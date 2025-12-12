Новини
Продадоха 21-годишна Omega за над 70 хиляди евро

Продадоха 21-годишна Omega за над 70 хиляди евро

12 Декември, 2025 19:22 860 7

  • chevrolet-
  • opel-
  • omega-
  • бразилия

GM реставрира класическия модел от 1994-та

Продадоха 21-годишна Omega за над 70 хиляди евро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В знак на почит към стогодишнината си в Бразилия, General Motors стартира програмата Chevrolet Vintage heritage, посветена на внимателното възстановяване и продажба на търг на класически модели, произведени в страната, за благотворителни цели. Първият автомобил, излязъл от тази фабрична реставрация, е Chevrolet Omega CD Irmscher от 1994 година, който бе продаден за 437 500 реала (малко над 70 000 евро) на търг в бразилския музей Carde на 6 декември.

Omega, която GM нарече „най-луксозната национална кола на всички времена“ в Бразилия, беше версия на европейските Opel Omega и Vauxhall Carlton от онова време. Този конкретен модел, който някога е принадлежал на висш финансов мениджър, е CD вариант с подобрения от германската тунинг компания Irmscher. Реставрацията включва пълно разглобяване, проверка на всеки компонент и подмяна с оригинални фабрични части или материали, съответстващи на периода. Под капака се намира 3,6-литров редови шестцилиндров двигател, тунингован от Irmscher, за да развива около 200 конски сили, съчетан с четиристепенна автоматична трансмисия, задвижваща задните колела.

Ангажиментът на GM към автентичността се простира дори до динамични тестове на тестовата писта на GM, за да се гарантира, че колата се движи точно както през 1994 година. Продажната цена е изключително близка до цената на нов Chevrolet Silverado в Бразилия започваща от 483 900 реала, подчертавайки стойността, която колекционерите придават на фабрично сертифицирани класически автомобили.

Продадоха 21-годишна Omega за над 70 хиляди евро

Omega е първият от планирана серия реставрации, които ще включват както пълни „реставрации“, така и „рестомодификации“ с модерни компоненти. Други бразилски икони, които ще получат „Vintage“ третиране, включват пикап Chevrolet S10 с рали спецификации, Monza, Opala и Kadett GSi.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пилотът Гошу

    7 2 Отговор
    Не всичко заслужава реставрация... В случая са пари на вятъра...

    19:33 12.12.2025

  • 2 Бай Кочо

    4 1 Отговор
    Аз пък наибах Полотът Гошу, много Лошу

    19:46 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня с рикията

    5 0 Отговор
    Абе аз да питам за един приятел, антикорозионно покритие сложихте ли?

    19:55 12.12.2025

  • 5 Питам:

    2 0 Отговор
    Уважаемия математик Ганев, колата е произведена през 1994 година. Сега сме 2025 година. Та я пресметни колко години са минали от тогава?

    19:58 12.12.2025

  • 6 Спецназ

    4 0 Отговор
    До Опел на паркинга не се спира,

    защото ръждата прехваща!

    20:03 12.12.2025

  • 7 бай Иван

    2 0 Отговор
    Ибаах го. Имах абсолютно същата дори и на цвят и отиде за скраб за 300 лв щот изгни.Иначе много добра кола .Имах и по стария и по новия от нея модел. Един проблем имат и той се казва РЪЖДАААА. Фане ли я докато се качиш в нея и се разпаднала.

    20:10 12.12.2025