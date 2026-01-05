Откриха Mercedes-Benz W123, който е като чисто нов (ВИДЕО)

Новини
Авто »
5 Януари, 2026 11:02 1 136 4

  • mercedes-benz-
  • w123-
  • 300 td

Историята на това комби 300TD е като извадена от филмов сценарий

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Истинска автомобилна реликва изплува от прашните кътчета на Тенеси, САЩ, разтърсвайки средите на колекционерите. Става дума за легендарния Mercedes-Benz W123, който е открит в състояние, сякаш току-що е напуснал шоурума, но е произведен през далечната 1982 година. Видеото в YouTube канала woodsandbarclay разкрива една невероятна „капсула на времето“, която е успяла да съхрани немското инженерно съвършенство в неговия най-чист вид.

Историята на това комби Mercedes-Benz 300TD е като извадена от филмов сценарий. Автомобилът е прекарал целия си живот в едно-единствено семейство, купен като подарък за съпругата на собственика. Дамата обаче е използвала колата изключително пестеливо – само за кратки, лежерни пътувания до местния кънтри клуб през почивните дни. През останалото време машината е почивала в защитената прегръдка на гаража, далеч от капризите на времето и агресията на пътя.

Резултатът от тази грижа е поразителен: за цели 43 години километражът е отчел едва 117 717 километра. Каросерията блести с оригиналната си боя, интериорът изглежда недокоснат, а задвижващият агрегат мърка като нов. За автентичността на находката свидетелства и пълната сервизна документация, запазена до последния лист, което превръща това комби в истинско съкровище за всеки ценител на марката от Щутгарт.

Този Mercedes-Benz 300TD впечатлява и с неочаквано богато оборудване за епохата си. Салонът е облечен в изискана кожа, а в багажното отделение се крие опционалният трети ред седалки, превръщащ го в практичен семеен крайцер. Като истинско бижу в короната, към колата е приложен и пълен комплект оригинални куфари от елитната марка Hartmann, специално създадени за този модел.

Под предния капак пулсира „неубиваемият“ трилитров турбодизел OM617. Със своите 125 к.с. този двигател е истинска екзотика за американския пазар по онова време, въпреки огромната си популярност в Европа. Мощността се предава към колелата чрез класическа 4-степенна автоматична трансмисия, която обещава плавно и безметежно плаване по асфалта, типично за „Златната ера“ на Mercedes-Benz. Вижте и видеото.


  • 1 хихи

    0 3 Отговор
    а дърво пред врата на гаража...

    11:11 05.01.2026

  • 2 ван мaaмy

    4 0 Отговор
    Ей това е кола. Железна......

    11:12 05.01.2026

  • 3 Хасковски каунь

    1 2 Отговор
    Гледал съм Жигули и по-стари. Светят и изпенати кът тукать. 55 коня, 1100кубика

    11:21 05.01.2026

  • 4 страхотен

    2 0 Отговор
    уникален автомобил който би надживял всеки един съвременнен таблет на колела и би доставил много по-голямо удовлствие от шофирането … това е кола в истинския смисъл на думата !!!

    11:29 05.01.2026