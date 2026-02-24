Наточена Corsa с 281 к.с. ще дебютира до края на годината

Opel потвърди, че връща един от най-желаните модели в сегмент B, след като британското подразделение на марката, Vauxall, потвърди, че най-продаваният му супермини ще получи високопроизводителна обработка созначението GSE (Grand Sport Electric). Като духовен – и далеч по-тих – наследник на легендарния Corsa VXR, Corsa GSE 2026 има за цел да докаже, че формулата „hot hatch” може да оцелее и да просперира в ерата на електромобилите.

Единствената тийзър снимка, публикувана по-рано днес., показва колата с ярък камуфлаж с жълти, черни и бели графики. Визуалното въздействие се доминира от специално изработени 18-цолови аеродинамично оптимизирани алуминиеви джанти с уникален трилъчев дизайн, обрамчени от разширени калници и подкрепени от жълти спирачни апарати. Докато основния силует остава свързан с фейслифта от 2023 година, GSE ще придобие по-агресивна стойка, като ще бъде с 10 мм по-ниска на шаси, настроено специално за маневреност по завои.

Под предната част „Vizor“ Corsa GSE заема тежката си артилерия от наскоро пуснатия Mokka GSE и неговите братовчеди от Stellantis, като Alfa Romeo Junior Veloce. Предно монтиран електромотор с 281 к.с. и 345 Нм въртящ момент ще задвижват всичко това. Очаква се тази конфигурация да ускори хечбека от 0 до 100 км/ч за около 5,8 секунди, като благодарение на по-ниското си тегло леко изпреварва своя SUV събрат.

За да управлява тази мощност, Opel ще монтира като стандартно оборудване механичен диференциал Torsen с ограничено приплъзване, съчетан с 380-милиметрови спирачки Alcon. Въпреки че акцентът е върху производителността, 54 kWh батерията се очаква да осигури пробег от приблизително 322 до 370 километра (200-230 мили), макар че при динамично шофиране тези цифри със сигурност ще спаднат.

Вътрешността на GSE вероятно ще се откаже от по-спокойната атмосфера на стандартното оборудване „Ultimate” в полза на малко по-състезателна среда. Очаквайте дълбоко подплатени спортни седалки GSE, тапицирани с алкантсара, специален дисплей за производителност в 10-инчовия цифров кластер и волан с 12-часова маркировка в характерния жълт цвят.

Планиран да се появи в шоурумите в Обединеното кралство и Европа в края на 2026 година (с първи доставки, очаквани в началото на 2027-ма), Corsa GSE ще има прогнозна стартова цена от около 35 000 евро.