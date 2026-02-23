Новини
Авто »
Alfa Romeo запазва най-наточените модели с бензинови двигатели

Alfa Romeo запазва най-наточените модели с бензинови двигатели

23 Февруари, 2026 17:52 1 071 10

  • alfa romeo-
  • giulia-
  • quadrifoligo-
  • -
  • stelvio

Quadrifoligo ще продължи да украсява Stelvio и Giulia с ДВГ

Alfa Romeo запазва най-наточените модели с бензинови двигатели - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis потвърди, че Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio се завръщат в европейските шоуруми през март месец. След като официално прекрати производството на двата модела с мощност 513 к.с. в средата на миналата година, за да направи място за техните електрически наследници, марката бе принудена да предприеме тактическо отстъпление.

Производството официално е възобновено в завода в Касино. Докато стилът остава непроменен от фейслифта през 2023 година, завръщането на 2,9-литровия twin-turbo V6, произведен от Ferrari, е главната новина. Въпреки затягането на стандартите за емисии, Alfa Romeo е успяла да запази мощността на 513 к.с, гарантирайки, че Giulia остава мечтата на феновете с задно задвижване, а Stelvio продължава да радва с Q4 системата си за задвижване на четирите колела.

Alfa Romeo запазва най-наточените модели с бензинови двигатели

За да отпразнува този неочакван бис, Alfa Romeo пуска специалните издания Quadrifoglio Collezione. Първоначално представени през декември 2025 година, тези ултра-ограничени модели служат като „благодарност” към феновете, които отказаха да се примирят с електрическата ера.

Collezione е с цвят Rosso Etna и акценти от карбон на покрива и огледалата, съчетани с характерните тъмни алуминиеви джанти „teledial”. В интериора ще откриете състезателни седалки Sparco с карбонови корпуси, облечени в комбинация от кожа и алканта, проектирани да задържат водача на място по време на маневрите с висока скорост, с които тези автомобили са известни. Само 63 бройки са предназначени за световните пазари, включително Европа, Китай, Япония и Близкия изток, което ги превръща в колекционерски предмети.

Alfa Romeo запазва най-наточените модели с бензинови двигатели

Изпълнителният директор на Alfa Romeo, Санто Фичили, е изключително откровен относно промяната, признавайки, че компанията трябва да „промени всичко“, за да се адаптира към пазар, който не приема електромобилите с предвиденото темпо. Следващото поколение Stelvio и Giulia, които някога бяха обещани като фастбеци само с електрозадвижване за края на 2025 година, бяха отложени за 2028 година, за да се гарантира, че могат да предложат гама с различни задвижващи системи.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 1 Отговор
    Красота е да виждаш и притежаваш коли създавани от инженери и художници целящи да радват клиентите❗
    Жалко , че все повече се налагат коли създадени от икономисти целящи да угодят на политиците❗

    Коментиран от #2

    17:58 23.02.2026

  • 2 И кой купува

    2 21 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тези таралясници?!

    Коментиран от #6

    18:02 23.02.2026

  • 3 Пробуждане

    14 1 Отговор
    ли забелязвам? Май както е казал шефа на Ламбо - ако няма рев, няма интерес, та ако ще и 1000кс да е е-мотора. И след като говорим за наточените версии - явно са и най-скъпите, което пак означава, че хората с пари и възможност - не искат е-коне.

    18:04 23.02.2026

  • 4 АЛФА Q4

    1 14 Отговор
    Тази кола е за швестъри

    18:23 23.02.2026

  • 5 Що е то

    1 14 Отговор
    Мотор и шаси от Фиат.Ламарините и емблемата различни.

    18:39 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Който не може

    0 14 Отговор
    Да прави свестни електромобили, ще прави ДВГ до края на автомобилите с ДВГ. А края иде!

    19:03 23.02.2026

  • 8 А50

    6 0 Отговор
    Браво на Алфа Ромео, плюс това нямат телевизори

    19:37 23.02.2026

  • 9 Кое си требе, оно си сака

    4 0 Отговор
    Реверанса, към розово-либерастката еко-икономика, в лицето на фулелектрик и хибридното задвижване, само и само да бъде допусната продукцията до пазара и държавния бонус за купувачите, си беше едно н а г ъ з в а н е на белокожия човек, както всичко останало ....

    20:59 23.02.2026

  • 10 Някой си

    0 0 Отговор
    Списващите защо не изтри?За последно чуй:съвсем скоро двг ще се завърнат триумфално!Малкото теле няма да го накърми изкуствения интелект.Дано хората прогледнат!Очаквам ракета и самолетоносач на батерии от лидл-парксайд!

    01:09 24.02.2026