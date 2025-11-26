Първи поглед към новия Opel Astra

Следвайки компактните си събратя Stellantis, DS N 4 и Peugeot 308, Opel разкри предстоящия фейслифт на шестото поколение Astra L. Пуснати на пазара през 2022 година, хечбекът и комбито Sports Tourer предстои да претърпят обновяване в средата на жизнения си цикъл, а Opel обещава Astra, която ще бъде „по-остра, по-техническа и по-ярка във всяко едно отношение от всякога“.

Първата тийзър снимка показва леко замъглен поглед към обновената предна част Vizor, която обхваща решетката и фаровете. Новият вид е вдъхновен от Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, което предполага по-прецизен и обтекаем облик. Най-забележимата визуална промяна е добавянето на осветена емблема Opel Blitz в центъра на Vizor – отличителна черта, въведена за първи път в Grandland и сега дебютираща в Astra.

Под капака се очаква гамата от двигатели да остане до голяма степен непроменена, тъй като все още е сравнително нова, но с важни подобрения. Гамата понастоящем предлага бензинов двигател с мощност 96 kW (130 PS), мек хибрид с мощност 107 kW (145 PS), дизелов двигател с мощност 96 kW (130 PS) и два Plug-in Hybrids (143 kW / 195 PS и 165 kW / 225 PS).

Astra Electric (115 kW / 156 PS) вероятно ще получи значително обновяване, което ще отразява фейслифта на 308, като ще се използва по-голяма батерия от 58,3 kWh, което ще увеличи реалния пробег. Въпросът, който всички си задават, е дали Opel ще внедри мощния 207 kW (281 PS) електрически двигател, който се използва в наточения Mokka GSE, в модела Astra GSE, което бе намекнато в по-ранни тийзъри за новите модели GSE с висока производителност.

Opel заяви, че „повече информация за новия Opel Astra и неговата световна премиера ще последва скоро“, което предполага, че пълното разкриване е предстоящо, тъй като компактният хечбек се готви да се състезава с конкурентите си с по-остър дизайн и подобрени електрически характеристики.