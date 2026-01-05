Защо собственици на Rivian използват червени въжета в интериора на автомобилите си?

Докато автомобилната индустрия прекара последното десетилетие в обсебване от вградените дръжки и аеродинамичната ефективност, нарастващата криза по отношение на безопасността, свързана с това как всъщност излизаме от тези високотехнологични машини е в кризисна ситуация. Tesla отдавна е обект на критики заради „неуловимите“ си ръчни отварящи механизми на вратите – механични резервни системи, които често са скрити или изискват неинтуитивни движения за задействане – но сега вниманието се пренасочва към Rivian. Подобно на спорната философия „само електронно“ в Cybertruck, настоящите модели Rivian R1S и R1T от второ поколение се отличават с явен ергономичен пропуск: докато пътниците на предните седалки разполагат с относително ясна механична дръжка, тези на задните седалки са практически заключени зад дизайн, който дава предимство на естетиката пред незабавното излизане.

Техническата реалност за собствениците на R1 е изненадващо сложна за нещо, което би трябвало да бъде проста функция за безопасност. За да получи достъп до ръчното отваряне на вратата в задната част на новия R1S, пътникът първо трябва да намери и да отстрани пластмасовата обшивка на панела на вратата – задача, за която няколко собственици са отбелязали, че често изисква специален инструмент за изваждане. След като тази преграда бъде отстранена, пътникът трябва да потърси скрития кабел за отваряне. В ситуация на силен стрес, свързана с прекъсване на електрозахранването или пожар след сблъсък, този многоетапен процес се разглежда от мнозина като катастрофална грешка в основното инженерство, ориентирано към човека, особено за деца или възрастни пътници, които може да нямат достатъчна сила в ръцете или механични познания, за да „разглобят“ панела на вратата, само за да избягат.

Този недостатък в дизайна породи ново, макар и малко грубо, движение в общността на Rivian. Както бе подробно описано наскоро в популярни публикации в социалните медии и форуми на общността, собствениците вече поемат нещата в свои ръце с „аварийно-червено“ въже. Като връзват високоустойчивия шнур директно към скрития кабел за отваряне и го извеждат от под тапицерията, собствениците ефективно създават видима, постоянна дръжка, която виси в интериора. Това е нискотехнологично решение на проблем и макар че със сигурност нарушава чистите линии на премиум интериора на Rivian, собствениците са единодушни, че малко червена връв е малка цена за гарантиран изход.

„Не ме интересува дали изглежда като DIY проект. Ако токът изчезне и децата ми са отзад, те се нуждаят от решение „с едно дърпане“, а не от търсене на скрит кабел.“, споделя собственик на Rivian R1S в Reddit.

Добрата новина е, че Rivian изглежда се вслушва. Компанията потвърди в края на 2025 година, че предстоящата платформа R2 ще включва изцяло преработена архитектура на дръжките на вратите, като ръчното отваряне ще бъде поставено на по-интуитивно и добре видимо място до електронния бутон. Въпреки това, тази промяна не предлага много утеха на десетките хиляди шофьори на R1T и R1S, които вече са на пътя. Без официално отзоваване или подкрепен от производителя комплект за модернизация, с който да се заменят съществуващите задни врати, собствениците са принудени да избират между запазване на фабричния вид на луксозния си електромобил или инсталиране на въже, за да гарантират, че семейството им може да излезе от автомобила, когато всяка секунда е от значение.