интегриран спойлер, контрастираща черна броня и стилен дифузьор.

Вътрешността на Vision Meta Turismo се описва като „силно потапяща“ среда, която предефинира връзката между човека и машината. Централният елемент на тази цифрова екосистема е иновативен дисплей с добавена реалност (AR HUD), който използва „интелигентно стъкло“ по цялата предна част на предното стъкло. Тази технология позволява на водачите да възприемат „виртуални графики, сякаш те плават над пътя в три измерения“, адаптирайки потребителското преживяване в зависимост от контекста.

AR HUD поддържа три различни цифрови режима, които могат да бъдат избрани чрез интуитивен контролен център, вероятно разположен около D-образния волан. Speedster Mode: Фокусиран върху производителността и прецизното шофиране. Dreamer Mode: Проектиран да подобри релаксацията и да създаде усещане за комфорт, подобно на това в салон и Gamer Mode, който превръща кабината в потапящо развлекателно пространство, вероятно използвайки AR технологията за виртуални състезания или интерактивно съдържание.

Допълнителни футуристични акценти включват малък квадратен дисплей зад волана и ярко жълта шофьорска седалка, оборудвана с джойстик на подлакътника, чиято функция Kia все още не е подробно описала, но вероятно е свързана с усъвършенствана инфоразвлекателна система или контроли за автономно шофиране. Карим Хабиб, ръководител на Kia Design, обобщи целта на концепцията: „Vision Meta Turismo въплъщава визията на Kia за интегриране на динамична мобилност и пространства, ориентирани към човека.“ Очаква се Kia да публикува пълните технически подробности на по-късна дата.