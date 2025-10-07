Новини
Opel представи евтина, но супер базова Frontera

7 Октомври, 2025 10:08 885 8

  • opel-
  • frontera-
  • базова-
  • цена

Моделът не разполага с инфотеймънт система

Opel представи евтина, но супер базова Frontera - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато голяма част от автомобилната индустрия продължава своя трескав спринт към все по-големи екрани и прекалено сложни цифрови джаджи, базовият модел Opel Frontera Edition се завръща към миналото. Този бюджетен кросоувър от Stellantis предизвика сензация, не заради това, което има, а заради това, което уверено пропуска - централен сензорен екран за инфоразвлечения.

Тази преродена Frontera, който споделя архитектурата си със Citroen C3 Aircross, се отказва от здравата рама на своя предшественик в полза на модерна, градска платформа. Въпреки това, базовото му оборудване следва минималистична философия, която много съвременни шофьори биха намерили за привлекателна. Там, където обикновено би се намирал високоразделителен дисплей на лъскавото черно табло, Frontera Edition предлага вместо това държач за смартфон.

Opel представи евтина, но супер базова Frontera

Автомобилът все още включва 10-инчов цифров инструментален панел за основна информация за шофирането. За медии и свързаност Frontera използва мобилното устройство на водача, което се свързва чрез Bluetooth с основно радио и два предни високоговорителя. Удобен USB Type-C порт е на разположение за бързо зареждане. Освен това, климатичните контроли остават освежаващо старомодни, управлявани от познатите ръчни въртящи се копчета на централната конзола, което запазва интуитивността и тактилността на важните функции.

Opel представи евтина, но супер базова Frontera

В Германия Hybrid Edition с 1,2-литров двигател започва от изключително конкурентната цена от 24 190 евро. Electric Extended Range Edition започва от 31 190 евро.За тези, които в крайна сметка желаят малко повече цифрово удобство, Opel предлага опции, макар и те да са отделени от базовата цена. Пакетът Tech добавя 10-инчов сензорен екран, навигация, камера за задно виждане и безжично зареждане за допълнителни 1000 евро. Други пакети позволяват на купувачите да подобрят постепенно комфорта или външния вид, което доказва, че стандартната настройка на Frontera е насочена към простота и оставя купувачите да решат какво ниво на цифрово потапяне наистина им е необходимо.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 6 Отговор
    Евтино = по-чупливо. Вие правите евтини коли или пък скъпи, само да мислите за пари. И после бързо се развали и вие сте виновни.

    Коментиран от #3

    10:16 07.10.2025

  • 2 главната джамия и центъра ))))

    0 4 Отговор
    обиколката е безплатна и на тортата 4 дни стоя..... в преносен смисал кукло моя ли триябва да запо4вам ;()

    10:22 07.10.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    В случая, платформата на модела е една и съща за всички нива на оборудване. Евтината цена се постига с орязване на екстрите и няма нищо общо с вложените материали. Можеш да си сложиш каквито искаш екстри. Все пак бих предпочел европейски модел (макар и само проектиран в Европа), защото дори и в базисното си оборудване, материалите са достатъчно добри и издръжливи. Когато се търси комфорт, цената става друга или отиваш на пазара за употребявани автомобили.

    10:23 07.10.2025

  • 4 главната джамия и центъра ))))

    0 3 Отговор
    публикувай сам задължително,кой оби4ал пове4е с леново без бг фонетика съм

    10:23 07.10.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор
    Със тоя автомат с два съединителя е много базов модела... Направо уазка рибираши

    10:29 07.10.2025

  • 6 Георги

    2 3 Отговор
    по принцип нямам нищо против новите, малки, базови автомобили, но защо използвате името фронтера? Това тук няма ама нищо общо с проходимият автомобил от преди 20+ години.

    10:32 07.10.2025

  • 7 Георги

    1 1 Отговор
    явно всичко в телефона е новото модерно

    10:33 07.10.2025

  • 8 главната джамия и центъра ))))

    0 1 Отговор
    да бе и джурасик парк и властелин и 4ас пик

    10:44 07.10.2025