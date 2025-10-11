Новини
Opel Insignia продължава да се продава и дори получи нова визия, но не и в Европа

11 Октомври, 2025 13:31

Buick Regal се предлага единствено в Китай

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Buick Regal, седан, изтеглен от пазара в САЩ през 2020 година, идетичен с Opel Insignia, която също от няколко години не се предлага в Европа , продължава своето наследство изключително в Китай, като сега предлага нов външен пакет. Наречен Obsidian Black Racing Package, този визуален ъпгрейд дава на лифтбека по-агресивна, затъмнена естетика.

Obsidian Black Racing Package веднага привлича вниманието към екстериора с едноименната си черна боя, която се съчетава перфектно с черната решетка, проектирана да подчертае спортната червен GS емблема. Агресивният вид се допълва от черни алуминиеви джанти и трудно забележим черен заден спойлер.

Opel Insignia продължава да се продава и дори получи нова визия, но не и в Европа

Под капака, Regal за китайския пазар се предлага с два турбокомпресорни редови четирицилиндрови двигателя, и двата съчетани с деветстепенна автоматична трансмисия. Опцията от входно ниво, с хумористичното име „25T Super Enjoyable Edition“, е 1,5-литров GM Ecotec двигател, който доставя сравнително умерени 166 конски сили. По-мощният 28T двигател е 2,0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра, който увеличава мощността до по-забележителните 233 конски сили.

Opel Insignia продължава да се продава и дори получи нова визия, но не и в Европа

Вътрешният дизайн прави изненадваща промяна в сравнение с изцяло черния екстериор, като избира драматичен контраст с червена кожена тапицерия. Допълнително усещането за лукс се подсилва от детайли като кожа с дизайн на пчелна пита с френски двойни шевове по панелите на вратите и кожени повърхности, продължаващи по таблото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо..

    3 0 Отговор
    Инсигния-тоо ментак сбирток на стелантис..никога

    13:47 11.10.2025

  • 2 Варна 3

    0 0 Отговор
    Предишните Буик били някога американски... а сега последва съдбата на Фолксваген.

    14:05 11.10.2025