Крачка назад: Stellantis връща дизеловия двигател в европейските си модели

14 Февруари, 2026 12:00 845 26

Компанията предлага това, което клиентите искат

Крачка назад: Stellantis връща дизеловия двигател в европейските си модели - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В драматичен обрат на агресивния тласък на автомобилната индустрия към електрификация, Stellantis потвърди значителна стратегическа промяна обратно към дизеловите двигатели. След масивно отписване на 22,2 милиарда евро в началото на февруари, четвъртият по големина производител на автомобили в света тихо въвежда отново дизелови версии за най-малко седем модела леки автомобили и ванове на европейския пазар. Това „презареждане“, както го нарича главният изпълнителен директор Антонио Филоса, е пряк отговор на охлаждането на пазара на електрически автомобили и на това, което компанията признава като „преоценка“ на темпото на енергийния преход.

Възстановяването официално започна в края на 2025 година, но се ускори през последния месец. След няколко години, през които предлагаха определени многофункционални автомобили (MPV) изключително като електрически модели, марки като Peugeot, Citroën и Opel връщат двигателите 1.5 BlueHDi. Peugeot Rifter, Citroën Berlingo и Opel Combo, които отбелязаха спад в продажбите след загубата на опциите си с вътрешно горене, сега се завръщат в шоурумите на дилърите с дизелови варианти със 100 к.с. и 130 к.с.

Stellantis разширява и предлагането на дизелови двигатели за основните модели леки автомобили, включително Peugeot 308, Opel Astra и премиум хечбека DS 4. Философията осигурява бъдещето на дизела и за Alfa Romeo, която ще продължи производството на дизеловите седани Giulia, както и на кросоувърите Stelvio и Tonale.

Промяната бележи рязко отклонение от целта за 2022 година, поставена от бившия главен изпълнителен директор Карлос Тавареш, да се достигне 100% продажби на BEV в Европа до 2030 година. Анализатори от бранша отбелязват, че пазарният дял на дизела в Европа се е стабилизирал на около 7,7% през 2025 година, което е малък, но устойчив дял от пазара, до който китайските конкуренти в сектора на електромобилите не могат да се докоснат. Като предлага достъпни дизелови автомобили с голям пробег, Stellantis предоставя по-евтина алтернатива на електромобилите, която остава привлекателна за шофьорите, пътуващи на дълги разстояния.

Stellantis заяви пред Reuters, че тази стъпка е строго свързана с „предпочитанията на клиентите и печелившия растеж“. Макар компанията да остава ангажирана с дългосрочната въглеродна неутралност, продуктовата карта за 2026 година доказва, че засега дизеловият двигател е далеч от изчезване в сърцето на Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хеми значи бензин

    3 15 Отговор
    Грешно решение все едно да върнеш касетите.
    Технология която никой не иска. Явно нямат технологичния акъл за повече.

    12:10 14.02.2026

  • 3 6135

    6 2 Отговор
    Хаха... Къде е сега онази статия с патетично въведение:

    "Докато светът е вперил поглед в пълната електрификация...."

    Щом и франсетата усетиха накъде духа вятъра и обърнаха платната, значи ...

    12:11 14.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 HDI е тракалник като германските TDI

    0 6 Отговор
    Голяма подигравка с клиентите е тези френски таратайки да се прелагат с тракащ,пушещ и вибриращ дизел с голям пробег,тоест пробег над 1000км. с 1 резервоар, защото за тези километри френските еднодневки се трошат поне веднъж и трябва да са в сервиза,а не да се трошат на пътя и окаяните им собственици да звънят на пътна помощ. Поне намалете пробега, за да посещават сервиза между 2 зареждания с нафта и да не остават по шосетата със счупени френски таратайки.

    Коментиран от #7

    12:15 14.02.2026

  • 6 HDI е тракалник като германските TDI

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Инж. Минчев":

    А не искаш ли да върнат парния двигател и витловите самолети на братя Райт?

