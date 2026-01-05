Новини
VW: Това не е просто поредната електрическа кола – това е завръщане към корените

5 Януари, 2026 16:13 849 2

  • i.d.polo-
  • volkswagen

Появиха се и първите видеа на интериора на новото ID.Polo

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският гигант Volkswagen реши да сложи край на ерата на „дигиталния хаос“ и да върне усмивките по лицата на традиционалистите. Новият електрически хечбек не просто заменя двигателя с вътрешно горене, той преосмисля начина, по който общуваме с колата, залагайки на интуитивност, която в последно време изглеждаше изгубена в превода на софтуерните кодове на германците.

Голямата новина в купето е триумфалното завръщане на физическите бутони. След вълна от критики към сензорните повърхности, Volkswagen възроди класическите контроли за климатичната система и силата на звука. Вече няма да е необходимо да ровите в менютата, докато шофирате – ключовите функции са на върха на пръстите ви, придружени от стилно „назъбено“ копче на централната конзола.

Освен това дизайнерският език Pure Positive, дело на Андреас Миндт, залага на уютни текстилни повърхности и меки, но рециклирани материи, които превръщат интериора в модерно пространство. Въпреки компактните си външни размери, ID.Polo е истински пространствен фокусник.

Благодарение на новата платформа MEB+ и разположението на батериите под пода, кабината предлага комфорт, присъщ на автомобили от по-горен сегмент. Багажникът също е пораснал значително – със своите 435 литра той оставя бензиновото Polo далеч назад, предоставяйки достатъчно за кола от тоди крлас.

Технологичното сърце на интериора са двата плаващи дисплея – 10.25-инчов за водача и впечатляващ 12.9-инчов централен екран. Тук обаче идва и най-интересния детайл, наречен „Secret Sauce“. Само с едно натискане на бутона върху новия квадратен волан, дигиталното табло се трансформира в такова с ретро изглед, имитиращ класическите циферблати на легендарния Golf от 80-те години.

Това намигване към миналото, съчетано с модерната интерактивна светлинна лента ID. Light, създава своеобразна емоционална връзка, която (в много по-голяма степен) днес притежават електромобилите на Renault. Но с ID.Polo Volkswagen доказва, че е чул гласа на своите клиенти.

Моделът, който ще видим на пътя през пролетта на 2026 година, обещава да бъде „достъпният приятел за ежедневието“, съчетавайки германската солидност с носталгичен чар и модерна ефективност. Според германците това не е просто поредната електрическа кола – това е завръщането към корените в дигиталната ера. Дали на практика е така, предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Като тръгнете сутринта за

    1 1 Отговор
    Синеморец в този студ ще пристигнете към полунощ след няколко часа зареждания.
    Бих го обяснил по друг начин.
    По-малко ще шофирате и ще почивате повече.

    16:33 05.01.2026

  • 2 Коста

    1 0 Отговор
    Почти щях едвам да се разплача и сърцебия

    16:42 05.01.2026