Дебют за обновеният Opel Astra

10 Декември, 2025 12:08 556 3

Моделът получава фини промени

Дебют за обновеният Opel Astra - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Opel представи значително обновяване в средата на жизнения цикъл на своя конкурент в C-сегмента, хечбека Astra и комбито Sports Tourer, с цел да засили конкурентното си предимство спрямо съперници като Volkswagen Golf след излизането на Ford Focus от сегмента. Обновената Astra ще бъде официално представен на Автомобилното изложение в Брюксел 2026, което започва на 9 януари, с редица технологични и ергономични подобрения

Най-забележимата промяна в екстериора е обновяването на характерната предна маска Opel Vizor, която сега включва осветена предна светлинна лента, разделена на две от осветена емблема Opel Blitz – моден акцент, предназначен да подобри видимостта на автомобила през нощта.

Дебют за обновеният Opel Astra

Въпреки това, истинската същност се крие в самите фарове. Opel въвежда подобрената адаптивна технология Intelli-Lux HD без отблясъци, която разполага с над 50 000 индивидуални осветителни елемента (по-конкретно 25 600 от всяка страна). Тази матрична система с висока разделителна способност реагира по-бързо и по-прецизно от предишните версии, като цифрово регулира светлинния конус, за да изключва селективно насрещните автомобили. Системата включва и усъвършенствани функции като модул за странично осветление, който се активира в зависимост от ъгъла на завиване за по-добро осветление в завоите, автоматично затъмняване за минимизиране на отблясъците от отразяващите пътни знаци и настройки при лоши метеорологични условия за намаляване на отблясъците върху мокри повърхности.

Дебют за обновеният Opel Astra

В интериора Opel е дал приоритет на комфорта на потребителя и устойчивостта, като базовият модел Astra вече получава по-удобните Intelli-Seats като стандарт, с централна вдлъбнатина, проектирана да намали натиска върху опашната кост за по-голям комфорт при дълги разстояния.Всички стандартни тапицерии за седалките вече са изработени изцяло от рециклирани материали.Купувачите все още могат да избират по-висококачествени функции като масажни седалки с функция за запаметяване и електропневматична лумбална опора.

Дебют за обновеният Opel Astra

По отношение на задвижването, докато опциите за двигатели с вътрешно горене и хибридни двигатели остават в гамата, Astra Electric получава ключови подобрения. Батерията му е леко увеличена и сега предлага използваема мощност от 55,4 kWh, което се превръща в увеличение на пробега по WLTP с 34 километра, като общият очакван пробег достига 454 километра. Освен това, електрическият модел за първи път получава функционалност Vehicle-to-Load (V2L), която позволява на големия акумулатор на автомобила да захранва или зарежда външни устройства като електрически велосипеди или скутери чрез адаптер.


  • 1 Варна 3

    1 0 Отговор
    Външната част е естетически красива, но да вграждат много електроника в колата засяга всички ни.

    12:11 10.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Цялото обновление е в два ЛЕД-а за по 50 стинки, които всъщност правят колата да изглежда мега тъпо и кичозно

    А големия проблем на тази Астра - глупавия 1,2 мотор, който не изкарва и 50 хил км, щото е тотално недомислен, си остава без промени...

    12:21 10.12.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Дай ми Опел с Екотек 4 цилиндъра! Това не е Опел, а ребрандирано Пежо 308.

    12:44 10.12.2025