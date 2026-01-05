Откриха Mercedes-Benz W123, който е като чисто нов (ВИДЕО)

Истинска автомобилна реликва изплува от прашните кътчета на Тенеси, САЩ, разтърсвайки средите на колекционерите. Става дума за легендарния Mercedes-Benz W123, който е открит в състояние, сякаш току-що е напуснал шоурума, но е произведен през далечната 1982 година. Видеото в YouTube канала woodsandbarclay разкрива една невероятна „капсула на времето“, която е успяла да съхрани немското инженерно съвършенство в неговия най-чист вид.

Историята на това комби Mercedes-Benz 300TD е като извадена от филмов сценарий. Автомобилът е прекарал целия си живот в едно-единствено семейство, купен като подарък за съпругата на собственика. Дамата обаче е използвала колата изключително пестеливо – само за кратки, лежерни пътувания до местния кънтри клуб през почивните дни. През останалото време машината е почивала в защитената прегръдка на гаража, далеч от капризите на времето и агресията на пътя.

Резултатът от тази грижа е поразителен: за цели 43 години километражът е отчел едва 117 717 километра. Каросерията блести с оригиналната си боя, интериорът изглежда недокоснат, а задвижващият агрегат мърка като нов. За автентичността на находката свидетелства и пълната сервизна документация, запазена до последния лист, което превръща това комби в истинско съкровище за всеки ценител на марката от Щутгарт.

Този Mercedes-Benz 300TD впечатлява и с неочаквано богато оборудване за епохата си. Салонът е облечен в изискана кожа, а в багажното отделение се крие опционалният трети ред седалки, превръщащ го в практичен семеен крайцер. Като истинско бижу в короната, към колата е приложен и пълен комплект оригинални куфари от елитната марка Hartmann, специално създадени за този модел.

Под предния капак пулсира „неубиваемият“ трилитров турбодизел OM617. Със своите 125 к.с. този двигател е истинска екзотика за американския пазар по онова време, въпреки огромната си популярност в Европа. Мощността се предава към колелата чрез класическа 4-степенна автоматична трансмисия, която обещава плавно и безметежно плаване по асфалта, типично за „Златната ера“ на Mercedes-Benz. Вижте и видеото.