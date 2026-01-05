Новини
Това е най-страховитият сериен бензинов пикап, стъпвал някога на планетата

Това е най-страховитият сериен бензинов пикап, стъпвал някога на планетата

5 Януари, 2026 11:28

Новият Ram 1500 SRT TRX направи своя грандиозен дебют като първата голяма премиера за 2026 година

Това е най-страховитият сериен бензинов пикап, стъпвал някога на планетата - 1
Радослав Славчев

Новият Ram 1500 SRT TRX направи своя грандиозен дебют като първата голяма премиера за 2026 година, изпращайки ясно послание към конкуренцията: мощността никога не е достатъчна. Този офроуд хищник не просто е възкръснал, а е преминал през истинска еволюция, която го превръща в най-страховития сериен бензинов пикап, стъпвал някога на планетата.

Под внушителния капак с огромен въздухозаборник пулсира обновено сърце – 6,2-литровият V8 с компресор, който вече генерира умопомрачителните 777 конски сили и 920 Нм въртящ момент. Тези цифри не са само за престиж; те изстрелват тежкото чудовище от 0 до 100 км/ч за едва 3,5 секунди, оставяйки зад гърба си редица спортни купета. Въпреки че максималната скорост е електронно ограничена на 190 км/ч, динамиката, с която Ram 1500 SRT TRX поглъща дистанциите, е меко казано стряскаща.

Но истинската магия се случва там, където асфалтът свършва. Инженерите са подсилили шасито и са интегрирали най-новото поколение адаптивни амортисьори Bilstein Black Hawk e2, осигуряващи невероятен ход на окачването и стабилност при скокове. С просвет от 300 мм и 35-инчови гуми за всякакъв терен, TRX прегазва препятствията с лекота, докато интелигентната система за задвижване на четирите колела и блокажите на диференциалите гарантират, че няма да заседнете и в най-дълбоката кал.

Влизайки в кабината, бруталността отстъпва място на лукса, достоен за лимузина. Интериорът е прецизна смесица от фина кожа, алкантара и истински въглеродни влакна. В центъра на вниманието е новият 14,5-инчов дисплей на мултимедията UConnect5, допълнен от изцяло дигитално табло и head-up дисплей. Пътниците пък са разглезени от панорамен покрив, премиум озвучаване Harman Kardon с 19 високоговорителя и седалки с вентилация и подгряване дори на втория ред.

Този технологичен и механичен шедьовър се очаква да се появи в шоурумите през втората половина на 2026 година. Цената за удоволствието да притежаваш „Алфа хищника“ на пътя започва от 102 290 долара. Това е инвестиция не просто в превозно средство, а в демонстрация на надмощие, която комбинира суровата сила на SRT с несравнимия комфорт на модерната ера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Амерски боклук

    11:34 05.01.2026

  • 2 Наблюдател

    2 1 Отговор
    И гори само 10 литра на 1километър.

    11:36 05.01.2026

  • 3 Копейко

    1 3 Отговор
    Нашата ,,буханка" е къде къде

    Коментиран от #6

    11:38 05.01.2026

  • 4 Селянин

    0 1 Отговор
    А има ли къде да и закача плуг

    11:39 05.01.2026

  • 5 карчи

    1 0 Отговор
    Кинг Дончо, ще принуди Урсула да подпише за безмитен внос на такива и субсидираната им от ЕС продажба на крайни клиенти😅

    11:40 05.01.2026

  • 6 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейко":

    Каква буханка? Ами за РАФ-2203? 2203 не е ли по-естетичен от буханката?

    11:50 05.01.2026