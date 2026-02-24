Новини
Авто »
Наточена Corsa с 281 к.с. ще дебютира до края на годината

Наточена Corsa с 281 к.с. ще дебютира до края на годината

24 Февруари, 2026 13:57 827 3

  • opel-
  • corsa-
  • vauxall-
  • gse
Наточена Corsa с 281 к.с. ще дебютира до края на годината - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Opel потвърди, че връща един от най-желаните модели в сегмент B, след като британското подразделение на марката, Vauxall, потвърди, че най-продаваният му супермини ще получи високопроизводителна обработка созначението GSE (Grand Sport Electric). Като духовен – и далеч по-тих – наследник на легендарния Corsa VXR, Corsa GSE 2026 има за цел да докаже, че формулата „hot hatch” може да оцелее и да просперира в ерата на електромобилите.

Единствената тийзър снимка, публикувана по-рано днес., показва колата с ярък камуфлаж с жълти, черни и бели графики. Визуалното въздействие се доминира от специално изработени 18-цолови аеродинамично оптимизирани алуминиеви джанти с уникален трилъчев дизайн, обрамчени от разширени калници и подкрепени от жълти спирачни апарати. Докато основния силует остава свързан с фейслифта от 2023 година, GSE ще придобие по-агресивна стойка, като ще бъде с 10 мм по-ниска на шаси, настроено специално за маневреност по завои.

Под предната част „Vizor“ Corsa GSE заема тежката си артилерия от наскоро пуснатия Mokka GSE и неговите братовчеди от Stellantis, като Alfa Romeo Junior Veloce. Предно монтиран електромотор с 281 к.с. и 345 Нм въртящ момент ще задвижват всичко това. Очаква се тази конфигурация да ускори хечбека от 0 до 100 км/ч за около 5,8 секунди, като благодарение на по-ниското си тегло леко изпреварва своя SUV събрат.

Наточена Corsa с 281 к.с. ще дебютира до края на годината

За да управлява тази мощност, Opel ще монтира като стандартно оборудване механичен диференциал Torsen с ограничено приплъзване, съчетан с 380-милиметрови спирачки Alcon. Въпреки че акцентът е върху производителността, 54 kWh батерията се очаква да осигури пробег от приблизително 322 до 370 километра (200-230 мили), макар че при динамично шофиране тези цифри със сигурност ще спаднат.

Вътрешността на GSE вероятно ще се откаже от по-спокойната атмосфера на стандартното оборудване „Ultimate” в полза на малко по-състезателна среда. Очаквайте дълбоко подплатени спортни седалки GSE, тапицирани с алкантсара, специален дисплей за производителност в 10-инчовия цифров кластер и волан с 12-часова маркировка в характерния жълт цвят.

Планиран да се появи в шоурумите в Обединеното кралство и Европа в края на 2026 година (с първи доставки, очаквани в началото на 2027-ма), Corsa GSE ще има прогнозна стартова цена от около 35 000 евро.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тези

    4 1 Отговор
    като Polestar, решиха да уморят конкуренциата и клиентите ... от смях.

    14:14 24.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Добър автомобил

    2 0 Отговор
    У нас корсата не е много популярна заради цената, но е много добра кола. Неслучайно е с най-много продажби в своя клас на пазарите в Германия и Великобритания.

    16:05 24.02.2026