Opel Insignia продължава да се продава и дори получи нова визия, но не и в Европа

Buick Regal, седан, изтеглен от пазара в САЩ през 2020 година, идетичен с Opel Insignia, която също от няколко години не се предлага в Европа , продължава своето наследство изключително в Китай, като сега предлага нов външен пакет. Наречен Obsidian Black Racing Package, този визуален ъпгрейд дава на лифтбека по-агресивна, затъмнена естетика.

Obsidian Black Racing Package веднага привлича вниманието към екстериора с едноименната си черна боя, която се съчетава перфектно с черната решетка, проектирана да подчертае спортната червен GS емблема. Агресивният вид се допълва от черни алуминиеви джанти и трудно забележим черен заден спойлер.

Под капака, Regal за китайския пазар се предлага с два турбокомпресорни редови четирицилиндрови двигателя, и двата съчетани с деветстепенна автоматична трансмисия. Опцията от входно ниво, с хумористичното име „25T Super Enjoyable Edition“, е 1,5-литров GM Ecotec двигател, който доставя сравнително умерени 166 конски сили. По-мощният 28T двигател е 2,0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра, който увеличава мощността до по-забележителните 233 конски сили.

Вътрешният дизайн прави изненадваща промяна в сравнение с изцяло черния екстериор, като избира драматичен контраст с червена кожена тапицерия. Допълнително усещането за лукс се подсилва от детайли като кожа с дизайн на пчелна пита с френски двойни шевове по панелите на вратите и кожени повърхности, продължаващи по таблото.