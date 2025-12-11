Новини
Европейският съюз обмисля нов клас на малки и евтини електромобили

11 Декември, 2025 11:51 632 8

Въвеждането на новия клас "E car" може да бъде мощен тласък за европейските компании

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз, изправен пред нарастващата мощ и агресивната ценова политика на китайските производители на електромобили, работи трескаво върху създаването на изцяло нов клас компактни електрически превозни средства. Под работното наименование "E car", тази инициатива цели да въведе на пазара максимално опростени и значително по-достъпни електромобили, които да отвърнат на удара в критичния сегмент на градския транспорт.

Идеята далеч надхвърля простото поевтиняване. Целта е да се създаде отделна регулаторна категория, която да освободи производителите от някои от скъпоструващите и сложни системи, които са задължителни за високоскоростни автомобили, предназначени за дълги пътувания. Регулаторите искат да отворят пътя за наистина достъпни градски машини.

Според информация на Nikkei, в рамките на проекта се обмисля облекчаване на редица технически изисквания. Например, възможно е да отпадне задължението за системи като тази за откриване на сънливост на водача, тъй като те са по-малко критични при ниски градски скорости. Този подход би създал сегмент от по-елементарни, но адекватни за ежедневна експлоатация електромобили, чиито изисквания са в синхрон с реалните нужди на потребителите.

Ценовият удар и глобалният резонанс
Предварителните оценки сочат, че цената на тези нови модели би трябвало да се вмести в критичния диапазон от 15 000 до 20 000 евро. Това е прагът, при който европейските автомобилни гиганти могат да се конкурират ефективно с китайските марки, които вече заливат континента с изключително евтини малки EV.

Дискусиите обхващат и потенциалните параметри – размери, тегло и архитектура. Любопитен факт е, че ако новият европейски клас приеме определени стандарти, някои японски кей-кари (key-cars) биха могли да отговарят на изискванията без нужда от технически промени. Ако това се потвърди, Япония и нейните производители биха получили златен шанс да увеличат присъствието си на европейския пазар чрез износ на вече готови серийни модели.

Кой ще спечели от реформата?

Въвеждането на новия клас "E car" може да бъде мощен тласък за европейските компании. Анализатори от Automotive World отбелязват, че концерни като Stellantis, Renault и Volkswagen имат най-голям потенциал да се възползват от реформата. Те вече работят активно в сегмента на компактните електрически превозни средства и имат както съществуващи платформи, така и подготвящи се за пускане модели. Въпреки това, остава неясно дали настоящите или бъдещите им предложения ще се впишат в критериите на "E car", тъй като регулаторните параметри все още не са окончателно определени.

Трябва да се има предвид обаче, че европейската политическа процедура не е бърза. Дори проектът да бъде публикуван скоро, реалните промени може да се случат едва след няколко години. Предстои многостепенен процес на одобрение, усъвършенстване и обсъждане между държавите членки, производителите и регулаторните органи. Едва след това новият клас може да бъде пуснат в реално производство, което налага спешни действия от страна на Брюксел.


  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    9 1 Отговор
    еврогейския коптор само тъпотии мисли, ама какво да очакваш от банда х@м@сексуалисти и фригидни лелки

    11:55 11.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Поредна глупост с марка ЕС
    и тва с како помага като и Китай и Япония имат дългогодишни традиции в тоя клас и ще отвеят европейците

    Брюксел е неизчерпаем извор на политическа простотия и безумие!

    11:56 11.12.2025

  • 3 Шишо

    2 0 Отговор
    Лека-полека ЕС че реализира мечтата на средностатистическия индиец - велосипедна рикша...

    12:03 11.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Ще могат ли да се карат навсякъде и без регистрация, ,като новия измислен клас за елскутерите🤔❗

    12:06 11.12.2025

  • 5 име

    1 0 Отговор
    У нас няма нужда от такива системи за безопасност. От една страна, доказано не работят щом зад волана е някой заспал пaток и пaтка, тяхните възможности прескачат всякакви ситеми за безопасност. От друга страна, по пътищата ни е пълно с дупки и препятствия и няма как да шофираш без да внимаваш. Който си позволи разсейване, прави катастрофа. А в градовете ни е пълно с полезни идиoти с книжка, които винаги държат другите шофьори в напрежение и постоянното изричане на ругатни по тяхен адрес те държи нащрек. Даже подсъзнателно прави впечатление, че ако шофираш и не ругаеш, значи не внимаваш в трафика и инстиктивно се стагяш и почваш да "внимаваш"!

    12:07 11.12.2025

  • 7 Значи

    1 0 Отговор
    Казват се kei cars, не key.

    Идеята не е лоша, но трябва да обхваща и малки коли с бензинови мотори и ръчни кутии!

    12:10 11.12.2025

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Целият ЕС прилича точно на това на снимката.
    Дребно, грозно и непотребно.

    12:23 11.12.2025