Крачка назад: Stellantis връща дизеловия двигател в европейските си модели

В драматичен обрат на агресивния тласък на автомобилната индустрия към електрификация, Stellantis потвърди значителна стратегическа промяна обратно към дизеловите двигатели. След масивно отписване на 22,2 милиарда евро в началото на февруари, четвъртият по големина производител на автомобили в света тихо въвежда отново дизелови версии за най-малко седем модела леки автомобили и ванове на европейския пазар. Това „презареждане“, както го нарича главният изпълнителен директор Антонио Филоса, е пряк отговор на охлаждането на пазара на електрически автомобили и на това, което компанията признава като „преоценка“ на темпото на енергийния преход.
Възстановяването официално започна в края на 2025 година, но се ускори през последния месец. След няколко години, през които предлагаха определени многофункционални автомобили (MPV) изключително като електрически модели, марки като Peugeot, Citroën и Opel връщат двигателите 1.5 BlueHDi. Peugeot Rifter, Citroën Berlingo и Opel Combo, които отбелязаха спад в продажбите след загубата на опциите си с вътрешно горене, сега се завръщат в шоурумите на дилърите с дизелови варианти със 100 к.с. и 130 к.с.
Stellantis разширява и предлагането на дизелови двигатели за основните модели леки автомобили, включително Peugeot 308, Opel Astra и премиум хечбека DS 4. Философията осигурява бъдещето на дизела и за Alfa Romeo, която ще продължи производството на дизеловите седани Giulia, както и на кросоувърите Stelvio и Tonale.
Промяната бележи рязко отклонение от целта за 2022 година, поставена от бившия главен изпълнителен директор Карлос Тавареш, да се достигне 100% продажби на BEV в Европа до 2030 година. Анализатори от бранша отбелязват, че пазарният дял на дизела в Европа се е стабилизирал на около 7,7% през 2025 година, което е малък, но устойчив дял от пазара, до който китайските конкуренти в сектора на електромобилите не могат да се докоснат. Като предлага достъпни дизелови автомобили с голям пробег, Stellantis предоставя по-евтина алтернатива на електромобилите, която остава привлекателна за шофьорите, пътуващи на дълги разстояния.
Stellantis заяви пред Reuters, че тази стъпка е строго свързана с „предпочитанията на клиентите и печелившия растеж“. Макар компанията да остава ангажирана с дългосрочната въглеродна неутралност, продуктовата карта за 2026 година доказва, че засега дизеловият двигател е далеч от изчезване в сърцето на Европа.
2 Хеми значи бензин
Технология която никой не иска. Явно нямат технологичния акъл за повече.
12:10 14.02.2026
3 6135
"Докато светът е вперил поглед в пълната електрификация...."
Щом и франсетата усетиха накъде духа вятъра и обърнаха платната, значи ...
12:11 14.02.2026
5 HDI е тракалник като германските TDI
Коментиран от #7
12:15 14.02.2026
6 HDI е тракалник като германските TDI
До коментар #1 от "Инж. Минчев":А не искаш ли да върнат парния двигател и витловите самолети на братя Райт?
12:17 14.02.2026
7 Хеми значи бензин
До коментар #5 от "HDI е тракалник като германските TDI":Няма хди тука италианците взеха контрола в Стелянтис и почнаха с глупостите. Пежо и Ситроен са изцяло електрифицирани това са талянските бангии мултиджет ще се правят в Талия
Коментиран от #25
12:18 14.02.2026
9 Хеми значи бензин
До коментар #8 от "6135":А ми не можеш да си купиш щото никой не предлага а не предлага щото никой освен двама трима като теб гламави не ги щат.
Дори Ферари Макларън Ламбо Корвет и тн нямат вече ръчки
12:21 14.02.2026
10 Психолог
До коментар #8 от "6135":Ако можеше да караш нямаше да караш дизел.
С това тезата ти че карачитр искали ръчка отпада.
Коментиран от #12
12:22 14.02.2026
12 HDI е тракалник като германските TDI
До коментар #10 от "Психолог":Прав си. Карач с дизел е като бегач с маратонки от Aliexpress
Коментиран от #19
12:24 14.02.2026
13 Перник
12:31 14.02.2026
15 Ей, винаги съм
Коментиран от #17
12:40 14.02.2026
17 Митбъстер
До коментар #15 от "Ей, винаги съм":В Бъгъ да в Китай не в Китай дизели няма
12:42 14.02.2026
19 Асгард
До коментар #12 от "HDI е тракалник като германските TDI":Дори 24 на льо Ман е печелен с Дизел! Кво не ти е ясно?
Коментиран от #24
12:48 14.02.2026
20 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Хеми значи бензин":А ти селчо ако до 6 минути след като влезеш в заведение не успееш да забиеш мадама , ще те лющят в ауспуха?! Що за фрагментация предлагаш? Луд ли си?
Коментиран от #23
12:50 14.02.2026
21 хаха
12:52 14.02.2026
22 Шеф Манчев
12:52 14.02.2026
23 Хеми значи бензин
До коментар #20 от "Лопата Орешник":Рускии пьодърастчик откога прокара дизел бе хю мне.
12:57 14.02.2026
24 дизеларчик пьодърсстчик германскии
До коментар #19 от "Асгард":Ф1 що няма дизели що на Лю Ман само хибриди тв не гледаш ли
12:58 14.02.2026
25 Госта..
До коментар #7 от "Хеми значи бензин":Излезе съобщение ,че заменят френските бензинови двигатели /много дефекти/ с италианските .Писал съм че френските менъджери едва не фалираха Алфа Ромео и Мазерати а Ланча беше във фризера. Джон Елкан се усети и ги смени
Коментиран от #26
13:11 14.02.2026
26 Хеми значи бензин
До коментар #25 от "Госта..":Всеки трицилиндров двг с верига потопена в картера е така и на форд са същите.
13:27 14.02.2026