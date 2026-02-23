Alfa Romeo запазва най-наточените модели с бензинови двигатели

Stellantis потвърди, че Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio се завръщат в европейските шоуруми през март месец. След като официално прекрати производството на двата модела с мощност 513 к.с. в средата на миналата година, за да направи място за техните електрически наследници, марката бе принудена да предприеме тактическо отстъпление.

Производството официално е възобновено в завода в Касино. Докато стилът остава непроменен от фейслифта през 2023 година, завръщането на 2,9-литровия twin-turbo V6, произведен от Ferrari, е главната новина. Въпреки затягането на стандартите за емисии, Alfa Romeo е успяла да запази мощността на 513 к.с, гарантирайки, че Giulia остава мечтата на феновете с задно задвижване, а Stelvio продължава да радва с Q4 системата си за задвижване на четирите колела.

За да отпразнува този неочакван бис, Alfa Romeo пуска специалните издания Quadrifoglio Collezione. Първоначално представени през декември 2025 година, тези ултра-ограничени модели служат като „благодарност” към феновете, които отказаха да се примирят с електрическата ера.

Collezione е с цвят Rosso Etna и акценти от карбон на покрива и огледалата, съчетани с характерните тъмни алуминиеви джанти „teledial”. В интериора ще откриете състезателни седалки Sparco с карбонови корпуси, облечени в комбинация от кожа и алканта, проектирани да задържат водача на място по време на маневрите с висока скорост, с които тези автомобили са известни. Само 63 бройки са предназначени за световните пазари, включително Европа, Китай, Япония и Близкия изток, което ги превръща в колекционерски предмети.

Изпълнителният директор на Alfa Romeo, Санто Фичили, е изключително откровен относно промяната, признавайки, че компанията трябва да „промени всичко“, за да се адаптира към пазар, който не приема електромобилите с предвиденото темпо. Следващото поколение Stelvio и Giulia, които някога бяха обещани като фастбеци само с електрозадвижване за края на 2025 година, бяха отложени за 2028 година, за да се гарантира, че могат да предложат гама с различни задвижващи системи.