Европейският съюз обмисля нов клас на малки и евтини електромобили

Европейският съюз, изправен пред нарастващата мощ и агресивната ценова политика на китайските производители на електромобили, работи трескаво върху създаването на изцяло нов клас компактни електрически превозни средства. Под работното наименование "E car", тази инициатива цели да въведе на пазара максимално опростени и значително по-достъпни електромобили, които да отвърнат на удара в критичния сегмент на градския транспорт.

Идеята далеч надхвърля простото поевтиняване. Целта е да се създаде отделна регулаторна категория, която да освободи производителите от някои от скъпоструващите и сложни системи, които са задължителни за високоскоростни автомобили, предназначени за дълги пътувания. Регулаторите искат да отворят пътя за наистина достъпни градски машини.

Според информация на Nikkei, в рамките на проекта се обмисля облекчаване на редица технически изисквания. Например, възможно е да отпадне задължението за системи като тази за откриване на сънливост на водача, тъй като те са по-малко критични при ниски градски скорости. Този подход би създал сегмент от по-елементарни, но адекватни за ежедневна експлоатация електромобили, чиито изисквания са в синхрон с реалните нужди на потребителите.

Ценовият удар и глобалният резонанс

Предварителните оценки сочат, че цената на тези нови модели би трябвало да се вмести в критичния диапазон от 15 000 до 20 000 евро. Това е прагът, при който европейските автомобилни гиганти могат да се конкурират ефективно с китайските марки, които вече заливат континента с изключително евтини малки EV.

Дискусиите обхващат и потенциалните параметри – размери, тегло и архитектура. Любопитен факт е, че ако новият европейски клас приеме определени стандарти, някои японски кей-кари (key-cars) биха могли да отговарят на изискванията без нужда от технически промени. Ако това се потвърди, Япония и нейните производители биха получили златен шанс да увеличат присъствието си на европейския пазар чрез износ на вече готови серийни модели.

Кой ще спечели от реформата?

Въвеждането на новия клас "E car" може да бъде мощен тласък за европейските компании. Анализатори от Automotive World отбелязват, че концерни като Stellantis, Renault и Volkswagen имат най-голям потенциал да се възползват от реформата. Те вече работят активно в сегмента на компактните електрически превозни средства и имат както съществуващи платформи, така и подготвящи се за пускане модели. Въпреки това, остава неясно дали настоящите или бъдещите им предложения ще се впишат в критериите на "E car", тъй като регулаторните параметри все още не са окончателно определени.

Трябва да се има предвид обаче, че европейската политическа процедура не е бърза. Дори проектът да бъде публикуван скоро, реалните промени може да се случат едва след няколко години. Предстои многостепенен процес на одобрение, усъвършенстване и обсъждане между държавите членки, производителите и регулаторните органи. Едва след това новият клас може да бъде пуснат в реално производство, което налага спешни действия от страна на Брюксел.