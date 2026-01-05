Новини
Седем тихи сигнала от автомобила преди сериозна повреда

5 Януари, 2026

Разпознаването на тези ранни симптоми е единствената ви застраховка срещу предстоящ скъп ремонт

Седем тихи сигнала от автомобила преди сериозна повреда - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилът е сложен организъм, който почти никога не предава фронта внезапно. Преди металът да се предаде окончателно, вашата кола започва да ви „шепне“ за предстоящата беда, а ако не слушате внимателно, този шепот бързо се превръща в оглушителен финансов шамар. Разпознаването на тези ранни симптоми е единствената ви застраховка срещу кошмара на пътната помощ и космическите суми в сервиза.

Едва ли има нещо по-красноречиво от локвите под колата

Дори микроскопични капки масло, антифриз или спирачна течност са червен флаг, който не търпи отлагане. Тези течове често са просто върхът на айсберга, подсказващ за изпечени уплътнения или пробойни, които могат да доведат до фатално прегряване на агрегата или, в най-лошия случай, до пълна загуба на спирачното усилие. Ако пък моторът започне да „прехълцва“, горивният апетит нарасне неоправдано или зад вас се стеле съмнителна димна завеса, значи е време да спрете да отлагате диагностиката.

Вслушвайте се и в звуците

Метално чаткане, монотонно виене или пронизително свистене са истински вопъл за помощ от страна на трансмисията, окачването или самия двигател. Когато към акустичния дискомфорт се добавят и странни вибрации, ситуацията става критична. Не по-малко тревожни са и миризмите в купето. Усетите ли аромат на изгоряла гума, нещо препечено или онзи специфичен сладникав дъх на антифриз, знайте, че някъде под капака се ражда пожар или сериозен теч, който може да ви остави на пътя в най-неподходящия момент.

Безопасността обаче е най-застрашена, когато се промени „походката“ на автомобила

Скърцането при спиране, пулсациите в педала или удълженият спирачен път са директна покана за инцидент. Същото важи и за трансмисията – всяко „ритване“ при смяна на предавките или забавена реакция, особено при автоматиците, е сигнал за предстоящ скъп ремонт. Ако воланът стане „гумен“ или колата упорито тегли на една страна, не обвинявайте пътя, а проверете окачването и кормилната уредба, преди железният ви приятел да е отказал да ви слуша окончателно.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марин

    14 2 Отговор
    Браво за такива статии. Колкото и да изглежда тривиални за нас по-старите е хубаво младите шофьори да ги четат и да се допитват до по-опитните, защото ми прави впечатление, че само карат коли и са силно технически неграмотни.

    Коментиран от #3

    10:21 05.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    След бурен сеХ мъжът със замислен поглед пали цигара.
    Тя:
    " Дали нещо не му хареса как вия и се чу-кам🤔"
    Той:
    " От какво ли е това виене при потегляне, а и чу-кането от клапан ли е 🤔

    10:25 05.01.2026

  • 3 карчи

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Марин":

    Те младите шофьори от поколението Z(aгубеняци) се возят на таблети, там им трябват друг тип съвети🤣... от хардуеристи и софтуеристи😉

    10:30 05.01.2026

  • 4 иво

    4 2 Отговор
    Организъм? Автомобила живо същество ли е? Или просто машина, в която много физични закони си взаимодействат по определен начин, иначе казано - вещ!!!!

    Коментиран от #5

    10:35 05.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "иво":

    ЛингвистИК, нито от коли разбираш, нито от правопис❗
    / понеже няма сам да разбереш- прочети що е то подлог в изречението и какво е особеното при неговия правопис/

    10:58 05.01.2026

  • 6 Айгедотор

    3 0 Отговор
    Уникално тъпа драсканица!!

    11:26 05.01.2026

  • 7 „Художник”

    0 0 Отговор
    Това е все едно като
    Разказ на йордан йовков
    За белчо и сивушка на нивата....

    11:28 05.01.2026