    12:17 14.02.2026

  • 7 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "HDI е тракалник като германските TDI":

    Няма хди тука италианците взеха контрола в Стелянтис и почнаха с глупостите. Пежо и Ситроен са изцяло електрифицирани това са талянските бангии мултиджет ще се правят в Талия

    Коментиран от #25

    12:18 14.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "6135":

    А ми не можеш да си купиш щото никой не предлага а не предлага щото никой освен двама трима като теб гламави не ги щат.
    Дори Ферари Макларън Ламбо Корвет и тн нямат вече ръчки

    12:21 14.02.2026

  • 10 Психолог

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "6135":

    Ако можеше да караш нямаше да караш дизел.
    С това тезата ти че карачитр искали ръчка отпада.

    Коментиран от #12

    12:22 14.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 HDI е тракалник като германските TDI

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Психолог":

    Прав си. Карач с дизел е като бегач с маратонки от Aliexpress

    Коментиран от #19

    12:24 14.02.2026

  • 13 Перник

    1 1 Отговор
    Тъй тъй, най ми харесва 1.9d на Алфата, къди, смърди и Не върви, с мийо гоуф 1.9d ги късам

    12:31 14.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ей, винаги съм

    1 0 Отговор
    Имал самочувствие, ама чак, че мога да предвиждам бъдещето не вярвах! Но, ей на, факт - рязко отстъпление от електрокарите и пак ДВГ-та, че дори дизели!!!

    Коментиран от #17

    12:40 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Митбъстер

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ей, винаги съм":

    В Бъгъ да в Китай не в Китай дизели няма

    12:42 14.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Асгард

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "HDI е тракалник като германските TDI":

    Дори 24 на льо Ман е печелен с Дизел! Кво не ти е ясно?

    Коментиран от #24

    12:48 14.02.2026

  • 20 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хеми значи бензин":

    А ти селчо ако до 6 минути след като влезеш в заведение не успееш да забиеш мадама , ще те лющят в ауспуха?! Що за фрагментация предлагаш? Луд ли си?

    Коментиран от #23

    12:50 14.02.2026

  • 21 хаха

    0 0 Отговор
    След 2.2 ХДи, със една и две турбини, от вас не е излязъл читав дизелов двигател. Те са ви черешката на тортата, във всеки смисъл. А едно време пежо открадна, тоест "придоби" М25 двигателя на Ситроен, за да се научи да прави дизели, и ги доведе до чудесни, здрави, дълговечни, икономични, и демаражни мотори, и това е меко казано. А стелантис пък открадна , тоест "придоби" опита на французите във здрави двигатели, че опелите бяха взели-дали отсякъде. Заигравката с Нисан пък роди 1.5ДЦи, който също е много добър двигател. Бензиновите след ТУ-серията, и ЕС9Джей, са общо взето горе-долу добре (без шита на бмв). ПРВ В6 на 90 градуса - уникален и все още ненадминат в много отношения, го съсипаха, като му сложиха термостата от грешната страна, и скапани разпред. валове, но е поправимо, обаче му направиха пък хубав равномерен вал, 24 вентила (проблемни) и АКАВ - уникален всмукателен колектор! ХПи беше упражение на тема "как да направим от здрав мотор пълен шит", и успяха.

    12:52 14.02.2026

  • 22 Шеф Манчев

    0 0 Отговор
    На газ съм, но не съм против дизела.

    12:52 14.02.2026

  • 23 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лопата Орешник":

    Рускии пьодърастчик откога прокара дизел бе хю мне.

    12:57 14.02.2026

  • 24 дизеларчик пьодърсстчик германскии

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Асгард":

    Ф1 що няма дизели що на Лю Ман само хибриди тв не гледаш ли

    12:58 14.02.2026

  • 25 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хеми значи бензин":

    Излезе съобщение ,че заменят френските бензинови двигатели /много дефекти/ с италианските .Писал съм че френските менъджери едва не фалираха Алфа Ромео и Мазерати а Ланча беше във фризера. Джон Елкан се усети и ги смени

    Коментиран от #26

    13:11 14.02.2026

  • 26 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Госта..":

    Всеки трицилиндров двг с верига потопена в картера е така и на форд са същите.

    13:27 14.02.2026