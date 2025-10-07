Opel представи евтина, но супер базова Frontera

Докато голяма част от автомобилната индустрия продължава своя трескав спринт към все по-големи екрани и прекалено сложни цифрови джаджи, базовият модел Opel Frontera Edition се завръща към миналото. Този бюджетен кросоувър от Stellantis предизвика сензация, не заради това, което има, а заради това, което уверено пропуска - централен сензорен екран за инфоразвлечения.

Тази преродена Frontera, който споделя архитектурата си със Citroen C3 Aircross, се отказва от здравата рама на своя предшественик в полза на модерна, градска платформа. Въпреки това, базовото му оборудване следва минималистична философия, която много съвременни шофьори биха намерили за привлекателна. Там, където обикновено би се намирал високоразделителен дисплей на лъскавото черно табло, Frontera Edition предлага вместо това държач за смартфон.

Автомобилът все още включва 10-инчов цифров инструментален панел за основна информация за шофирането. За медии и свързаност Frontera използва мобилното устройство на водача, което се свързва чрез Bluetooth с основно радио и два предни високоговорителя. Удобен USB Type-C порт е на разположение за бързо зареждане. Освен това, климатичните контроли остават освежаващо старомодни, управлявани от познатите ръчни въртящи се копчета на централната конзола, което запазва интуитивността и тактилността на важните функции.

В Германия Hybrid Edition с 1,2-литров двигател започва от изключително конкурентната цена от 24 190 евро. Electric Extended Range Edition започва от 31 190 евро.За тези, които в крайна сметка желаят малко повече цифрово удобство, Opel предлага опции, макар и те да са отделени от базовата цена. Пакетът Tech добавя 10-инчов сензорен екран, навигация, камера за задно виждане и безжично зареждане за допълнителни 1000 евро. Други пакети позволяват на купувачите да подобрят постепенно комфорта или външния вид, което доказва, че стандартната настройка на Frontera е насочена към простота и оставя купувачите да решат какво ниво на цифрово потапяне наистина им е необходимо.