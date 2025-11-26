Новини
Авто »
Първи поглед към новия Opel Astra

Първи поглед към новия Opel Astra

26 Ноември, 2025 17:15 1 249 2

  • opel-
  • astra-
  • gse-
  • sports tourer

Фейслифтът ще се появи на пазара през 2026-та

Първи поглед към новия Opel Astra - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Следвайки компактните си събратя Stellantis, DS N 4 и Peugeot 308, Opel разкри предстоящия фейслифт на шестото поколение Astra L. Пуснати на пазара през 2022 година, хечбекът и комбито Sports Tourer предстои да претърпят обновяване в средата на жизнения си цикъл, а Opel обещава Astra, която ще бъде „по-остра, по-техническа и по-ярка във всяко едно отношение от всякога“.

Първата тийзър снимка показва леко замъглен поглед към обновената предна част Vizor, която обхваща решетката и фаровете. Новият вид е вдъхновен от Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, което предполага по-прецизен и обтекаем облик. Най-забележимата визуална промяна е добавянето на осветена емблема Opel Blitz в центъра на Vizor – отличителна черта, въведена за първи път в Grandland и сега дебютираща в Astra.

Под капака се очаква гамата от двигатели да остане до голяма степен непроменена, тъй като все още е сравнително нова, но с важни подобрения. Гамата понастоящем предлага бензинов двигател с мощност 96 kW (130 PS), мек хибрид с мощност 107 kW (145 PS), дизелов двигател с мощност 96 kW (130 PS) и два Plug-in Hybrids (143 kW / 195 PS и 165 kW / 225 PS).

Astra Electric (115 kW / 156 PS) вероятно ще получи значително обновяване, което ще отразява фейслифта на 308, като ще се използва по-голяма батерия от 58,3 kWh, което ще увеличи реалния пробег. Въпросът, който всички си задават, е дали Opel ще внедри мощния 207 kW (281 PS) електрически двигател, който се използва в наточения Mokka GSE, в модела Astra GSE, което бе намекнато в по-ранни тийзъри за новите модели GSE с висока производителност.

Opel заяви, че „повече информация за новия Opel Astra и неговата световна премиера ще последва скоро“, което предполага, че пълното разкриване е предстоящо, тъй като компактният хечбек се готви да се състезава с конкурентите си с по-остър дизайн и подобрени електрически характеристики.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Хубоо, колата е симпатична, ама тия двигатели са скраб! И бензиновия и дизеловия не си изкарват и гаранцията без ремонти! Вместо абсолтно ненужна технология да бяха положили усилия да направят един читав мотор и да махнат тия калпави недоразумения!

    17:19 26.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    А фабрично ще гори ли пак масло

    18:07 26.11.2025