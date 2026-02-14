Крачка назад: Stellantis връща дизеловия двигател в европейските си модели

В драматичен обрат на агресивния тласък на автомобилната индустрия към електрификация, Stellantis потвърди значителна стратегическа промяна обратно към дизеловите двигатели. След масивно отписване на 22,2 милиарда евро в началото на февруари, четвъртият по големина производител на автомобили в света тихо въвежда отново дизелови версии за най-малко седем модела леки автомобили и ванове на европейския пазар. Това „презареждане“, както го нарича главният изпълнителен директор Антонио Филоса, е пряк отговор на охлаждането на пазара на електрически автомобили и на това, което компанията признава като „преоценка“ на темпото на енергийния преход.

Възстановяването официално започна в края на 2025 година, но се ускори през последния месец. След няколко години, през които предлагаха определени многофункционални автомобили (MPV) изключително като електрически модели, марки като Peugeot, Citroën и Opel връщат двигателите 1.5 BlueHDi. Peugeot Rifter, Citroën Berlingo и Opel Combo, които отбелязаха спад в продажбите след загубата на опциите си с вътрешно горене, сега се завръщат в шоурумите на дилърите с дизелови варианти със 100 к.с. и 130 к.с.

Stellantis разширява и предлагането на дизелови двигатели за основните модели леки автомобили, включително Peugeot 308, Opel Astra и премиум хечбека DS 4. Философията осигурява бъдещето на дизела и за Alfa Romeo, която ще продължи производството на дизеловите седани Giulia, както и на кросоувърите Stelvio и Tonale.

Промяната бележи рязко отклонение от целта за 2022 година, поставена от бившия главен изпълнителен директор Карлос Тавареш, да се достигне 100% продажби на BEV в Европа до 2030 година. Анализатори от бранша отбелязват, че пазарният дял на дизела в Европа се е стабилизирал на около 7,7% през 2025 година, което е малък, но устойчив дял от пазара, до който китайските конкуренти в сектора на електромобилите не могат да се докоснат. Като предлага достъпни дизелови автомобили с голям пробег, Stellantis предоставя по-евтина алтернатива на електромобилите, която остава привлекателна за шофьорите, пътуващи на дълги разстояния.

Stellantis заяви пред Reuters, че тази стъпка е строго свързана с „предпочитанията на клиентите и печелившия растеж“. Макар компанията да остава ангажирана с дългосрочната въглеродна неутралност, продуктовата карта за 2026 година доказва, че засега дизеловият двигател е далеч от изчезване в сърцето на Европа.